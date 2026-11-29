Le pagelle di un Gran Premio del Qatar con la decima vittoria di un Antonelli super e di un super sfortunato Russell mentre le Ferrari anonime si notano solo per la non lotta nel finale tra Hamilton e Leclerc

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Volano voti sulla pista liscia come un biliardo lastricato di polistirolo (quello abbattuto da Lindblad e preso sotto la macchina da Russell) per la penultima volta nelle nostre pagellacce di fine anno in Qatar. Mai giudizio fu più immediato per Antonelli che torna alla vittoria e fa cifra tonda entrando nel ristretto club del “ten wins” della F1. Tra i calimeri invece entra di diritto il povero Russell, risorge dal nulla o quasi Piastri, ci finiscono invece le Ferrari anonime come non mai se non per il teatrino finale di Leclerc che vorrebbe ma non può attaccare Hamilton.

Le pagelle del GP del Qatar

Antonelli 10 : quante le vittorie stagionali e fin qui ci arriviamo tutti, chi non arriva a Kimi invece sono gli altri che magari si illudono di poterlo battere, ci han creduto un po’ tutti quest’anno da Russell a Hamilton passando per Verstappen ma poi di tanto in tanto dopo il filotto di inizio stagione, ecco che arriva lui, il campioncino a ribadire la legge del più forte. Perla finale il team radio da libro cuore reiterato fino all’ultimo giro in vena di regali di Natale per il povero Russell nelle vesti di piccola fiammiferaia. Insomma too much Kimi ma st’anno ti puoi permettere questo e oltre.

: quante le vittorie stagionali e fin qui ci arriviamo tutti, chi non arriva a Kimi invece sono gli altri che magari si illudono di poterlo battere, ci han creduto un po’ tutti quest’anno da Russell a Hamilton passando per Verstappen ma poi di tanto in tanto dopo il filotto di inizio stagione, ecco che arriva lui, il campioncino a ribadire la legge del più forte. Perla finale il team radio da libro cuore reiterato fino all’ultimo giro in vena di regali di Natale per il povero Russell nelle vesti di piccola fiammiferaia. Insomma too much Kimi ma st’anno ti puoi permettere questo e oltre. Verstappen 5 : ci avevamo fatto l’abitudine a vederlo sul podio dalla sosta in poi, quasi sempre sul gradino più altro. Ed invece in un week end anonimo per molti lui si allinea alla maggioranza, roba non da lui, peraltro soffrendo per la prima volta forse il suo compagno di squadra.

: ci avevamo fatto l’abitudine a vederlo sul podio dalla sosta in poi, quasi sempre sul gradino più altro. Ed invece in un week end anonimo per molti lui si allinea alla maggioranza, roba non da lui, peraltro soffrendo per la prima volta forse il suo compagno di squadra. Leclerc ed Hamilton 5 : che poi alla fin fine si ritrovan sempre uno vicino all’altro, segno che sta Ferrari è al limite, in un modo o nell’altro, e che i due si equivalgono, al di là delle parole, dei contratti e delle clausole o presunte tali. Fanno gara di sacrificio, si superano e si sorpassano, poi nel finale, per la prima volta, ecco le Ferrari rules a stoppare sul nascere ogni possibile problema. In fin dei conti per un 6° posto non ne valeva la pena. O no?

: che poi alla fin fine si ritrovan sempre uno vicino all’altro, segno che sta Ferrari è al limite, in un modo o nell’altro, e che i due si equivalgono, al di là delle parole, dei contratti e delle clausole o presunte tali. Fanno gara di sacrificio, si superano e si sorpassano, poi nel finale, per la prima volta, ecco le Ferrari rules a stoppare sul nascere ogni possibile problema. In fin dei conti per un 6° posto non ne valeva la pena. O no? Russell 7 : di stima, di grande stima, perchè una sfiga così era da tempo che non si vedeva. Inutile elencare gli episodi in stagione, che son tanti, ma un pezzo di polistirolo che si mette sotto la macchina, un pit stop lunghissimo per eliminare il problema che finisce per aumentarlo perchè il pezzo non è stato tolto tutto ma pure spostato in posizione peggiore, beh è da guinness dei primati. E per finire l’onta del giovincello campione del mondo che chiede al team di farti passare anche se sei anni luce staccato. Povero George.

: di stima, di grande stima, perchè una sfiga così era da tempo che non si vedeva. Inutile elencare gli episodi in stagione, che son tanti, ma un pezzo di polistirolo che si mette sotto la macchina, un pit stop lunghissimo per eliminare il problema che finisce per aumentarlo perchè il pezzo non è stato tolto tutto ma pure spostato in posizione peggiore, beh è da guinness dei primati. E per finire l’onta del giovincello campione del mondo che chiede al team di farti passare anche se sei anni luce staccato. Povero George. Piastri 8 : una sola parola, finalmente!

: una sola parola, finalmente! Norris 5 : dormicchia in partenza e perde tante, troppe posizioni e per una volta Piastri lo batte. Capita.

: dormicchia in partenza e perde tante, troppe posizioni e per una volta Piastri lo batte. Capita. Hadjar 6 : dovrebbe darsi la mano con Russell, gli capitano tutte a lui mentre Verstappen resta immacolato. C’è sempre qualcosa che non va sulla sua Red Bull.

: dovrebbe darsi la mano con Russell, gli capitano tutte a lui mentre Verstappen resta immacolato. C’è sempre qualcosa che non va sulla sua Red Bull. Lawson 7 : una volta firmato il rinnovo con Racing Bulls, toh! Ruotata al compagno di squadra, tanto per gradire e altri punti in cascina, sono 91!

: una volta firmato il rinnovo con Racing Bulls, toh! Ruotata al compagno di squadra, tanto per gradire e altri punti in cascina, sono 91! Bortoleto 8 : toh chi si rivede, torna in top ten e strappa un punticino utile a distaccare di una lunghezza Hulkenberg nel testa a testa in casa Audi. Notevole.

: toh chi si rivede, torna in top ten e strappa un punticino utile a distaccare di una lunghezza Hulkenberg nel testa a testa in casa Audi. Notevole. Polistirolo 0: ma non si può trovare una valida alternativa nell’epoca dell’IA a ste robe di polistirolo piazzate dieci metri fuori traiettoria che han fatto più danni delle piaghe d’Egitto?

La cronaca e il report del Gp del Qatar