Le pagelle del Gran Premio del Brasile con le Ferrari allo sbaraglio sotto la pioggia mentre Antonelli si è preso una domenica di normalità

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ma quanto è bella la pioggia quando scombina tutti i piani di una Formula 1 sempre più calcolata al computer. Ma non ditelo al box della Ferrari che invece dentro qualche goccia d’acqua scesa a intermittenza in Brasile si è persa brancolando nel buio per tutta la gara o quasi. Nel Gp del Brasile anonimo di Hamilton e Leclerc resta la magia di Lewis in partenza che gli vale più di un voto in più in pagella. Quella che premia Norris, Verstappen e Hadjar ma anche Antonelli che si concede qualche errore più del solito perchè tanto quello che doveva fare l’ha già fatto.

Le pagelle del GP del Brasile: Ferrari impantanate

Antonelli 6,5 : non il miglior Kimi della stagione, non sappiamo quanto sia dipeso dal bagnato o dal crossover dopo la vittoria del mondiale). Anche se in partenza fa il suo, brucia Norris e prova ad andare via. Poi dopo il primo pit perde di mano la sua Mercedes e non la ritrova quasi più, il box non lo assiste più di tanto mettendolo a rischio crush con Colapinto e finisce così dietro Russell. Giusto per dare la misura della giornata “forse” del neo campione del mondo. Ma ci stava dai e poi comunque sempre festa per la Mercedes.

: non il miglior Kimi della stagione, non sappiamo quanto sia dipeso dal bagnato o dal crossover dopo la vittoria del mondiale). Anche se in partenza fa il suo, brucia Norris e prova ad andare via. Poi dopo il primo pit perde di mano la sua Mercedes e non la ritrova quasi più, il box non lo assiste più di tanto mettendolo a rischio crush con Colapinto e finisce così dietro Russell. Giusto per dare la misura della giornata “forse” del neo campione del mondo. Ma ci stava dai e poi comunque sempre festa per la Mercedes. Leclerc 5 : lotta nelle retrovie facendo una fatica incredibile anche a stare davanti alle Alpine e alle Williams, non si accende e non si vede mai se non nel finale quando attacca e passa con estrema difficoltà la Racing Bulls di Lawson. Calvario!

: lotta nelle retrovie facendo una fatica incredibile anche a stare davanti alle Alpine e alle Williams, non si accende e non si vede mai se non nel finale quando attacca e passa con estrema difficoltà la Racing Bulls di Lawson. Calvario! Hamilton allo start 10: giusto scindere i due giustizi, partenza da fenomenale da mettere negli annali dei video sulla F1, una magia che in poche curve l’ha portato dal 20° al 9° posto. Sembrava un overcraft quella Ferrari ed invece…

Hamilton in gara 4 : in gara lotta come un leone, come al solito, e fa meglio, molto meglio del compagno ma poi getta tutto alle ortiche intestardendosi ancora una volta nel fare un giro in più sotto la pioggia con gomme slick, poco male ma visto il risultato finale sarebbe cambiato poco ma è già la seconda volta che fa di testa sua e sbaglia.

: in gara lotta come un leone, come al solito, e fa meglio, molto meglio del compagno ma poi getta tutto alle ortiche intestardendosi ancora una volta nel fare un giro in più sotto la pioggia con gomme slick, poco male ma visto il risultato finale sarebbe cambiato poco ma è già la seconda volta che fa di testa sua e sbaglia. Verstappen 10 : il solito Max Super quando l’asfalto diventa viscido vabbè che lui andrebbe forte anche con un monopattino nel deserto. Soffre un po’ nella parte centrale ma alla fin fine contro il Norris di oggi c’era poco da fare. E poi, Hamilton è stato magico ma anche il primo giro dell’olandese merita di essere rivisto quella decina di volte in loop.

: il solito Max Super quando l’asfalto diventa viscido vabbè che lui andrebbe forte anche con un monopattino nel deserto. Soffre un po’ nella parte centrale ma alla fin fine contro il Norris di oggi c’era poco da fare. E poi, Hamilton è stato magico ma anche il primo giro dell’olandese merita di essere rivisto quella decina di volte in loop. Russell 7- : dopo una settimana tremebonda e la prodezza di essersi girato all’uscita della pit lane, riceve il “contentino” dal team di farlo finire davanti ad Antonelli, quasi una pacca sulla spalla, un fazzolettino per asciugare le lacrime del Messico, una carezza che fa bene al cuore e all’autostima.

: dopo una settimana tremebonda e la prodezza di essersi girato all’uscita della pit lane, riceve il “contentino” dal team di farlo finire davanti ad Antonelli, quasi una pacca sulla spalla, un fazzolettino per asciugare le lacrime del Messico, una carezza che fa bene al cuore e all’autostima. Hulkenberg 8 : quando la gara si fa dura, i duri iniziano a lottare e Hulk in questo non è secondo a nessuno, strappa con le unghie e con i denti un punto nonostante la penalità. Inossidabile!

: quando la gara si fa dura, i duri iniziano a lottare e Hulk in questo non è secondo a nessuno, strappa con le unghie e con i denti un punto nonostante la penalità. Inossidabile! Norris 10 : una settimana dopo aver passato le consegne da campione del mondo a Kimi, un sussulto di orgoglio degno dei campioni veri, quasi a voler segnare il territorio, almeno per questo 2026 fino a lasciare l’1 che tanto l’altro non prenderà (sbagliando). Bravissimo Lando!

: una settimana dopo aver passato le consegne da campione del mondo a Kimi, un sussulto di orgoglio degno dei campioni veri, quasi a voler segnare il territorio, almeno per questo 2026 fino a lasciare l’1 che tanto l’altro non prenderà (sbagliando). Bravissimo Lando! Hadjar 9 : cresce il francesino che quando non mette ko nessuno nel paddock riesce anche a essere produttivo in pista, encomiabile quando ha chiesto timidamente via radio la restituzione eventuale della posizione su sua maestà Max. Illuso!

: cresce il francesino che quando non mette ko nessuno nel paddock riesce anche a essere produttivo in pista, encomiabile quando ha chiesto timidamente via radio la restituzione eventuale della posizione su sua maestà Max. Illuso! Camara 7: non era la gara migliore per fare l’esordio in F1, arriva ultimo ma è un inizio e sul giro secco ha fatto vedere cose buone. Benvenuto nel circus!

La cronaca e il report del Gp del Brasile