Hamilton e Leclerc sono arrivati al circuito di Lusail dove si ritroveranno per la prima volta dopo lo "scontro" di Las Vegas, in Ferrari tutti sono sotto esame, a cominciare dal team principal Vasseur

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Da Las Vegas a Lusail è passata meno di una settimana. Intensa è dir poco per la Ferrari che ha cercato di mettere insieme i cocci di un giocattolo che proprio nella città del gioco si è rotto. Ecco perchè il Qatar e poi Abu Dhabi ultime due tappe del Mondiale di F1 saranno un’importante banco di prova per tutti gli uomini del Cavallino Rampante, non solo Hamilton e Leclerc ma anche Frederic Vasseur la cui mancanza di polso viene additata come una delle maggiori cause di questo scenario forse evitabile o perlomeno prevedibile.

Ferrari con le ossa rotte dopo Las Vegas

La controversia tra Hamilton e Leclerc non è una questione di poco conto. Coinvolge due piloti di spessore, un 7 volte campione del mondo che non ne vuole sapere di andare in pensione e uno che sul tetto del mondo vorrebbe andarci, lo meriterebbe e non ha smesso mai di crederci, i cui stipendi combinati si aggirano sui 100 milioni di euro, e che competono per una squadra che è molto più di una semplice struttura. Specie se i piloti in questione guidano la Ferrari, una religione, uno stile di vita.

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Solo in Brasile, Hamilton e Leclerc si sono visti ricordare le loro responsabilità nei confronti della squadra, dopo gli episodi controversi di Città del Messico. Ma a Interlagos la gara scialba della SF-26 ha facilitato i buoni rapporti, solo apparenti con le monoposto nelle posizioni di rincalzo. Il fatto che poi Lewis e Charles si siano nuovamente scontrati a Las Vegas ha riaperto vecchie ferite mai rimarginate e fatto infuriare il team principal Fred Vasseur.

Il team principal della Ferrari si è scagliato contro Leclerc, stavolta, ma ha anche tirato in ballo Hamilton arrivando persino a dire che non pensava che la coppia di piloti, sulla carta la migliore della griglia, sarebbe stato “ingestibile” di fatto insinuando una sorta di pentimento per aver portato l’inglese a Maranello dall’alto del suo palmares.

Che Ferrari vedremo in Qatar

A differenza del circuito di Las Vegas, dove la potenza è fondamentale, le ampie curve del circuito internazionale di Lusail dovrebbero essere più adatte alla Ferrari SF-26, che potrebbe quindi emergere come contendente alla vittoria. In tal caso, la casa italiana farà di tutto per sfruttare l’occasione, il che potrebbe significare che al pilota in seconda posizione verrebbe imposto di mantenerla. Resta però da vedere se tale ordine verrà rispettato quando la visiera sarà abbassata e l’istinto competitivo sarà al culmine.

Di nuovo, ma forse c’è sempre stato, sulla graticola, Fred Vasseur dovrebbe aver stabilito regole di ingaggio più concrete, per evitare che Hamilton e Leclerc entrino di nuovo in “collisione”. Norme di comportamento accompagnate da possibili sanzioni per chi le infrangesse. Non solo per quanto riguarda i duelli tra compagni di squadra, ma anche nella gestione delle comunicazioni radio e nel rispetto delle istruzioni date dal muretto ai piloti.

Insomma, dopo le papaya-rules della McLaren lo scorso anno, avremo le Ferrari-rules. Ecco perchè da questo punto di vista, in mezzo a tante voci di mercato, le due gare finali della stagione, Qatar e Abu Dhabi saranno due cartine tornasole importanti per la prossima stagione che avrà uno spettatore interessato, quell’Oliver Bearman che ha appena e finalmente rinnovato sia con Haas che con Maranello e che ambisce a un posto al sole sulla rossa nel 2028.