La schiacciatrice russa, data in uscita dal Fenerbahce, ostenta sui social il suo tour in Italia: la seguono Vero Volley e Scandicci. Intanto la capitana continua a dettar legge.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Chi è abituato ai silenzi, ai depistaggi e alla fuffa del calciomercato rimarrà spiazzato di fronte alle trattative alla luce del sole del volley. Che non solo si svolgono con mesi d’anticipo rispetto alla fine della stagione – novembre è uno dei mesi più caldi da questo punto di vista – ma che, oltretutto, si svolgono apertamente, quasi sotto gli occhi di tutti. Sono settimane, ad esempio, che si vocifera del possibile accordo di Arina Fedorotseva con una squadra italiana: Milano e Scandicci le principali “indiziate”. Indovinate un po’ dov’è stata di recente la bionda schiacciatrice russa classe 2004? Proprio a Milano. Tutto documentato sui social.

Fedorotseva a Milano, l’annuncio social che scatena il volley mercato

Fedorotseva ha illustrato con dovizia di particolari la sua “sweet escape”, la dolce fuga d’autunno dalle rive del Bosforo a quelle dei Navigli. Ha approfittato della mancanza di impegni infrasettimanali del suo Fenerbahce ed è volata a Milano. Dove ha fatto una capatina al Duomo, a via Monte Napoleone, in un ristorante di lusso. Lasciando traccia di ogni spostamento su Instagram, per la disperazione dei tifosi turchi. Per molti, l’unica tappa di cui Arina non ha lasciato testimonianza è la firma sul contratto che la legherà alla Vero Volley dalla prossima stagione: c’è chi assicura che l’avrebbe già firmato.

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Fuga dal Fenerbahce per Vargas e Ana Cristina? Anche Orro a Milano

La giovane e talentuosa schiacciatrice russa, che per giunta ha da poco cambiato procuratore (altro dettaglio che fa pensare alla volontà di trasferirsi da qualche altra parte), è solo una delle stelle del Fenerbahce date in partenza. Melissa Vargas pare vicina all’accordo col Vakif, Ana Cristina flirta con diversi club italiani e turchi. Anche Alessia Orro è al centro di chiacchiericci e – guarda caso – pure lei è stata a Milano nei giorni scorsi (la fonte? Sempre Instagram). Al momento, però, la palleggiatrice della Nazionale non sembra esser intenzionata a spostarsi, anche se nel mercato – pure quello del volley – non si può mai dire mai.

Egonu devastante contro Brescia: Paoletta è la regina delle marcatrici

Se Milano ingaggia (o ha già ingaggiato) Fedorotseva, avrà ancora un budget necessario a “trattenere” le fuoriclasse che ha già in squadra? Anche questa è una domanda che si fanno in tanti. Soprattutto a proposito del futuro di Paola Egonu. La capitana del Vero Volley ha dato una risposta delle sue nell’ultimo turno contro Brescia: 32 punti, utilissimi alle compagne per risolvere la spinosa pratica contro il fanalino di coda del campionato. Ma è dall’inizio del campionato che Paoletta viaggia a medie siderali, al punto da guidare la classifica delle marcatrici con 187 punti, venti in più della seconda: Tatiana Tolok. Un messaggio alle rivali, ma forse anche alle future compagne: “La più forte sono io”.