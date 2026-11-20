La FIA annuncia il ritorno dei motori V8 dal 2030, ma poi cancella tutto. Tuttavia Briatore conferma l'intesa, che resta comunque di massima. Dalla Ferrari vedono con favore questo revival, Verstappen pure ma con un distinguo

La FIA ha rotto gli indugi per poi fare una parziale marcia indietro: i motori V8 torneranno nella F1, ma bisogna ancora limare qualche dettaglio riguardo l’accordo tra Federazione Internazionale, FOM e i costruttori, che è al momento di massima. Ma già di per sé il ripristino di queste power unit trova anche una platea favorevole tra i piloti, pur con qualche puntualizzazione.

Il giallo dell’annuncio del ritorno dei motori V8. Briatore: “L’intesa c’è”

Alla vigilia del GP di Las Vegas la FIA aveva strombazzato sui social tramite dei post il ritorno dei V8. Anche il presidente Mohammed Ben Sulayem si era esposto nel suo profilo Instagram, annunciando con testuali parole: “Vi siete espressi, vi abbiamo ascoltato. I V8 stanno tornando”. Poi però tutti questi post sono spariti, ma ciò non significa che questo revival sia andato a monte, anzi.

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All’inizio della settimana a Londra si è svolta la riunione tra i vertici della FIA, della F1 e i costruttori, dove si è raggiunto il citato accordo di massima. Come ha confermato nelle ultime ore Flavio Briatore, che a Las Vegas ha parlato di una intesa tra le parti per i V8 dal 2030, “e ne sono molto contento: questa è la strada giusta, perché c’è bisogno di un motore semplice ma che faccia tanto rumore [che in F1 non si avverte dalle monoposto dal 2013, ndr]. Magari anche con un po’ di KERS o cose così, però comunque nulla di eccessivo come il motore che abbiamo adesso”, sopportato e mai totalmente amato generalmente da piloti, team e soprattutto appassionati.

Prima del team manager Alpine si era espresso il collega di McLaren, Zak Brown, che aveva anch’egli parlato di un accordo in linea di massima raggiunto nella riunione di Londra. Ma se c’è una intesa, perché la FIA ha strombazzato il ritorno dei V8 sui social per poi cancellare tutto dopo qualche minuto?

I punti fermi dell’accordo di massima

Non c’è una spiegazione ufficiale fornita dalla Federazione, ma abbiamo qualche ricostruzione in merito. Anzitutto manca una firma, e sappiamo che senza quella ogni considerazione è prematura. E questo perché mancano i dettagli sull’accordo, e sono quelli che possono determinare l’esito positivo o meno di qualsiasi trattativa.

Va bene insomma riportare in F1 i V8, ma i costruttori hanno bisogno di capire quali specifiche produrre dopo che saranno approvate. I punti fermi, al momento, riguardano la data di questo ritorno, ovvero il 2030 (l’attuale ciclo quindi potrebbe finire un anno prima, vale a dire nel 2029 e non alla fine della stagione dopo come inizialmente previsto) e alcuni aspetti tecnici. I V8 dovrebbero essere da 2,1 litri di cilindrata e 16.000 giri contro i 12.500 dei V6 turbo 1,6 litri attuali.

I punti su cui trovare ancora un accordo

Tuttavia, come riporta Motorsport.com, esistono delle disparità di vedute tra i costruttori. Bisogna infatti trovare la quadra sulla parte elettrica, non più pregnante come adesso ma comunque da comprendere per quanto potrà contribuire nelle prossime power unit.

Sarà un V8 aspirato (spoiler: no, come vedremo)? O sarà dotato di un turbocompressore e un MGU-K? Non è facile trovare il giusto compromesso con le prestazioni e un altro punto fermo dell’intesa, ovvero il contenimento dei costi delle power unit (ricordiamo che tutti vogliono semplificare i motori che alimenteranno le future monoposto), e che saranno sempre alimentate da e-fuel. Alcuni costruttori come Ford e Cadillac si sono dimostrati, da quanto trapela, possibilisti sull’aspirato, mentre Audi ed Honda punterebbe a mantenere una certa pregnanza della parte ibrida.

Quindi, per ora c’è accordo sul frazionamento del motore, sul ridimensionamento della componente elettrica, sulla conferma dei carburanti sostenibili e, a quanto pare, sull’utilizzo del turbocompressore. Rigettata l’idea di Ben Sulayem degli impattanti motori aspirati, che non ha trovato il consenso unanime dei costruttori.

Perché la Ferrari è favorevole al V8

Secondo Autoracer.it la Ferrari si trova comunque nel fronte dei sostenitori del V8 (ben visto anche dai suoi piloti, come Lewis Hamilton), soprattutto se significherà dare maggiore enfasi alla parte termica rispetto al bilanciamento 50 e 50 con la componente elettrica e ci sarà una decisa semplificazione rispetto alla power unit attuali. Oltre a dare maggiore peso alle decisioni in pista dei piloti, non più stressati dai calcoli per il recupero dell’energia, dal deployment e dai problemi di gestione in rettilineo.

Verstappen promuove il ritorno del V8, ma fa un appunto

Tra i piloti c’è chi si è espresso apertamente sul ritorno dei V8, ed è il caso di Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo è notoriamente avverso all’attuale ciclo tecnologico delle vetture, perciò un cambio di passo è per lui senz’altro auspicato (ammesso nel 2030 continui a correre in F1).

“Hanno ascoltato i nostri consigli – ha affermato l’olandese, come riporta Motorsport.com – e si sono resi conto che i motori attuali non erano ciò che desideravamo”. Ma Verstappen non sarebbe lui se non avesse qualcosa da ridire.

Andando controcorrente rispetto alla vulgata per cui il rumore delle monoposto è una conditio sine qua non per la F1, il pilota Red Bull non si è detto certo entusiasta della cosa (“Anche perché su alcuni circuiti manco si potrebbe correre con un rumore così forte”, e in effetti bisogna considerare le piste cittadine) e ha aggiunto che, se dipendesse da lui, leverebbe “del tutto” il turbo, “o magari lo si sfrutta come sistema per il push-to-pass, senza però affidarsi troppo alla componente elettrica e alla batteria. Ma capisco però perché si vuole mantenere il turbo”, riferendosi ai consumi più alti delle monoposto. “Fosse per me tornerei ad un V10 o qualcosa di simile, che un rumore migliore. Ma so che non è una soluzione realistica”, ha quindi concluso Verstappen, lodando il compromesso attuale, pur non essendoci ancora nulla di ufficiale. Per quello, se tutto va bene, dovremo aspettare il prossimo Consiglio Mondiale del Motorsport previsto per il 10 dicembre a Shanghai.