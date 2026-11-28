Russell firma la pole in Qatar con il suo nuovo ingegnere e beffa Antonelli che s'infuria via radio con Bono.

George Russell si prende la pole position del Gran Premio del Qatar e lascia a Kimi Antonelli il secondo posto. Ma in casa Mercedes, nonostante la prima fila tutta d’argento, il sabato di Lusail si chiude con qualche tensione. Il pilota italiano, dopo aver dominato tutte e tre le sessioni di prove libere, non ha gradito la scelta della squadra sull’ordine di uscita nell’ultimo tentativo della Q3. Una decisione che ha acceso il suo team radio e chiamato in causa direttamente Toto Wolff, intervenuto per assumersi la responsabilità della gestione.

Russell, pole e cambio al muretto Mercedes

Il risultato della qualifica racconta una Mercedes protagonista assoluta, ma anche un duello interno che ha cambiato padrone proprio nel momento decisivo. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo in FP1, FP2 e FP3, Antonelli sembrava avere tutte le carte in regola per conquistare la pole. Russell, invece, ha risposto quando contava davvero, risultando il più veloce in tutte e tre le fasi della qualifica.

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Il britannico ha fermato il cronometro sull’1’21″695, precedendo il compagno di squadra di 128 millesimi, secondo in 1’21″823. Per Russell è la sesta pole position della stagione, la prima dal Gran Premio dell’Azerbaigian. Alle loro spalle partiranno le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Max Verstappen ha chiuso soltanto sesto.

A rendere ancora più particolare il sabato di George c’è una novità sul muretto: al suo fianco non c’era il consueto Marcus Dudley, ma Stéphane Folio, normalmente performance engineer di Antonelli e stretto collaboratore di Bono.

Si tratta di una rotazione temporanea, inserita in un programma Mercedes per consentire ad alcuni membri dello staff di sperimentare ruoli diversi durante gli ultimi appuntamenti della stagione. Non è stata una richiesta di Russell né il segnale di una rottura con Dudley: il suo lavoro è stato seguito proprio dal consueto ingegnere.

Antonelli furioso via radio

La pole di Russell non è stata l’unico argomento di discussione in casa Mercedes. Antonelli, infatti, ha contestato apertamente la scelta della squadra di mandarlo in pista per primo nell’ultimo tentativo della Q3. Il pilota bolognese aveva chiesto di essere l’ultimo a lasciare la pit lane, così da poter beneficiare di una pista potenzialmente più gommata e di una posizione migliore rispetto ai rivali.

La Mercedes ha però deciso diversamente. “Perché mi avete mandato fuori per primo?”, ha domandato Kimi via radio a Bono, che lo ha invitato a concentrarsi sul giro. La tensione non si è esaurita con la bandiera a scacchi. Una volta ricevuta la conferma del secondo posto, Antonelli ha ribadito il proprio disappunto: “Dobbiamo parlarne, perché se chiedo qualcosa, per favore fatelo. Non mi interessa”.

Nel dopogara, il pilota ha riconosciuto il merito del compagno di squadra, definendo la sua prestazione incredibile, ma non ha nascosto la delusione per la gestione dell’ultimo tentativo. Ha spiegato di aver faticato soprattutto nel secondo settore e di voler rivedere con la squadra quanto accaduto in Q3. Una richiesta di chiarimento, dunque, più che una polemica sul risultato ottenuto da Russell.

Toto Wolff: “È una responsabilità nostra”

A intervenire nella discussione è stato anche Toto Wolff. Il team principal Mercedes si è inserito nella comunicazione radio per riconoscere la responsabilità della squadra: il messaggio rivolto ad Antonelli è stato chiaro, la gestione dell’episodio sarebbe stata analizzata e rivista. Wolff ha sostanzialmente ammesso che il muretto avrebbe potuto gestire meglio la situazione.

Successivamente, l’austriaco ha spiegato il ragionamento alla base della decisione. Il rischio, lasciando Antonelli in fondo al gruppo, era quello di non riuscire a completare il giro di preparazione e a tagliare il traguardo prima della bandiera a scacchi. La squadra ha quindi preferito non correre il pericolo di rimanere senza un ultimo tentativo valido.

Wolff ha anche chiarito che non c’era stata una promessa disattesa: quella di Antonelli era una richiesta, non un accordo garantito. “A volte è possibile, altre volte no”, ha spiegato, riconoscendo che si sarebbe potuto cercare un compromesso. La scelta, quindi, non sarebbe stata dettata dalla volontà di favorire Russell, ma da una valutazione strategica legata ai tempi della sessione.

Mercedes, prima fila e tensioni

Il risultato finale consegna alla Mercedes una prima fila che mancava dal Gran Premio del Canada, ma lascia aperta una questione interna da chiarire prima della gara. Antonelli partirà comunque dalla seconda casella, con la possibilità di giocarsi subito la vittoria, mentre Russell avrà l’occasione di trasformare la pole in un altro successo stagionale.

Wolff ha escluso che siano stati discussi ordini di scuderia per favorire il britannico nella lotta per il secondo posto in campionato. La squadra parlerà dei possibili scenari, ma senza voler sottrarre ad Antonelli la possibilità di vincere. A Lusail, insomma, la Mercedes ha conquistato la prima fila, ma dovrà anche ricucire il piccolo strappo nato al muretto e il confronto tra i due piloti, dopo una qualifica tutt’altro che banale, promette di proseguire anche in pista.