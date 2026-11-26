La Haas ha finalmente annunciato il rinnovo del contratto di Bearman per il prossimo anno ma il pilota inglese punta a prendersi un sedile Ferrari per il 2028, magari proprio quello del connazionale 7 volte campione del mondo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tanto tuonò che piovve. Finalmente la Haas ha annunciato il rinnovo di Oliver Bearman per il 2027. Sarà dunque ancora il giovane pilota inglese a guidare per il team americano mettendo fine a tutta una serie di speculazioni ma anche di lamentele da parte dello stesso pilota che a Las Vegas si era detto stizzito della mancata firma. Ollie farà coppia con Rafa Camara completando la griglia del Mondiale di F1 del prossimo anno. Sarà una line up tutta rossa visto che entrambi sono piloti Ferrari Driver Academy. Proprio Maranello è l’obiettivo di Bearman che ha rinnovato anche con la Ferrari e che ha questo punto mira ad un sedile per il 2028, magari quello di Lewis Hamilton.

Habemus firma: Bearman resta con la Haas nel 2027

Era l’ultimo tassello mancante. L’ultimo sedile ancora a disposizione. La linea della continuità ha vinto in casa Haas che ha finalmente annunciato la firma sul rinnovo del contratto di Oliver Bearman che per il 3° anno di fila sarà pilota ufficiale della scuderia americana. Una conferma che non è stata facile con una trattativa molto lunga che aveva spazientito lo stesso pilota che a Las Vegas, la settimana scorsa, si era lamentata di non avere ancora certezze per il prossimo anno.

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Alla fine questa benedetta firma è arrivata. Ha firmato un contratto di un anno, che segna la terza stagione completa di Ollie con il team americano, per il quale ha conquistato 78 punti in 48 gare. Attualmente occupa la 13ª posizione nel Campionato del Mondo con 23 dei 31 punti totali della squadra.

La soddisfazione di Ollie, il messaggio di Komatsu

“Non è un segreto che io sia entusiasta di continuare con Haas – ha dichiarato Bearman – Questa squadra è stata fondamentale per la mia crescita e ho sentito grande fiducia e supporto da parte di tutti qui. Abbiamo grandi ambizioni per continuare a progredire e sono entusiasta di guidare questo progetto. Costruiremo su quanto già realizzato e ci impegneremo per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Abbiamo ancora del lavoro da fare”.

Queste invece le parole del team principal della Haas, Ayao Komatsu: “Continuare con Ollie fino al 2027 è stata una decisione naturale per noi. Abbiamo assistito alla sua crescita, al suo impegno e alla qualità che apporta al team. Possiede un’etica del lavoro straordinaria e una forte voglia di continuare a migliorarsi. Non c’è nessuno più adatto di lui a guidare questo progetto. Abbiamo una delle formazioni di piloti più promettenti in griglia e non vedo l’ora di vedere Ollie continuare a crescere.”

Ma Bearman pensa alla Ferrari: rinnovo e poi?

Ma l’obiettivo di Bearman, si sa, è un altro. Infatti secondo i rumors del mercato piloti, come confermato dall’esperto Giuliano Duchessa, Ollie avrebbe rinnovato anche con la Ferrari il suo rapporto di collaborazione. Il pilota inglese, che ha esordito proprio sulla rossa nel 2024 sostituendo in Arabia Saudita Sainz alle prese con l’appendicite, ha esteso il suo contratto con Maranello oltre il 2027. Questo significa che potrà aspirare a un sedile Ferrari nel 2028.

Sarà spettatore interessato della prossima stagione 2027 specialmente nelle dinamiche interne della rossa dove ricordiamo Leclerc ha un contratto abbastanza blindato fino al 2030 mentre Hamilton ha solo una opzione per il 2028. Dal canto suo Bearman dovrà impegnarsi a fondo in Haas visto che il confronto il prossimo anno lo vedrà contro un altro talento della Ferrari Driver Academy, quel Rafa Camara che per prendere confidenza col team e con la monoposto ha deciso di sacrificare il campionato di F2 dove era in testa a due gare dalla fine per correre con la scuderia americana in Qatar e Abu Dhabi come fatto nelle ultime due gare al posto dell’appiedato Ocon.

La griglia di piloti del Mondiale 2027 di F1

Gli ultimi rinnovi di Bottas con Cadillac e Bearman con Haas hanno completato il quadro della line up del Mondiale 2027 di F1.