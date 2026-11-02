Pagelle F1 Messico, Antonelli campione da 110 e lode: Hamilton e Leclerc si fanno la guerra, Verstappen gode

Le pagelle del Gran Premio del Messico che ha incoronato Kimi Antonelli nuovo campione del mondo di F1 nella domenica che ha visto volare gli stracci in casa Ferrari tra Hamilton e Leclerc

Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ode al nuovo campione del mondo Kimi Antonelli. “Ho perso le parole” di Ligabue ci viene da cantare perchè davvero è difficile aggiungere altro a quanto già detto in questa cavalcata vincente. Insomma ste pagelle verrebbe da chiuderle dopo il giudizio su Kimi che non può che essere “immenso”. Se non fosse che i due cavallini imbizzarriti della Ferrari, Hamilton e Leclerc ai ferri corti ci danno spunti, mannaggia a loro, per la gioia di Verstappen che ne vince un’altra. Voti e votacci sotto il sombrero messicano, a voi con gli occhi di gioia per il nostro Antonelli! Le pagelle del GP del Messico: Antonelli, il mondo è tuo! Le pagelle del GP del Messico: Antonelli, il mondo è tuo! Antonelli 110 e lode: un titolo strameritato conquistato nei tubi di scarico di Verstappen ed Hamilton, quasi un passaggio di consegne con quella foto iconica sul podio del Gp del Messico. Maturità allo stato puro condensata alla velocità, si è tenuto lontano dai guai dopo tre partenze, due da fermo e una da Safety Car. C’è una stoffa speciale di cui sono fatti i campioni, quella seconda pelle di cui è fatto Kimi Antonelli. Complimenti ragazzo, il mondo è tuo. Visualizza questo post su Instagram Leclerc 5 : vede rosso con Hamilton davanti, come un toro imbizzarrito, a Monza come in Messico, per ben due volte, visto che dopo essere stato passato da Lewis spiattella la ruota dicendo addio almeno al podio all’ultima ripartenza dietro la SC. Giusto provarci sempre, giusto dare battaglia anche in famiglia, ma resta sempre troppo esuberante specie se si tratta del compagno di scuderia.

: vede rosso con Hamilton davanti, come un toro imbizzarrito, a Monza come in Messico, per ben due volte, visto che dopo essere stato passato da Lewis spiattella la ruota dicendo addio almeno al podio all’ultima ripartenza dietro la SC. Giusto provarci sempre, giusto dare battaglia anche in famiglia, ma resta sempre troppo esuberante specie se si tratta del compagno di scuderia. Hamilton 7 : rende onore alla festività cristiana di Tuttisanti tirandone giù parecchi dal calendario, per usare un eufemismo. Irretito dalla manovra di Leclerc, ma pure lui allarga parecchio il monegasco in curva 4, non smette però di menare il piede sull’acceleratore riuscendo a ricostruire la sua gara tra una team radio di rabbia e l’altro. Il 2° posto lo ripaga solo in parte dell’amarezza per una vittoria buttata alle ortiche.

: rende onore alla festività cristiana di Tuttisanti tirandone giù parecchi dal calendario, per usare un eufemismo. Irretito dalla manovra di Leclerc, ma pure lui allarga parecchio il monegasco in curva 4, non smette però di menare il piede sull’acceleratore riuscendo a ricostruire la sua gara tra una team radio di rabbia e l’altro. Il 2° posto lo ripaga solo in parte dell’amarezza per una vittoria buttata alle ortiche. Ferrari/Vasseur 2 : incapaci di gestire dal muretto, negli uffici, a Maranello, in ogni dove una situazione che finisce solo per penalizzare il Cavallino Rampante. Non è la prima volta, molto probabilmente non sarà l’ultima.

: incapaci di gestire dal muretto, negli uffici, a Maranello, in ogni dove una situazione che finisce solo per penalizzare il Cavallino Rampante. Non è la prima volta, molto probabilmente non sarà l’ultima. Verstappen 10: vince e ringrazia gli uomini della Ferrari da par suo. Una macchina da vittorie perfetta che sale al 2° posto con merito e aggiorna il libro dei record. Una domenica in ufficio per SuperMax. Visualizza questo post su Instagram La cronaca e il report del Gp del Messico Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp