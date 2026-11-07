Problemi al motore per la Ferrari di Hamilton nelle ultime libere 3, sarà penalizzato al pari di Leclerc, Verstappen e Russell: Antonelli chiude 2° dietro Max e diventa favorito assoluto per la gara

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Piove a Interlagos. Ma Giove Pluvio non c’entra. Nel giro di pochi minuti a margine della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, sono arrivate le penalità per Verstappen ed entrambi i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. Partirà dal fondo Max per la sostituzione del motore, invece per i due ferraristi per il cambio dell’endotermico sulla SF-26, dieci posizioni ma potrebbero essere anche di più per Lewis. In tutto questo gongola Kimi Antonelli che fa sue le fp3 e vede spianata la strada per una possibile prima vittoria da campione del mondo.

Prove libere 3 Interlagos: Verstappen davanti a Kimi

Verstappen è stato il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Interlagos: 1:11.622 per l’olandese che scatterà dal fondo della griglia per il cambio della power unit sulla sua Red Bull. Secondo posto per il neo campione del mondo Antonelli dopo il miglior tempo di ieri, che sorride avendo praticamente 4 dei suoi diretti avversari costretti a partire dalle retrovie visto che Russell verrà arretrato di 5 posizioni ma anche i due piloti della Ferrari, Leclerc e Hamilton. Charles ha chiuso 5° le fp3 alle spalle di Norris e Russell mentre Lewis solo 12° chiudendo anzitempo la sessione per un problema ancora da chiarire sulla SF-26 entrata ai box con vistoso fumo dal retrotreno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Verstappen, Hamilton e Leclerc in penalità e pure Russell

Sono nomi pesanti quelli dei piloti che vanno in penalità nel Gran Premio del Brasile. Così come sarà una seconda metà griglia di partenza molto nobile domenica a Interlagos. Sostituzione della Power Unit sulla monoposto di Verstappen. Per l’olandese che ha superato il limite di componenti termiche (ICE) o elettriche in una stagione consentito dal regolamento FIA, Max scatterà dal fondo dello schieramento.

Ma non finisce qui, anche i ferraristi sono stati colpiti dalle penalizzazioni. Come se non bastassero le tensioni interne, su entrambe le Ferrari, di Leclerc e Hamilton è stato cambiato l’endotermico della power unit, il che comporta 10 posizioni di penalità in griglia. Per Lewis però la penalità potrebbe essere più grave. Il pilota inglese è stato costretto a riportare ai box la sua SF-26 e a finire le sue fp3 anzitempo con il cofano motore completamento aperto. E siccome non c’è due senza tre, il quattro vien da se, sulla griglia di Interlagos sarà arretrato anche Russell che cambierà la sua power unit, come già annunciato dal suo team Mercedes.

Gp Brasile, tempi prove libere 3

Da sottolineare l’ottima prestazione di Rafael Camara: il brasiliano all’esordio assoluto sulla Haas ha chiuso davanti al compagno Oliver Bearman.