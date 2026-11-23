Dietro le note di "Ayrton" non c'è solo Lucio Dalla: l'incontro in lacrime con la famiglia Senna e il legame invisibile con il mito di Tazio Nuvolari

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C’è un filo invisibile ma misurabile che unisce la velocità al mito, la musica al coraggio: è la storia che lega Lucio Dalla, Tazio Nuvolari e Ayrton Senna. Due leggende del motorsport e un poeta del jazz fascinato da chi viveva oltre il limite, capaci di trasformare l’asfalto in spartito. Dai ruggiti di Nuvolari tra la polvere di Mantova alle imprese immortali di Senna sotto la pioggia di Interlagos, questo video esplora le vite di personaggi che hanno ridefinito il concetto di stile e passione. Non sono solo le vittorie a fare l’eroe, ma il modo in cui ha fatto battere il cuore di intere generazioni.

Attraverso le note del disco Automobili e la genesi emozionante del brano dedicato al pilota brasiliano, ripercorriamo le gesta di chi non ha mai avuto paura del limite. Riviviamo quel tragico 1° maggio 1994 e il senso di vuoto lasciatoci da Ayrton, proiettando il suo legame con l’Italia verso le nuove sfide del motorsport del 2026.

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Play The Game è la rubrica a firma Emanuele Saccardo che mette in corto circuito sport e musica, raccontando atleti e imprese attraverso la lente di una canzone o di un artista.

Guarda il video per scoprire come la narrazione, la memoria e la musica abbiano trasformato tre uomini fallibili in icone eterne. Tra aneddoti incredibili, spaccati di vita e il ricordo di Paolo Montevecchi, lasciati guidare in un viaggio tra romanticismo e adrenalina pura.