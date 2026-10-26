Fatta l'Italia di Davis: Volandri rinuncia a Berrettini (c'entra Musetti?) e chiama per la prima volta Darderi

Filippo Volandri ha deciso: non ci sarà Matteo Berrettini nei 5 azzurri chiamati a difendere la Davis. Con Cobolli e Musetti chiamato anche Darderi, oltre a Bolelli e Vavassori

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Una rinuncia pesante, di quelle che non passano certo sottotraccia. Perché il legame tra Matteo Berrettini e la Davis va oltre il semplice lato agonistico, e non vederlo tra i convocati del capitano Filippo Volandri fa un effetto tutto straniante. In realtà però a livello di logica non fa una grinza: il Berrettini odierno rischierebbe di fare tanta fatica anche in Davis, quello che rimane il suo palcoscenico prediletto, e allora Volandri ha deciso di andare sul sicuro, portando a Bologna per la Final 8 che assegnerà l’insalatiera d’argento Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Scelte fatte unicamente in nome di quel che racconta il ranking, senza poter guardare troppo al lato sentimentale.

Cobolli ancora leader: Flavio alla prova del nove

Già costretto a fare a meno di Sinner, Volandri ha deciso di chiamare quei giocatori che oggi gli garantiscono qualche certezza in più. Anche se la chiamata di Darderi in luogo di Berrettini finisce comunque per dar adito a qualche polemica: l’italo-argentino sul cemento indoor ha un record recente di 9 sconfitte nelle ultime 10 partite giocate, con una striscia aperta di 8 battute d’arresto consecutive.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vero è che nelle intenzioni del capitano i due “titolari” in singolare saranno Cobolli e Musetti: il primo, ormai a un passo dalla qualificazione alle Finals, seppur non stia vivendo un gran periodo di forma (dagli US Open in poi ha vinto appena 4 partite su 8 disputate, inanellando due eliminazioni al primo turno a Pechino e Shanghai prima della sconfitta in semifinale nel derby di Lione contro Musetti, non sfruttando quattro palle match sul servizio del connazionale) rimane comunque il miglior tennista italiano dell’anno solare 2026, con la finale raggiunta al Roland Garros e il titolo ATP 500 di Acapulco.

E in Davis ha uno score fatto di 4 vittorie e una sola sconfitta, trascinatore tanto quanto Berrettini un anno fa quando vinse tutti e tre gli incontri disputati contro Austria, Belgio e Spagna. In mancanza di Sinner, è logico immaginare che sarà lui il punto di riferimento del team azzurro, l’uomo al quale Volandri chiederà di non commettere errori.

Musetti-Berrettini, davvero uno era di troppo?

Avere accanto Musetti potrebbe anche rappresentare un azzardo. Vero è che a Lione il carrarino è letteralmente rinato, tornando a vincere un torneo a 4 anni esatti dall’ultima volta, chiudendo idealmente un cerchio dopo un filotto di 6 finali perse e (soprattutto) dopo 9 mesi vissuti più in infermeria che sul campo. Con la Davis Lorenzo non ha mai avuto un grosso feeling, tanto che lo scorso anno non venne neppure convocato (e mancava anche Sinner), in accordo con Volandri che comprese la sua necessità di tirare il fiato dopo le fatiche fatte per rincorrere le Finals.

Quest’anno però le responsabilità aumenteranno, così come le possibilità per migliorare lo score di 2 vittorie e 5 ko. nei singolari disputati nella manifestazione è quanto mai ghiotta. A conti fatti, Musetti andrà a ricoprire il ruolo che un anno fa fu di Matteo Berrettini, col quale da giorni circolano voci di forti contrasti legati a vicende extra tennistiche che avrebbero indotto Volandri a fare una scelta tra i due.

Anche perché Berrettini non è che sia poi da meno di Darderi in questa ultima parte di stagione: a Vienna ha vinto al debutto contro Etcheverry dopo che era reduce da 4 vittorie e 6 ko. nelle ultime 10 partite disputate (cioè da Toronto in qua). Darderi tra Tokyo, Shanghai e Almaty ha vinto appena una partita, e ne ha perse tre. Insomma, c’era lo spazio per una chiamata alle armi per Berrettini, che in Davis in singolare ha vinto 12 incontri su 14. Volandri così facendo ha dato in pasta agli amanti del gossip qualcosa su cui costruire castelli.

Bolelli e Vavassori, l’ultima recita in doppio

Il capitano ha deciso poi di andare sul sicuro, chiamando Bolelli e Vavassori, nella sostanza all’ultima recita da coppia d’oro del tennis italiano (lato doppio). Vavassori è fresco di annuncio di nuovo binomio con Arevalo per la prossima stagione, Bolelli deve ancora capire cosa farà, ma intanto quest’anno i due potrebbero ritrovarsi a giocare punti pesantissimi, cosa non avvenuta un anno fa quando Cobolli e Berrettini vinsero tutti i singolari, evitando di ricorrere al doppio decisivo. Il loro score nel torneo è di una vittoria e due sconfitte, tutte partite giocate nei round robin dell’edizione 2024 (formula oggi superata).

L’Italia debutterà a Bologna contro la Corea del Sud, per poi incontrare eventualmente in semifinale la vincente di Repubblica Ceca-Canada. E poi chissà se in finale ci sarà l’attesa rivincita con la favoritissima Spagna, che s’è rifatta il look portando Alcaraz e Davidovich-Fokina (oltre a Jodar).