Se n'è andato a 80 anni appena compiuti Alan Jones, pilota australiano che vinse il mondiale di F1 nel 1980, il primo conquistato dalla Williams. Uno che ha sempre detto ciò che pensava, senza filtri

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Se n’è andato Alan Jones, e la Formula Uno ha perso un pezzettino di una storia che profuma già da tempo di leggenda. Perché l’australiano non è stato uno di quei piloti “di passaggio”: è stato il primo a portare la Williams sul trono iridato (nel 1980), aprendo una nuova era e soprattutto un decennio nel quale il circus dei motori avrebbe cambiato pelle, diventando molto più di un semplice circolo chiuso per pochi appassionati. A tratti irriverente, dotato di una lingua piuttosto lunga con la quale non lesinava alcuno scontro con i rivali dell’epoca, Jones ha davvero lasciato un segno importante nella storia della Formula Uno. E non è un caso se da tutto il mondo oggi lo piangono, ripensando a ciò che è stato.

Gli esordi sulla Hasketh, la prima vittoria in Shadow

Classe 1946, figlio di un grande appassionato di motori (il papà Stan è stato il suo primo tifoso, ma anche sostenitore in senso economico), Jones ha avuto una rapida ascesa in un mondo che stava cambiando a una velocità supersonica rispetto a quando lo aveva conosciuto da ragazzino. Il piede l’ha avuto pesante sin dagli inizi nel kart (campione australiano nel 1963), ma è in Europa negli anni ’70 che Alan comincia a farsi notare agli occhi degli imprenditori dell’epoca, sempre attenti a pescare talenti in giro per le categorie minori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In Formula 3 arriva a chiudere il campionato al secondo posto nel 1973, e così due anni dopo la Hasketh lo porta in Formula Uno, dove poi passerà a guidare Lola e Hill. Il talento c’è e si vede: all’ottava gara assoluta entra in zona punti nel gran premio di Germania (chiude quinto: all’epoca solo i primi sei andavano a punti), mentre la prima vittoria arriva nel 1977 al volante della Shadow nel GP d’Austria, dopo un passaggio anche in Surtees nella stagione precedente.

È il momento della svolta, quello che lo proietta nel cono d’ombra di Frank Williams, che nel 1978 decide di portarlo nel suo garage, aprendo la strada al primo titolo iridato della scuderia britannica.

L’oro di Frank Williams: lo storico titolo 1980

L’apprendistato dura sostanzialmente un’annata appena, perché nel 1979 Jones comincia a familiarizzare con il podio, spesso e volentieri col gradino più alto. Da metà stagione in poi la Williams spicca il volo e l’australiano vince ben quattro gran premi, di cui tre consecutivi (Germania, Austria e Olanda), contendendo fino all’ultimo il titolo al sudafricano Jody Scheckter, che alla fine trionfa alla guida della Ferrari davanti a Gilles Villeneuve (se si prende in esame però la classifica da metà campionato in poi, Jones avrebbe stracciato tutti).

Il titolo è però rimandato solo di un anno: i gran premi vinti diventano 5, stavolta sparsi lungo tutta la durata dell’annata, e per Jones è un autentico trionfo, con Nelson Piquet con la Brabham che paga a carissimo prezzo due ritiri nel finale di stagione, quando invece Jones infila due vittorie pesantissime che gli consegnano l’iride su un piatto d’argento. ù

L’anno dopo Piquet si prende la rivincita, con Jones che si ferma a due vittorie chiudendo terzo nella classifica del mondiale, e decidendo al contempo di ritirarsi dalle competizioni. Farà però di nuovo una comparsata nel 1983 negli Stati Uniti con la Arrows e poi, a partire dall’ultima parte del 1984 e fino a tutto il 1985, con la Lola Haas, ma senza riuscire più a rinverdire i fasti dei primi anni del decennio, con due soli piazzamenti in zona punti e nulla più.

Alan non era festaiolo: era diverso in tutto dai colleghi

La seconda vita di Jones, che continuerà a correre in diverse serie fino alla fine degli anni ’90, sarà in cabina di commento per Channel Nine, dove fino al 2002 racconterà tutti i gran premi con il suo solito piglio pungente. Lontano dall’essere festaiolo e modaiolo, riservato e parco di parole (almeno con i colleghi), Jones ha rappresentato uno spaccato di Formula Uno differente da come si mostrava ai primordi dell’epoca d’oro dei motori (di lì a poco sarebbero arrivati Senna, Prost e poi Schumacher).

È stato una sorta di pioniere della Williams che avrebbe poi dominato la scena nell’ultimo lustro del secolo, tanto da non riconoscersi più nella Formula Uno d’oggi. “La gente va a vedere le gare in pista per godersi personalità, colore, dramma e vera competizione, non un trenino in coda dal primo all’ultimo giro”. Mai banale, sempre diretto. Come gli uomini figli di un tempo che oggi in tanti (troppi) hanno dimenticato.