Dopo le tensioni in pista e le polemiche tra Messico e Brasile, il team principal Ferrari assicura sul fatto che Lewis e Charles abbiano ritrovato l'intesa. Max commenta senza mezze misure

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La Ferrari prova a lasciarsi alle spalle le tensioni tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma le recenti scintille tra i due “coinquilini” del box rosso continuano inevitabilmente a fare discutere. Dopo il confronto voluto da Frederic Vasseur a Interlagos, il clima sembra essere tornato disteso. A riaccendere il dibattito ci ha pensato però Max Verstappen, che ha individuato proprio nella scelta del Cavallino uno dei principali problemi della scuderia di Maranello.

Alta tensione in Ferrari

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha confermato che il confronto tra Hamilton e Leclerc, organizzato nel giovedì del Gran Premio del Brasile, ha prodotto gli effetti sperati. D’altra parte, le incomprensioni nate durante il weekend messicano e alimentate dalle successive dichiarazioni al veleno tra i due avevano reso necessario un chiarimento. L’obiettivo? Ovviamente, evitare che le ambizioni individuali finissero per danneggiare il lavoro del team.

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Vasseur prova a spegnere la polemica

Intervenuto nella conferenza stampa successiva al fine settimana brasiliano, Vasseur, ha raccontato con soddisfazione quanto accaduto dopo l’incontro: “Sinceramente, abbiamo avuto una buona discussione e chiarito la situazione. Penso che sia stato un buon risultato dal punto di vista della mentalità. Lewis e Charles sono usciti scherzando insieme, ed è positivo. Spero che continui così”, ha concluso il manager francese provando a gettare un po’ d’acqua sul fuoco.

Verstappen boccia la convivenza tra Lewis e Charles

Di tutt’altro avviso, almeno nelle dinamiche di coppia interne a un box, è Max Verstappen. Intervistato dall’emittente olandese Viaplay, il campione della Red Bull ha commentato il battibecco dentro e fuori dalla pista tra Hamilton e Leclerc spiegando perché, se fosse al posto di Vasseur, non metterebbe mai sotto contratto due piloti con ambizioni da prima guida.

Il commento di Max

“Fossi un team principal non prenderei mai due prime guide. Perché poi succedono cose come quella accaduta in Ferrari. Quando hai due piloti così importanti, nessuno dei due cede. Entrambi pensano solo a vincere. E lo dico perché anche io sono così. In Messico avrebbero benissimo potuto fare primo e terzo posto, ma ovviamente non è stato così”, ha concluso Max che, d’altra parte, in Red Bull è da sempre riferimento indiscusso della squadra, con i compagni – da Alborn ad Hadjar – chiamati a supportarlo.