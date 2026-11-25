Verso il Qatar le Ferrari arrivano con tanti dubbi e la voglia di dimenticare Las Vegas. L'ex Haas Steiner lancia la provocazione, mentre dalla BBC rivelano che Lecler avrebbe una clausola da prima guida

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Già l’aria che tira in Qatar non è delle migliori, pensando alle tensioni che hanno accompagnato gli ultimi mesi (e il rischio paventato di far saltare le ultime due tappe in Medio Oriente del mondiale corrente). Ma in casa Ferrari, se possibile, la tensione che si respira ha un sapore ben diverso: i continui scontri in pista tra Leclerc e Hamilton hanno messo tutti in allarme, aprendo anche a scenari che fino a poco tempo fa parevano inimmaginabili, col rischio di affrontare gli ultimi due week-end di una stagione comunque deludente da separati in casa.

La provocazione di Steiner per “redimere” Charles

Chissà se il lungo inverno porterà consiglio. Intanto però Charles e Lewis sono davvero ai ferri corti, al punto che in tanti ritengono che non ci sia più posto per loro sotto lo stesso tetto (inteso come box Ferrari, naturalmente). E allora c’è chi, come Gunther Steiner, s’è lanciato in una provocazione che pure non ha tutta l’aria di voler essere una boutade: “Mettiamo Leclerc alla Haas. Potrebbe essere una buona soluzione, no? Strano che non c’abbia pensato ancora nessuno”.

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La Haas è la vettura con la quale il monegasco ha debuttato in Formula Uno nelle libere del GP di Gran Bretagna del 2016. “Io c’ero all’epoca, e sinceramente mi sento di dire che Charles sia anche un tipo simpatico. Magari anche solo “minacciarlo” di farlo retrocedere in Haas, promuovendo Oliver Bearman in Ferrari, potrebbe aiutarlo a calmarlo, senza dover arrivare per forza a una rottura definitiva”.

Insomma, l’attuale proprietario del team Tech3 di MotoGP (quello che ha sotto contratto Bastianini, Vinales, Folger ed Espargaro) vedrebbe l’eventuale retrocessione di Leclerc come una punizione, ma sotto forma di qualcosa di “rieducativo” per evitare che in futuro certi problemi non si ripetano. “Capisco che non sia contento, ma il pasticcio l’ha creato lui”.

Vasseur tira dritto: “In Qatar gara diversa da Vegas”

Steiner ha sottolineato anche un altro aspetto durante il suo intervento nel podcast Red Flags. “La Ferrari ha sottovalutato la portata di avere due potenziali prime guide nel proprio garage. Perché quando hai piloti con una forte personalità, poi diventa difficile riuscire a gestirli in determinate situazioni”.

Un messaggio rivolto indirettamente anche a Fred Vasseur, che è tornato a parlare in vista del fine settimana in Qatar, pur evitando di entrare nel dettaglio delle polemiche degli ultimi giorni. “Affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi.

Lusail presenta caratteristiche molto diverse rispetto a Las Vegas, a cominciare dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità. Anche il limite di 27 giri per ciascun set renderà particolare la gestione degli pneumatici e della strategia. Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura e l’obiettivo è chiaro: massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture”.

La rivelazione BBC: la “clausola da prima guida”

Vasseur a inizio settimana è stato sostanzialmente “scagionato” da Benedetto Vigna, AD Ferrari, che ha dato la colpa di tutti i recenti scontri (in pista e fuori) solo e soltanto ai due piloti. Ma chiaramente anche il team principal francese è finito sotto la lente d’ingrandimento, pensando anche a chi vorrebbe un cambio alla guida della direzione sportiva (il sogno di tanti rimane Horner, che pure ha ribadito che a lui andare solo a dirigere un team senza avere quote in mano non interessa).

Lo stesso Vigna ha fatto sapere che Leclerc e Hamilton hanno avuto un confronto e che la frattura si è ricomposta, ma chiaramente in casa Ferrari la tensione rimane alta. Anche perché dalla Gran Bretagna la giornalista Rebecca Clancey della BBC ha rilanciato la notizia che Leclerc avrebbe fatto inserire una clausola sul proprio contratto, con la quale specificava di voler essere la prima guida, indipendentemente dal compagno di team.

“A Hamilton non interessa essere numero uno per contratto, non lo ha mai fatto nemmeno prima di salire su una Ferrari. A Leclerc importa, ma di solito è chi diventa pluricampione a non darci troppo peso. Hamilton si è sempre “impadronito” dei team dove è andato: l’ha fatto con Alonso in McLaren, poi con Rosberg in Mercedes, quindi con un tedesco su una macchina tedesca. E sembra che lo stia facendo anche in Ferrari con Leclerc”.