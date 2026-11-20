Il tecnico spagnolo chiarisce la situazione dell’attaccante, fermo da ottobre: quanto tempo servirà per rivederlo in campo. Dalla Spagna arriva un’altra brutta notizia

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L’infortunio di Moise Kean è serio. Un problema pesante tanto per il Como, che per acquistarlo dalla Fiorentina ha imbastito un’operazione da 40 milioni, quanto per la Nazionale, che in attacco non ha una vera alternativa a Pio Esposito. A fare chiarezza sulle condizioni dell’attaccante è stato Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Non una vigilia semplice per il tecnico spagnolo, che rischia di perdere anche la stella Nico Paz.

Como, la verità di Fabregas sull’infortunio di Kean

L’ultima apparizione di Kean in campo risale alla precedente sosta per le nazionali, a inizio ottobre, quando aveva giocato nell’1-1 contro la Francia. Da allora il 26enne è rimasto ai box, alimentando sospetti tra i tifosi sulla reale entità del suo infortunio. Altro che bocciatura da parte di Fabregas.

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Il tecnico, che aveva persino accusato la Nazionale di averlo impiegato nonostante fosse infortunato provocando la replica piccata della Figc, ora è uscito allo scoperto. Il motivo dello stop è serio. E non si tratta dello stesso problema alla tibia sinistra che aveva condizionato il giocatore nella sua ultima stagione alla Fiorentina.

Cosa è successo a Kean e quando rientrerà

Fabregas ha ribadito che Kean si è infortunato dopo aver rimediato una botta alla gamba destra in Nazionale. Inizialmente, dopo l’intervento a cui si era sottoposto presso l’Istituto Cugat di Barcellona, il Como sperava di riaverlo a disposizione nel giro di cinque settimane. Poi, però, “in allenamento ha sentito ancora male e si è spaventato”.

Da lì la situazione è peggiorata, come ha confermato lo stesso Fabregas: “Serviranno alcuni mesi prima di riaverlo in campo”. Una vera e propria batosta per il Como, che dovrà fare a meno dell’attaccante molto più a lungo del previsto. “Al momento non possiamo stabilire ancora nulla”, ha precisato Cesc in merito ai tempi di recupero del centravanti.

Kean ko: un guaio per il Como e per la Nazionale

L’assenza di Kean complica i piani di Fabregas, che in rosa non ha un’altra vera alternativa a Douvikas. La stagione è entrata in una fase cruciale e il greco sarà chiamato agli straordinari: da qui alla sosta natalizia, infatti, il Como dovrà affrontare otto partite, cinque di campionato, due di Champions contro AEK e Betis e una di Coppa Italia. A gennaio il club interverrà sul mercato, ma fino ad allora l’attacco si ritroverà in piena emergenza.

Ma il problema riguarda da vicino anche la Nazionale. Kean non è soltanto il principale “rivale” di Pio Esposito, ma rappresenta una risorsa preziosa per la sua duttilità: può giocare al centro, ma anche agire da esterno. L’Italia tornerà in campo a fine marzo e a quel punto bisognerà capire se Moise avrà recuperato dall’infortunio e, soprattutto, se sarà riuscito a ritrovare la condizione migliore. Mancini incrocia le dita.

Nico Paz, un’altra brutta notizia per Fabregas

In Spagna sono sicuri: in estate il Real Madrid farà rientrare alla base Nico Paz. Come riferito da Radio Cope, Florentino Perez è intenzionato a esercitare l’opzione di recompra da 80 milioni, dopo aver ceduto al Como, la scorsa estate, il 50% dei diritti sul giocatore per 60 milioni di euro.

Per il 22enne è la stagione della consacrazione: Nico ha già segnato 6 gol e confezionato 8 assist tra Serie A e Champions League. E in Argentina è considerato l’erede di Leo Messi per indossare la maglia numero 10. Sulla questione è intervenuto anche Fabregas: “L’hanno messa Maradona e Messi, dovrebbe essere ritirata. Nico va lasciato tranquillo, ha tanta strada da fare e adesso deve pensare al Como”.