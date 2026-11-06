Ferrari, lite Hamilton-Leclerc Vasseur si arrende: "Sanno cosa vogliamo, ma non posso chiedergli di essere migliori amici"

La tensione tra Lewis e Charles resta alta e, dopo il confronto interno in Brasile, anche il team principal della scuderia di Maranello è costretto ad alzare bandiera bianca

In casa Ferrari, la convivenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc continua a far discutere e all’orizzonte non sembrano vedersi grandi schiarite. Il duello in pista nel Gran Premio del Messico e le successive (e ripetute) dichiarazioni del sette volte campione del mondo continuano a tenere accessi i riflettori sul box del Cavallino. Inevitabilmente interrogato sul momento, Frederic Vasseur ha svelato qualche dettaglio sul confronto di queste ore in Brasile.

Il faccia a faccia dopo le polemiche

La scintilla scoccata nel corso del Gran Premio del Messico ha lasciato strascichi anche dopo la bandiera a scacchi, con Lewis che non ha fanno nulla per nascondere tutto il proprio disappunto e Charles a rispondere per le rime al compagno di scuderia. Da qui la decisione di Vasseur di mettere in agenda un incontro con entrambi a San Paolo, prima occasione utile.

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Un appuntamento che in queste ore ha permesso ai tre di discutere quanto accaduto e mettere sul tavolo le rispettive posizioni. “È stato un bel chiarimento, che resterà privato nei suoi contenuti”, ha spiegato il manager francese in conferenza stampa nel giorno delle libere, sottolineando come ciascuno abbia avuto modo di “esprimere il proprio punto di vista. Siamo riusciti a mettere in chiaro le posizioni di tutti: i piloti hanno spiegato le loro e io ho spiegato le mie”.

Vasseur ammette: “C’è stata un’escalation”

Inevitabilmente incalzato sul tema, il team principal non ha cercato di nascondere le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Anzi, ha riconosciuto apertamente che tra i due ferraristi si è verificato un progressivo aumento della tensione, alimentato soprattutto dalla competitività di entrambi in pista: “C’è stata un’escalation tra Lewis e Charles a causa degli ultimi eventi”, ha ammesso Vasseur.

Una situazione che, secondo il manager francese, non rappresenta necessariamente un’anomalia: “Quando hai due piloti molto forti e di esperienza, che partono spesso vicini, queste cose possono succedere. Quello che deve essere chiaro per tutti e due – ha proseguito Vasseur – è che le cose non sono cambiate. C’era frustrazione, ma loro devono rispettarsi. E questo soprattutto per rispettare prima di tutto il marchio Ferrari e la squadra che lavora ogni giorno per aiutarli a ottenere i migliori risultati in pista”.

La missione di Lewis e Charles

La Ferrari, del resto, ha scelto consapevolmente di affidarsi a una coppia di questo calibro: “È una scelta di cui eravamo coscienti fin dall’inizio. Quest’anno i risultati sono stati molto vicini ed è normale che sia tutto più complesso. Ormai sono 4-5 gare che stiamo facendo bene e questo ha portato a un’escalation in cui tutti vogliono vincere”.

“È il lato negativo di questo sistema. Perché ogni weekend poi ti trovi con due piloti competitivi che partono molto vicini. È anche vero, però, che è grazie a ciò che siamo secondi nella classifica costruttori. Poi, ogni coppia di piloti è diversa e non è possibile fare paragoni con il passato. Magari l’età più vicina aiutava Leclerc e Sainz, non so. Di certo, però, non chiediamo a Lewis e Charles di essere migliori amici. Loro devono solo rispettarsi in pista. Devono farlo per loro e per la Ferrari”, ha concluso Vasseur.