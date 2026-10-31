Miglior tempo per Charles Leclerc anche nelle fp2 del Gran Premio del Messico davanti a Norris, Russell e Antonelli 4°. Guai per Lewis Hamilton fermo a metà sessione col motore ammutolito

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Successo di tutto un po’ nella seconda sessione delle prove libere del Gran Premio del Messico. Quello che potrebbe, dovrebbe, laureare Antonelli campione del mondo. Kimi ha concluso al 4° posto nella fp2 che hanno visto una double face per la Ferrari: miglior tempo di Leclerc che ha fatto scopa con le fp1 ma anche il ko della SF-26 di Hamilton costretto a parcheggiare la sua rossa a metà sessione con la power unit di Maranello ammutolita. Da segnalare i rapporti troppo stretti tra Verstappen e Lawson con tanto di contatto tutto made in Red Bull/Racing Bulls.

Libere GP Messico: Leclerc in palla fa doppietta, Antonelli 4°

Si era preso le libere 1 del mattino, ha concesso il bis nel pomeriggio messicano. Leclerc continua a fare incetta di primati del venerdì. E dopo le fp1 si prende anche la seconda sessione di prove in 1:17.827. Secondo posto per Lando Norris (McLaren) e terzo George Russell (Mercedes). Quarto Antonelli che resta veloce e soprattutto concentrato dopo aver superato l’influenza del giovedì e con il titolo sempre più vicino visto che, lo ribadiamo da una settimana, gli bastano due punti nel suo secondo match point di domenica.

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Alle spalle di Kimi c’è il duo Red Bull con Verstappen 5° davanti ad Hadjar poi a chiudere la top ten Lindblad, Gasly, Lawson e Piastri solo 10° con l’altra McLaren. Hamilton ha chiuso 11° dopo essere stato lasciato a piedi dalla sua Ferrari a metà sessione.

Guaio power unit per Hamilton: fp2 finite anzitempo

Se Leclerc si gode il doppio primato, non è stato un venerdì positivo per Hamilton. Problemi per la Ferrari di Lewis che è stato costretto a metà delle Libere 2 in Messico a parcheggiare la SF-26 a bordo pista. E dire che poco prima l’inglese, che alla vigilia del week end ha detto di voler correre ancora a lungo in F1, aveva fatto un gran bel tempo dimostrando di poter girare nei tempi di Leclerc che appare in grande forma in questo periogo. La rossa #44 ha accusato una perdita di potenza improvvisa. E dai box, dalla viva voce di Carlo Santi è arrivato l’ordine di fermare la monoposto, con Lewis costretto a guardare il resto delle fp2.

Lawson imbruttisce Verstappen in Messico

Ha quasi dell’incredibile quanto successo nelle fp2. Ad un certo punto nel tornatino che conduce al traguardo si sono ritrovati molto vicini Liam Lawson e Max Verstappen. Il neozelandese della Racing Bulls ha chiuso senza sconti quello che in teoria dovrebbe essere una sorta di suo compagno di squadra, essendo l’olandese peraltro la prima guida della Red Bull di cui Racing Bulls è team satellite. Peraltro la monoposto dell’olandese è stata leggermente danneggiata dal contatto per l’ira di SuperMax abbastanza nervoso anche nel finale per le prove di partenza non riuscitissime.