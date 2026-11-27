La seconda sessione di libere non cambia molto i valori emersi al mattino: dominano le Mercedes, con Antonelli davanti a Russell. McLaren meglio di RedBulll, Ferrari in balia delle onde

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Annaspano le Rosse, vola letteralmente Mercedes, con Kimi Antonelli che in Qatar dimostra di aver ritrovato il piede pesante dei giorni migliori. E che a pancia piena si può anche pensare di fare un sol boccone dei rivali, che per provare a stargli addosso a Lusail dovranno sforzarsi di inventare qualcosa di grosso. Questo hanno detto le prime due sessioni di libere del GP del Qatar, dove la W16 del pilota emiliano è sembrata planare in mezzo al deserto. E il fatto che alle sue spalle si sia piazzato Russell dimostra che le frecce d’argento hanno davvero un passo notevole, al quale la concorrenza (per ora) non può opporre resistenza.

Antonelli sul passo gara fa davvero paura

Anche in FP2 Antonelli ha menato le danze, sebbene con distacchi un po’ meno proibitivi rispetto al mezzo secondo e passa rifilato nella sessione mattutina. Russell ha chiuso a poco più di un decimo, poi le due McLaren di Norris e Piastri, contenendo il ritardo intorno ai 4 decimi e mezzo. Anche le due RedBull hanno fatto passi avanti, con Verstappen e Hadjar separati da 7 centesimi appena, a mezzo secondo da Kimi.

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Il resto della carovana è tutta sopra il secondo, a cominciare dalla crepuscolare coppia Ferrari, con Leclerc davanti a Hamilton. Quest’ultimo ha chiuso peraltro la sessione vedendosi costretto a tornare a piedi ai box, dopo che sulla sua vettura si sono sentiti dei rumori che hanno consigliato il muretto box a dirgli di spegnere tutto e accostare ai lati della pista.

Un segnale evidente di quanto questo fine settimana per le Rosse si prospetta a tinte decisamente scure: lontanissime dal passo mostrato da Mercedes, ma in netta difficoltà anche rispetto a quanto fatto da McLaren e RedBull. Un’agonia difficile da spiegare, che peraltro invade sia il tempo sul giro secco, sia il passo gara. Hamilton peraltro ha parlato apertamente via radio nei primi giri realizzati con la media di sentire la macchina molto instabile all’anteriore, lamentando di avere poca aderenza dietro.

Hamilton-Verstappen, che scintille in curva 1!

Lewis è stato anche protagonista di una quasi collisione con Verstappen: i due si sono superati a vicenda in rettilineo e poi in curva 1, probabilmente a causa di una incomprensione. Il team radio dell’olandese ha fatto notare la cosa (“Avete visto questo in frenata? Mio Dio…”), Hamilton ha risposto dicendo ai suoi meccanici di “aver preso traffico con Max”, evidentemente ritenendo di essere lanciato a differenza del pilota Red Bull.

Leclerc s’è reso invece protagonista di un testacoda nella parte centrale del tracciato, finendo sulla ghiaia dopo poche tornate (riuscirà a rientrare solo nel finale, complice anche il prolungamento di 13’). La sessione è stata infatti interrotta due volte dalla bandiera rossa, la prima per rimuovere proprio l’eccessiva ghiaia portata in pista dai piloti con qualche scorribanda di troppo fuori dai cordoli, la seconda per un dritto di Gasly nel secondo settore.