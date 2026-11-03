Dallo scetticismo sull'ingresso dell'ex coach di Alcaraz nel team dello statunitense al cauto ottimismo: la giravolta su X del primo allenatore delle sorelle Williams.

Dalle Alpi alle Montagne Rocciose, dal Manzanarre al Mississippi: l’ingaggio di Juan Carlos Ferrero da parte di Ben Shelton ha fatto discutere tutto il mondo. In Spagna ci sono rimasti un po’ male, speravano che l’allenatore che aveva accompagnato il murciano fino al top della classifica ci riprovasse con uno dei talenti in crescita, magari Rafa Jodar. In Italia non erano pochi quelli che ritenevano possibile un accordo con Jannik Sinner. Ma è anche negli Stati Uniti che il clamoroso annuncio ha aperto dibattiti: riuscirà Shelton, con Ferrero, a colmare il gap che lo separa da Sinner, Alcaraz e Zverev?

Shelton ancora troppo lontano da Sinner, Alcaraz e Zverev

Un interrogativo pressante, visto che Shelton è si quarto nella classifica ATP, ma la distanza che lo separa dal podio è notevole. E non è solo una questione di punti. Ben non ha ancora vinto uno Slam, non ha ancora compiuto lo step che – tardivamente ma in modo convincente – ha invece “sbloccato” Zverev. In più, Shelton porta sulle spalle le enormi pressioni legate a essere il tennista di punta d’America: erano anni che un talento a stelle e strisce non s’affacciava così in alto. Ferrero è l’uomo giusto per accompagnarlo nel suo percorso di ulteriore crescita e miglioramento? Rick Macci, storico allenatore delle sorelle Williams, è assai scettico.

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Coach Macci tra il punto debole di Shelton e l’effetto Ferrero

Con un post su X Macci ha commentato: “L’ingaggio di Ferrero da parte di Shelton probabilmente non cambierà molto le cose. Dal punto di vista biomeccanico, il rovescio di Big Ben presenta una disconnessione nella catena cinetica che parte dal terreno e deve generare troppo presto la velocità della testa della racchetta attraverso le braccia. Riprogrammare un colpo da fondo campo è una questione completamente diversa rispetto al servizio, a causa della componente legata agli spostamenti e della memoria muscolare, ormai profondamente radicata da quando ha iniziato a giocare da bambino. Di conseguenza, il rovescio da fondo campo e la risposta al servizio rappresentano il piccolo ma cruciale punto debole“.

Il dietrofront su Ferrero: “Aggiunge nuove prospettiva per Ben”

Insomma, secondo Macci le cose con Ferrero non dovrebbero cambiare granché per Shelton, destinato a convivere con un problema atavico. Col passare delle ore, però, l’esperto coach californiano deve averci ripensato, se è vero che ha pubblicato un’altra riflessione su X decisamente più ottimista e incoraggiante: “L’aggiunta di Ferrero al team di Shelton porterà una nuova prospettiva e una voce diversa, e forse offrirà a Ben una scelta di colpi differente. Juan Carlos ha un suo stile unico, basato su ciò che piace e non piace agli altri giocatori nelle semifinali e/o finali di qualsiasi torneo, e l’ingaggio di Ferrero si è rivelato un ottimo investimento“. Un dietrofront piuttosto sorprendente, a distanza di appena due giorni.