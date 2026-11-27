Antonelli favoloso nella prima sessione di prove libere in Qatar, rifila mezzo secondo a Russell e quasi un secondo agli altri Ferrari comprese: Hamilton e Leclerc in difficoltà

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alza la voce il campione del mondo. Kimi Antonelli sfreccia nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar. Sulla pista di Lusail, ancora sporca, il neo iridato ha guidato come solo lui sa fare rifilando distacchi abissali a tutti. A cominciare dal suo compagno di scuderia Russell con la stessa macchina, la Mercedes, staccato di mezzo secondo. Più lontani gli altri, Hadjar, Norris, Piastri e Verstappen. Quarta forza per ora alle prese con tanti problemi la Ferrari: 7° Leclerc e 8° Hamilton che si è lamentato nel team radio.

Antonelli vola a Lusail, stacca tutti nelle libere 1

Non vince da tanto, troppo tempo e vuole la decima. Forse si spiega così il tempo che ha fatto registrare Kimi Antonelli al termine di una prima sessione di prove libere dominata dalla Mercedes che ha fatto doppietta. Anche se il campione del mondo ha dato mezzo secondo al compagno di squadra George Russell.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perfetto Kimi veloce già dal primo giro. Distacchi abissali o quasi per gli altri, con Isak Hadjar che si prende un po’ di gloria, terzo e davanti a Max Verstappen, solo sesto ai margini del secondo. Tra le due Red Bull ci sono le due McLaren di Norris e Piastri. Solo al settimo e all’ottavo posto le due Ferrari sotto esame in Qatar con Leclerc ed Hamilton. Chiude la top ten la Racing Bulls di Lindblad e l’Alpine di Gasly.

Ferrari in difficoltà

Sulla carta doveva essere una pista amica della Ferrari ed invece per ora la SF-26 ha trovato non pochi problemi ad esprimersi al meglio. Tanto che sia Leclerc che Hamilton hanno beccato oltre un secondo da Antonelli. La cosa incredibile, ma oramai non è una novità, è che i due piloti del Cavallino Rampante sono ravvicinati ancora una volta, hanno girato in un tempo praticamente simile, ma piuttosto lento rispetto ai migliori. Questa rossa per ora non sta in pista.

Team radio, Hamilton se la prende col motore

In uno dei tanti team radio di queste fp1, Lewis si è spesso lamentato con il suo ingegnere di pista Carlo Santi, della power unit della sua SF-26 arrivando anche a maledire le impostazioni del motore:

Hamilton: “Ah! questo maledetto [impostazione motore] è un problema, amico. Ne serve uno in più!”

Santi: “Ricevuto. Modalità carica.”

Hamilton: “Sembra di avere meno potenza all’ingresso della curva 1.”

Santi: “Stiamo controllando il motore.”

Team radio, Leclerc: “Stiamo esagerando”

Problemi di frenata e di carico, oltre che di degrado ravvisati anche da Charles Leclerc in una delle comunicazioni con il suo di ingegnere di pista, Bryan Bozzi:

Charles: «Penso che stiamo esagerando con la ripartizione della frenata»

Bryan: «Se pensi che sia troppo, possiamo mantenere la tua ripartizione della frenata e poi analizzeremo i dati più tardi»

Bryan: «Dobbiamo migliorare la frenata all’ingresso della Curva 1»

Charles: «Non ho stabilità nella Curva 1 sotto frenata»

Bryan: «Flap, sei contento? »

Charles: «Voglio dire, a livello di sensazione sono relativamente contento, ma probabilmente ha senso provare qualcosa. È presto, ma sembra che ci manchi qualcosa, quindi magari proviamo +8»

GP Qatar, i tempi delle prove libere 1