Il venerdì dai due volti della Ferrari, Leclerc vola in Messico ma si lamenta del dolore alla schiena in curva 1 mentre Hamilton appiedato dalla sua SF-26 si è visto il divieto a riavviare la sua monoposto

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Venerdì dalle due facce per la Ferrari in Messico. Da una parte Charles Leclerc ha dominato entrambe le sessioni di prove libere, un doppio primo che fa ben sperare, come al solito, per le qualifiche. Dall’altra parte del box invece Lewis Hamilton ha dovuto interrompere sul più bello le fp2 per problemi alla power unit della sua SF-26. Nei team radio dei due ferraristi le difficoltà del monegasco con la schiena e il tentativo dell’inglese di riavviare la sua macchina che ha visto però il divieto imposto dal muretto per bocca del suo ingegnere Carlo Santi.

Leclerc in palla nonostante la schiena

Senza stare a tirare fuori il discorso trito e ritrito del venerdì da campioni, Leclerc si conferma il migliore nelle prime prove libere. Addirittura a Mexico City, il monegasco esagera: si prende le libere 1 del mattino e, non pago, fa doppietta al pomeriggio con le fp2. Charles sembra aver svoltato in questa seconda parte della stagione, finalmente un tutt’uno con la sua Ferrari, i tempi e i risultati lo dimostrano. Ora va solo perfezionato il tutto, una volta per tutte, per conquistare la pole (anche se qui non è proprio un vantaggio) evitando le delusioni del sabato.

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Intanto dai team radio Ferrari emerge la difficoltà di Leclerc ad attutire il saltellamento della SF-26 in curva, cosa che si ripercuote sulla schiena di Charles come evidenziato nei messaggi lanciati al suo ingegnere di pista Bryan Bozzi:

Leclerc: «Oh mio Dio! Il dosso all’interno è assurdo (curva 1). Probabilmente ho rovinato l’auto e il mio corpo allo stesso modo. È assurdo»

Bozzi: «Fammi sapere se sei OK per continuare»

[a fine fp2]

Leclerc: «La mia schiena è a pezzi!»

Hamilton voleva riavviare la sua Ferrari, il no di Carlo Santi

Di certo non si può dire che il venerdì di Hamilton sia stato altrettanto positivo. Nel corso delle fp2, quando Lewis cominciava a ingranare e proprio durante un giro di quelli buoni, la power unit della sua Ferrari ha cominciato a dare problemi. La rossa #44 ha accusato una perdita di potenza improvvisa. E dai box, dalla viva voce di Carlo Santi è arrivato l’ordine di fermare la monoposto, nonostante l’inglese, come già era successo al Madring, volesse provare a tornare ai box e abbia chiesto al suo ingegnere di pista di poter riavviare la macchina, cosa che gli è stata impedita.

Hamilton: «Qualcosa non va con la potenza! Ho perso tutta la potenza da Curva 13.»

Santi: «Sì, l’abbiamo visto.»

Hamilton: «Posso farne un’altra?»

Santi: «Penso che dobbiamo fermare la vettura. Dobbiamo fermare la vettura.»

Hamilton: «Okay.»

Santi: «Dobbiamo fermare la vettura in pista, Lewis.»

Hamilton: «Oh, davvero? Okay.»

Santi: «Devi fermare la vettura.»

Hamilton: «Okay, un secondo.»

Hamilton: «Comunque, posso provare a riavviare la vettura o…»

Santi: «Negativo, non possiamo riavviare.»

Probabilmente l’intento di Santi nell’impedire a Hamilton di continuare e/o riavviare la sua Ferrari è stato quello, da una parte di evitare che la sua monoposto potesse rappresentare un pericolo in pista, evitando così inutili segnalazioni, indagini o addirittura penalizzazioni. Dall’altra parte la priorità in questi casi è anche preservare la power unit prima di controllarla ai box. Essendo a fine stagione i motori sono tutti ad alto chilometraggio e soprattutto per Hamilton l’inserimento di una nuova pu è dietro l’angolo con conseguente penalizzazione.