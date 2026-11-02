Nella domenica del mondiale vinto da Kimi c'è un'altra favola, quella di Hirakawa, dall'esordio dopo la cacciata di Ocon al primo punto in F1 dopo le penalizzazioni di Piastri, Colapinto e Gasly

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dentro la storia di Antonelli campione del mondo a 20 anni, c’è un’altra storia che val la pena di raccontare dalla domenica del Gp del Messico. Un risultato che non è stato più lo stesso per chi, in Italia, è andato a nanna obnubilato dai festeggiamenti per Kimi. Al risveglio infatti si è ritrovato un ordine d’arrivo riscritto per il Gran Premio del Messico. Sono piovute penalità nel dopo gara con Piastri e i due piloti Alpine, Colapinto e Gasly, penalizzati. E a beneficiarne, tra gli altri, è stato quel Ryo Hirakawa che in 48 ore ha esordito in F1 e ha conquistato anche il suo primo punto. Una storia da raccontare per il rookie all’età di 32 anni.

Gp Messico, piovono penalità: Bortoleto, Hadjar e Hirakawa a punti

Nella notte italiana il Gran Premio del Messico ha cambiato esito. Niente che intacchi la vittoria di Verstappen, il podio di Hamilton ma soprattutto il mondiale conquistato con 4 gare d’anticipo da Kimi Antonelli. Eppure sono arrivate ben tre penalità che hanno stravolto l’ordine d’arrivo della corsa messicana. A finire tra le forche caudine della direzione corsa post gara sono stati Oscar Piastri, Franco Colapinto e Pierre Gasly. Tutti e tre sono stati penalizzati e hanno perso la zona punti a vantaggio di Bortoleto, Hadjar e Hirakawa.

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Perchè Piastri, Colapinto e Gasly sono stati penalizzati

A Oscar Piastri è stata inflitta una penalità di 10 secondi per il contatto con Arvid Linblad che nel finale ha messo fine alla gara del giovane rookie della Racing Bulls mentre i due erano in lotta per il 7° posto. Il pilota australiano della McLaren è così scivolato al 15° posto nella classifica finale.

Poco più tardi, stesso trattamento per i due piloti Alpine, Colapinto e Gasly che avevano tagliato il traguardo rispettivamente ottavo e decimo, per poi salire al settimo e al nono posto dopo la penalizzazione di Piastri. Ma è stato una soddisfazione effimera per il team di Briatore che in un amen ha visto dissolversi ben 8 punti. Entrambi i piloti sono stati giudicati colpevoli di non aver rispettato le regole in regime di bandiera gialla: 10 secondi per l’argentino e addirittura 30 per il francese che era uscito dalla pit lane col semaforo rosso dopo l’incidente di Bottas in curva 1.

Che storia Hirakawa: in 48 dall’esordio al primo punto in F1

Un week end come tanti altri, anzi un venerdì in pista a fare il rookie a 32 anni sulla Haas per lui che la F1 vera, a parte qualche fp1, non l’aveva mai assaggiata. Non aveva la minima idea di quello che sarebbe accaduto nel giro di poche ore. La storia di Ryo Hirakawa è di quelle a lieto fine che fa bene raccontare anche se passa attraverso le disgrazie altrui.

Proprio quel venerdì la sua vita sarebbe cambiata, il classico sliding doors. Ocon litiga col team, prima via radio e poi nel debrifing proprio con il team principal Komatsu. Cacciato su due piedi. E allora ecco che l’abitacolo della Haas si spalanca per il giapponese. Che si ritrova a fare le fp2 e le qualifiche, che chiude con un onorevole 19° posto senza pretese. Poi arriva la gara, Ryo se la cava, senza strafare, sta lontano dai guai nella varie ripartenze lui che nel WEC ne fa a decine.

Hirakawa chiude la gara 13° e forse anche la sua parentesi in F1. Chissà, questa settimana si giocherà il titolo del WEC con la Toyota, impossibile per lui essere ancora sulla Haas a Interlagos. Ma il destino lo premia, d’improvviso, così come lo aveva fatto esordire in F1. Piastri, Colapinto e Gasly vengono penalizzati e il giapponese si ritrova d’incanto 10°, un punto, il primo, forse unico, chissà, della sua carriera in F1 centrato a primo colpo. Dentro la domenica di Antonelli c’è un’altra storia che è valsa la pena di raccontare.

Il nuovo ordine d’arrivo del GP del Messico

1 Max Verstappen (Red Bull) 71 giri

2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0,799s

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +4,006s

4 Charles Leclerc (Ferrari) +10,707s

5 Lando Norris (McLaren) +11,778s

6 George Russell (Mercedes) +12,263s

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +20,899s

8 Gabriel Bortoleto (Audi) +22,041s

9 Isack Hadjar (Red Bull) +22,503s

10 Ryo Hirakawa (Haas) +25,373s

11 Alex Albon (Williams) +27,562

12 Carlos Sainz (Williams) +28,638s

13 Oscar Piastri (McLaren) +29,475s

14 Nico Hulkenberg (Audi) +29.977

15 Franco Colapinto (Alpine) +30.204

16 Sergio Perez (Cadillac) +30.695

17 Pierre Gasly (Alpine) +51.483

DNF Arvid Lindblad (Racing Bulls)

DNF Ollie Bearman (Haas)

DNF Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF Lance Stroll (Aston Martin)

DNF Fernando Alonso (Aston Martin)