Nel giorno dedicato alle interviste al Gran Premio del Qatar hanno parlato i due piloti Ferrari sulle tensioni derivate dal Qatar, Leclerc si è preso le sue colpe e ha puntualizzato lo status del contratto, Hamilton ha provato ad abbassare i toni

La tensione non accenna a diminuire in casa Ferrari anche se nel media day in Qatar si è assistito all’ennesimo tentativo di convivenza, forzata, tra Leclerc ed Hamilton, che almeno a parole hanno provato a trovare una comunione d’intesa dopo l’ennesimo scontro di Las Vegas per evitare che succeda in futuro. E’ stata l’occasione per Charles di rispondere alle voci di un contratto di prima guida e per Hamilton di sottolineare quando la rossa sia vicino alla vittoria, parer suo…

Leclerc si prende le colpe di Las Vegas

Leclerc ha parlato per primo durante la conferenza stampa della FIA al GP del Qatar: “Siamo due piloti forti che vogliono arrivare davanti l’uno all’altro. Purtroppo, sia qui, a Monza, che in Messico, ci sono stati troppi incidenti e dobbiamo trovare una soluzione come team per evitare che si ripetano. Non dirò di cosa si tratta; non mi è permesso e non fornirò ulteriori dettagli.” Accetta le accuse di Vasseur a Las Vegas: “Sì, è stato inaccettabile perché come squadra non possiamo permetterci alcun contatto tra compagni di squadra. Mi assumo la responsabilità dell’incidente di Las Vegas. C’è tensione che dobbiamo dissipare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Charles sul contratto di prima guida Ferrari

Leclerc ha chiarito inoltre che il suo contratto non prevede che debba essere il pilota prioritario della Ferrari: “Di solito non parlo di ciò che c’è nel mio contratto, ma in questo caso è importante dire che non ci sono assolutamente clausole che dicano una cosa del genere. Non mi ha mai interessato”.

La Ferrari si è a lungo astenuta dall’imporre regole di ingaggio o una gerarchia alla coppia, e in vista del GP del Qatar, Leclerc si è adoperato per smentire una voce infondata apparsa online, secondo la quale il suo status di pilota numero uno in Ferrari sarebbe sancito dal suo contratto: “Credo che l’unica cosa che non mi piace vedere sia gente che mette in dubbio la mia integrità nei confronti della squadra, il mio amore per la squadra.”

Nonostante avesse espresso il suo continuo affetto per la Ferrari, a Leclerc è stato chiesto se si vedesse mai correre per un’altra scuderia di Formula 1: “Voglio dire, ho appena firmato un nuovo contratto qualche mese fa, quindi al momento, ovviamente no, perché è la squadra che amo”, ha sottolineato. “È la squadra in cui credo e che ritengo sia nella posizione migliore per gli anni a venire.”

Hamilton: “Con Charles abbiamo parlato e chiarito”

Non erano previsti suoi interventi nel media day ed invece alla fine Hamilton si è presentato come gli altri in mix zone rispondendo alle domande sulla tensione in casa Ferrari con Leclerc: “Risolveremo la questione. Conversazioni positive e costruttive. Siamo compagni di squadra e impariamo dall’esperienza, anche se non sembra”, ha concluso con un lieve rimprovero. Non parla di limitare le opzioni di ciascun pilota in ogni situazione: “Non si può prevedere tutto perché ogni scenario è diverso, ma si possono discutere le gare, le curve, e io e Charles lo abbiamo fatto”.

Il 7 volte campione del mondo è concentrato sul futuro, alla faccia di chi dice che sia in bilico la sua posizione di leadership all’interno della Ferrari: “Sono venuto qui con l’obiettivo di portare la Ferrari al vertice, e stiamo lottando per il secondo posto nel campionato costruttori, con delle vittorie. Abbiamo avuto la macchina migliore, il telaio migliore. Ci manca la velocità massima, ma se miglioriamo, possiamo avere un anno fantastico nel 2027“. Fusse che fusse la vorta bbona (cit. Nino Manfredi, Canzonissima 1959)