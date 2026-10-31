Ultima sessione di prove libere del Gp del Messico alla McLaren di Norris per appena un millesimo davanti ad Antonelli con Leclerc 3° ed Hamilton 6° apparsi in difficoltà con le gomme soft e dai team radio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Per un solo millesimo Lando Norris ha tolto la soddisfazione a Kimi Antonelli di prendersi la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Poco male, visto che Kimi appare in palla e come ad Austin promette battaglia e si iscrive alla lotta per la pole nonostante gli basti poco, lo sanno anche i muri e i muli, per vincere sto benedetto mondiale. Terzo posto per la prima Ferrari, quella di Leclerc con Hamilton 6° più in difficoltà ma con entrambi i piloti non soddisfatti nei rispettivi team radio.

Fp3 Gp Messico: Norris di un soffio su Antonelli

Antonelli e le McLaren in crescita, la Ferrari ridimensionata. Benvenuti al solito sabato della F1. Stavolta in Messico dove tutto cambia ancora nel giro di 24 ore e le rosse si scoprono “nude” alla meta. Lando Norris si prende le fp3 con un giro beffa di un millesimo più veloce di un Antonelli che incurante del match point facile facile per diventare campione del mondo si iscrive di ruolo alla lotta per la pole insieme proprio alle papaya che anche con Piastri, 4° si scoprono in bolla.

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Sicuramente meglio delle Ferrari che hanno perso un po’ di bilanciamento soprattutto con la gomme soft da sempre criptonite delle rosse, e se Leclerc comunque centra il 3° posto a ridosso dei primi due, Hamilton soffre di più e si becca quasi mezzo secondo. Non messo benissimo nemmeno Verstappen, 5° molto nervoso dopo quello che è successo venerdì. che si è lamentato tanto della sua Red Bull al pari di Hadjar, 7° dietro Russell oramai rassegnato al ruolo di “comprimario” in Mercedes.

Team radio Ferrari, allarme di Hamilton e Leclerc

Dopo due sessioni di prove al top la Ferrari si scopre un po’ meno veloce e un po’ più scorbutica. Come tutti i sabati del resto. Per metà fp3 le due rosse hanno fatto segnare il miglior tempo facendo doppietta, Leclerc-Hamilton, con le gomme medie. Poi quando tutti sono passati alla gomma soft-rossa, ecco l’inglese e il monegasco hanno fatto fatica anche solo a migliorare i rispettivi crono.

Ci è poi riuscito bene Charles oramai a suo agio tra le pieghe della SF-26 anche se il suo messaggio a Bryan Bozzi è molto chiaro: «Concentriamoci sulla qualifica, siamo ancora molto lontani». Meno Lewis che dopo aver cambiato power unit per i problemi in fp2, ha dovuto lottare e non poco col retrotreno e col sottosterzo come evidenziato nel team radio con Carlo Santi:

Hamilton: «Sto lottando con il retrotreno.»

[…]

Hamilton: «sì… l’auto è difficile da guidare ora.»

Santi: «ricevuto.»

Haas, Hirakawa parte dal 19° tempo

Buttato nell’abitacolo da un momento all’altro non ha sfigurato Ryo Hirakawa chiamato a sostituire all’improvviso Esteban Ocon sulla Haas dopo probabilmente alcuni screzi tra il pilota francese e il team principal Komatsu. Il pilota giapponese all’esordio in F1 a 32 anni, ha fatto segnare il 19° tempo mettendosi alle spalle la Cadillac di Bottas mentre non hanno praticamente girato Perez con l’altra Cadillac e Bortoleto alle prese con dei problemi alla power unit della sua Audi.