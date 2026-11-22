Le pagelle di un Gran Premio di Las Vegas spettacolare con la vittoria di Verstappen in forma mondiale davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Antonelli senza batteria nel finale mentre solito patatrac tra i piloti della Ferrari, un film già visto

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Siamo alle solite e siamo qui a discutere dell’ennesimo parapiglia tra i piloti Ferrari che nel Gran Premio di Las Vegas finiscono per darsele di santa ragione beccandosi una penalizzazione ciascuno e si scontrano, nel secondo episodio con Leclerc che fa girare Hamilton gettando alle ortiche, chissà, un piazzamento a podio o giù di lì. Un film già visto che grava su pagelle e pagellacce di una gara fantastica a suo modo sulla Strip vinta da un Verstappen fenomenale in questa seconda parte di stagione da mettere in guardia Antonelli per la prossima.

Le pagelle del GP di Las Vegas: Ferrari siamo alle solite

Verstappen 10 : il solito Max Super da qualche mese a questa parte, sembrava giocare al gatto col topo con chiunque provasse a passarlo, tempo un paio di curve e si rimetteva davanti studiando alla perfezione la gestione del motore e dell’energia. Un martello che quando la sua Red Bull ha fatto uno step, è diventato ingiocabile come la seconda metà della stagione scorsa e gli altri 4 anni precedenti. E per fortuna di Antonelli che il Mondiale lo ha ipotecato prima della sosta.

: il solito Max Super da qualche mese a questa parte, sembrava giocare al gatto col topo con chiunque provasse a passarlo, tempo un paio di curve e si rimetteva davanti studiando alla perfezione la gestione del motore e dell’energia. Un martello che quando la sua Red Bull ha fatto uno step, è diventato ingiocabile come la seconda metà della stagione scorsa e gli altri 4 anni precedenti. E per fortuna di Antonelli che il Mondiale lo ha ipotecato prima della sosta. Antonelli 7 : ha fatto un garone, partendo non benissimo all’inizio, e sgomitando come tutti fin quando è arrivato davanti. Giusto il tempo di far impazzire ancora una volta Russell e da mettere un po’ di pepe nella volata con Verstappen. Poi, ad un certo punto da secondo si è ritrovato 5° come se la sua Mercedes fosse diventata la macchina dei Flinstones. Chiude 4°, peccato. Sarebbe stato davvero bello vedere la volata all’ultimo giro con Max. Un anticipo del duello mondiale che verrà 2027.

: ha fatto un garone, partendo non benissimo all’inizio, e sgomitando come tutti fin quando è arrivato davanti. Giusto il tempo di far impazzire ancora una volta Russell e da mettere un po’ di pepe nella volata con Verstappen. Poi, ad un certo punto da secondo si è ritrovato 5° come se la sua Mercedes fosse diventata la macchina dei Flinstones. Chiude 4°, peccato. Sarebbe stato davvero bello vedere la volata all’ultimo giro con Max. Un anticipo del duello mondiale che verrà 2027. Leclerc 5 : esagera in una gara in cui sembrava che Hamilton ne avesse di più, lo attacca senza remore, come sempre, come anche giusto che sia, ma lo tocca nel momento più sbagliato e si becca la reprimenda di Vasseur, oltre che i 10″ di penalità.

: esagera in una gara in cui sembrava che Hamilton ne avesse di più, lo attacca senza remore, come sempre, come anche giusto che sia, ma lo tocca nel momento più sbagliato e si becca la reprimenda di Vasseur, oltre che i 10″ di penalità. Hamilton 7: pimpante, l’impressione è che ne avesse di più di Charles nel trenino della top ten ma pure lui ha le sue colpe per non accettare mai di essere dietro, specie nel primo episodio quando è lui a beccarsi 10″ di penalità. Ha rimontato due volte, per questo gli concediamo qualcosa in più di Charles.

Gestione Ferrari 0 : Dal Messico doveva cambiare tutto ed invece non è cambiato niente. Vasseur ha finalmente parlato a Leclerc ma era evitabilissimo aspettare questo momento per qualcosa che si poteva chiarire prima, darsi battaglia in pista per un 6°/7° posto dentro una gara da scia, da giocarsi fino all’ultimo giro, non ha senso eppure si ripresenta puntualmente. Non ci sono regole d’ingaggio, manca la mano forte dall’alto. Questo è.

