Una inconsueta polemica tra Antonelli e la Mercedes si staglia nel sabato del GP del Qatar. In casa Ferrari si analizza cosa è andato storto nelle qualifiche, e si torna sul contratto di Leclerc

Le qualifiche del GP del Qatar si sono concluse con la prima fila Mercedes, dopo che le W17 hanno furoreggiato anche nei test delle libere. Eppure, dietro a questo exploit si agita una inconsueta polemica tra Andrea Kimi Antonelli e il team. E intanto in casa Ferrari si fanno ancora una volta i conti con prestazioni non all’altezza.

Perché è scoppiata una incomprensione tra Antonelli e Mercedes

Il caso è nato negli ultimi istanti della Q3: la squadra aveva stabilito di far uscire per primo il campione del mondo, cosa che ha spiazzato il bolognese perché sperava invece di girare per ultimo sfruttando le scie. Sul circuito di Losail, generalmente, i piloti aspettano prima di scendere in pista nelle sessioni di prova e di qualifica, sia per cogliere la migliore finestra per le gomme che per giovare, appunto delle scie delle altre vetture.

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Sta di fatto quindi che Antonelli ha perso la pole, andata al compagno di squadra George Russell. “Io volevo uscire per ultimo perché così la pista sarebbe migliorata”, ha spiegato ai media il ventenne, sostenendo che non ci fossero accordi in merito con la squadra e che avrebbe voluto un altro tipo di vantaggio per sfruttare in particolare la velocità nei rettilinei.

Il pilota Mercedes non ha perciò nascosto il suo disappunto, “ho perso un paio di decimi nei rettilinei”, aggiungendo che della cosa ne avrebbe parlato con il team: “È la prima volta che avanzo questo tipo di richiesta e mi è dispiaciuto che non mi abbiano ascoltato. Ne parleremo comunque, e la prossima volta andrà meglio”.

La spiegazione di Toto Wolff

A distanza, Toto Wolff ha offerto la propria disamina su quanto avvenuto. Riconoscendo l’arrabbiatura del suo pupillo e il fatto che la squadra ha optato per ben altra scelta, il team principal ha spiegato: “Abbiamo preso questa decisione perché non volevamo correre il rischio di non riuscire ad arrivare al traguardo del giro di lancio entro il tempo limite. Dobbiamo comunque trovare l’equilibrio giusto tra le nostre esigenze e le richieste, giuste o sbagliate che siano, dei nostri piloti. Perché loro hanno questa mentalità: quando sono in pista e non si trovano nella migliore posizione, si infastidiscono. Può succedere. Noi abbiamo d’altro canto la responsabilità di prendere la giusta decisione, garantendo ai nostri piloti una distanza adeguata dagli altri e la possibilità che possano arrivare al traguardo in tempo”.

Leclerc e Hamilton: “Qui la Ferrari ha un problema di grip. Siamo un anno indietro”

Spostandoci invece nel box Ferrari, le qualifiche di Lusail sono state un mezzo disastro, con distacchi sul secondo sia per Charles Leclerc che per Lewis Hamilton, finiti distanti dalla prima fila, ma pure dalla seconda e dalla terza della griglia. Non è tanto un problema di deployment, ha spiegato il monegasco ai media, quanto di grip: “Questa è una pista molto liscia e parlando con Russell e Antonelli neppure loro comprendono perché hanno ottenuto questo grande vantaggio in qualifica”.

Leclerc ha comunque ribadito il fatto che la loro monoposto “fa fatica in certe condizioni da inizio stagioni”. E questo nonostante il bilanciamento della SF-26 “fosse buono, e questo fa più male: se spingiamo troppo iniziamo a scivolare con tutte e quattro le ruote e soffriamo in curva”. Quindi la sentenza: “Il prossimo anno dobbiamo evitare che si ripetino questi problemi, perché se vogliamo essere campioni dobbiamo essere forti in tutte le piste, cosa che al momento non siamo”.

Anche secondo Hamilton la pista liscia con poco grip è un problema per le Ferrari: “Ci è mancato il grip e il bilanciamento è stato davvero difficile da gestire sino a qui. In questa pista conta poi la potenza in diversi tratti, e per noi è molto complicato al momento”. C’è anche un problema a livello di power unit, non all’altezza delle aspettative e della concorrenza: “I ragazzi della Ferrari stanno lavorando durante per rimediare in vista della prossima stagione – ha proseguito il britannico – ma siamo un anno indietro rispetto agli altri”.

Vasseur: “Leclerc prima guida da contratto? Stupidaggini”

Chiudiamo con Frédéric Vasseur, anch’egli concentratosi sulle condizioni della pista e ammettendo un lavoro non all’altezza nella gestione delle gomme in qualifica. “Siamo in una situazione in cui si possono fare quattro tentativi consecutivi senza poter migliorare i tempi”, riferendosi all’appiattimento delle prestazioni delle rosse nelle varie fasi di qualifica. “Ci siamo plafonati […]. Ma non accampiamo scuse perché Pirelli [che ha alzato a livelli spasmodici la pressione delle gomme anteriori viste le caratteristiche di questo fine settimana della pista, invitando i team a due stint in gara, NDR] ha fornito le medesime indicazioni a tutte le squadre”, ha aggiunto il team principal.

Vasseur ha infine liquidato le voci sul contratto di Leclerc: “Noi, siccome siamo la Ferrari, siamo più esposti di altri, e non possiamo impedire a certi giornalisti di scrivere delle stupidaggini. Ma ciò che conta è che io, Charles e Lewis abbiamo potuto discutere e chiarire quanto avvenuto a Las Vegas, perciò non voglio neppure soffermarmi su questa storia del contratto perché é molto stupida. Ora che abbiamo chiarito tutto possiamo concentrarci esclusivamente sul futuro”.