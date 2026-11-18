Nuovo capitolo quello riportato dal noto infettivologo e divulgatore scientifico che ha ricevuto dalla campionessa olimpica una diffida relativa ai contenuti social

La questione ora è diventata formale e, a tratti, anche seria per via del risvolto che ha assunto la querelle scaturita dal video postato da Federica Pellegrini in cui la campionessa olimpica narrava di aver gareggiato febbricitante, addirittura. Di come avesse analizzato la suddetta affermazione l’infettivologo e divulgatore scientifico, il prof. Matteo Bassetti, vi abbiamo dato conto e così anche dello strascico che ha avuto. Una diffida che sarebbe arrivata all’infettivologo per aver commentato il video del 15 ottobre scorso nel quale la ex nuotatrice rivolgendosi alle giovani promesse della sua Fede Academy, aveva raccontato di un episodio del suo passato: “Ho gareggiato anche con 40 di febbre e una spalla che non girava”.

Pellegrini gara con 40 di febbre, Bassetti frena

Bassetti, appreso del video, aveva deciso di intervenire in qualità di infettivologo su Instagram esprimendo la sua posizione medica e sull’esempio offerto ai ragazzi e alle ragazze presenti che si intravedevano nel filmato: “Non si gareggia con 40 di febbre. Non è un atto di eroismo. C’è una differenza fondamentale tra raccontare la propria esperienza e trasmettere un messaggio che altri, soprattutto i più giovani, potrebbero interpretare come un esempio da seguire”.

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Ospite di San Marino Rtv, il prof. Bassetti si era espresso anche in merito alle posizioni del marito ed ex allenatore di Pellegrini, Matteo Giunta, che esternò la sua rabbia sui social sui bambini mandati all’asilo con la febbre. La questione ha assunto i contorni di una controversia in cui sono stati interpellati i rispettivi legali secondo quanto ha comunicato il medico.

La campionessa ha intimato la rimozione dei post contestati entro 48 ore e martedì è arrivata la replica del medico, resa nota su Xda parte del noto infettivologo primario del San Martino di Genova: “Il prof. Bassetti ha espresso una valutazione sul contenuto di un messaggio pubblico, nei limiti della correttezza e della continenza espressiva. Non ha rivolto offese né attribuito fatti inveritieri”.

“Nessuna delle sue dichiarazioni ha inteso lederne la persona o la carriera. Le richieste di cessazione, di non riproposizione dell’accostamento tra i due messaggi della signora Pellegrini e di suo marito e di rimozione dei contenuti entro 48 ore non saranno accolte. Bassetti non intende rinunciare al proprio diritto di esprimere opinioni su temi di rilievo pubblico”. Ora sarà Federica Pellegrini a decidere se replicare, ne modi e nei tempi opportuni, oppure chiudere qui lo scontro a distanza e riportare al silenzio il caso ed evitare di chiarire in tribunale.

La replica della FedeAcademy e di Pellegrini

L’episodio e il video, a onor di cronaca, avevano scatenato molte polemiche, la stessa FedeAcademy aveva deciso di chiarire il significato delle parole della campionessa: “Il senso del messaggio non è allenarsi con 40 di febbre, ma parlare di motivazione, determinazione e capacità di affrontare le difficoltà”, si legge. E ancora: “Ovviamente, questo non significa ignorare i segnali del proprio corpo o mettere a rischio la propria salute”.

La stessa campionessa è intervenuta con il proprio account, inoltre, per chiarire la sua visione e il senso dell’intervento con citazione puntuale di uno specifico caso, in cui aveva gareggiato con febbre e in condizioni non perfette sul piano fisico. Commento su commento, risposta su risposta. Il circuito virale innescato ha continuato, senza sosta divenendo l’ennesimo, controverso spaccato ponendo la nuotatrice al centro di una polemica. L’intervento del prof. Bassetti, però, è stato ritenuto meno indolore e da ciò l’azione da parte degli avvocati come riferisce l’infettivologo attraverso X.