: Dal Messico doveva cambiare tutto ed invece non è cambiato niente. Vasseur ha finalmente parlato a Leclerc ma era evitabilissimo aspettare questo momento per qualcosa che si poteva chiarire prima, darsi battaglia in pista per un 6°/7° posto dentro una gara da scia, da giocarsi fino all’ultimo giro, non ha senso eppure si ripresenta puntualmente. Non ci sono regole d’ingaggio, manca la mano forte dall’alto. Questo è. Russell 3 : niente, non ce la fa. Quando ci sono Verstappen e Antonelli di mezzo gli viene qualcosa, salgono le palpitazioni e la salivazione si azzera. Dopo una gara in cui Max lo ripassa ogni volta che prova a mettere il naso davanti, finisce per andare lungo quando vede che Antonelli se la gioca meglio di lui con l’olandesone. Criptonite portami via!

: niente, non ce la fa. Quando ci sono Verstappen e Antonelli di mezzo gli viene qualcosa, salgono le palpitazioni e la salivazione si azzera. Dopo una gara in cui Max lo ripassa ogni volta che prova a mettere il naso davanti, finisce per andare lungo quando vede che Antonelli se la gioca meglio di lui con l’olandesone. Criptonite portami via! Norris e Piastri 8 : finiscono sul podio quasi senza accorgersene ringraziando le due Mercedes, prima Russell e poi Antonelli per il regalo di Natale anticipato. Sembrano quelli più in difficoltà nel trenino che si passa e si ripassa, ed invece finiscono per beffare Ferrri, Alpine e Mercedes. Bravi.

: finiscono sul podio quasi senza accorgersene ringraziando le due Mercedes, prima Russell e poi Antonelli per il regalo di Natale anticipato. Sembrano quelli più in difficoltà nel trenino che si passa e si ripassa, ed invece finiscono per beffare Ferrri, Alpine e Mercedes. Bravi. Lindblad 4 : sarà anche giovane, sarà un errore di gioventù eppure girarsi in regime di Safety Car mentre si scaldano le gomme, per di più sull’asciutto e non su bagnato, è roba quasi da ritiro della patente.

: sarà anche giovane, sarà un errore di gioventù eppure girarsi in regime di Safety Car mentre si scaldano le gomme, per di più sull’asciutto e non su bagnato, è roba quasi da ritiro della patente. Sainz 7,5 : ritrova i punti dopo tanto penare, il pilota c’è sempre, la macchina ovviamente manca.

: ritrova i punti dopo tanto penare, il pilota c’è sempre, la macchina ovviamente manca. Gasly e Colapinto 9 : han fatto gara di testa, entrambi, coi primi, invitati al gran ballo, alla prima serata in vestito elegante, insomma con quelli che contano e senza sfigurare, specie il francese che addirittura si è giocato il podio in un finale non fortunatissimo, ma è stato già bello essere lì per entrambi, per la gioia del vecchio volpone di Flavio Briatore che optando per la power unit Mercedes ha fatto una delle mosse alla Briatore. Non a caso.

: han fatto gara di testa, entrambi, coi primi, invitati al gran ballo, alla prima serata in vestito elegante, insomma con quelli che contano e senza sfigurare, specie il francese che addirittura si è giocato il podio in un finale non fortunatissimo, ma è stato già bello essere lì per entrambi, per la gioia del vecchio volpone di Flavio Briatore che optando per la power unit Mercedes ha fatto una delle mosse alla Briatore. Non a caso. Perez 4 : non gli sarà sembrato vero di poter fare un sorpasso e quando ha visto un pertugio all’interno di Camara si è infilato come se non ci fosse un domani, o meglio come se non ci fosse una curva da fare. Frena Checo, frena… ah no, troppo tardi!

: non gli sarà sembrato vero di poter fare un sorpasso e quando ha visto un pertugio all’interno di Camara si è infilato come se non ci fosse un domani, o meglio come se non ci fosse una curva da fare. Frena Checo, frena… ah no, troppo tardi! Direzione corsa/commissari 0: un paradosso dietro l’altro, Verstappen e Russell, soprattutto l’olandese, non vengono sanzionati per quanto successo al sabato nelle fp3, poi la mano pesante viene usata contro i piloti della Ferrari per due infrazioni comunque giustificabili, per di più con la massima delle penalità, 10 secondi invece di 5. Mai una linea di coerenza e l’impressione che quando ci siano le rosse di mezzo la mano sia sempre un po’ più pesante.

La cronaca e il report del Gp di Las Vegas