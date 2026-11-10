Il ritorno di Ferrero: il singolare accordo con Shelton e il retroscena sul contatto con Sinner

Il coach spagnolo ha già cominciato ad allenare lo statunitense, che non seguirà però per tutto l'anno. No comment sui contatti con l'entourage di Jannik

È tornato a parlare Sinner, ma di questi tempi la racchetta sembra fare maggiormente notizia quando sotto i riflettori ci vanno gli allenatori, piuttosto che i giocatori. Perché dopo la fine della telenovela legata al successore di Darren Cahill nell’angolo di Jannik, che ha scelto Magnus Norman per tornare a essere dominante come lo è stato prima dell’infortunio che l’ha tenuto fuori da metà luglio in poi, gli occhi degli appassionati sono rivolti a quel che accadrà in casa Shelton, dove papà Bryan ha aperto la porta a un altro coach illustre come Juan Carlos Ferrero. Il che rende il piatto particolarmente appetitoso, perché a livello di ranking Shelton è la quarta scelta dopo Zverev, Sinner e Alcaraz (in ordine di classifica attuale), e Ferrero è stato il faro dei primi anni di carriera di Alcaraz, il rivale più prossimo di Ben.

Un accordo particolare: “Lo seguirò in 12 tornei”

Quando finirà la stagione, quindi alla fine del mese (dopo Finals e Davis), di parole se ne potranno spendere anche di più. Ma Ferrero in queste settimane non è che si sia risparmiato davanti ai taccuini: ha parlato tanto di ciò che lo attende, delle motivazioni derivanti la nuova collaborazione e della voglia di ripercorrere quanto fatto con Carlitos fino a poco tempo fa. Ma anche di come ha deciso di affrontare a livello logistico e organizzativo la nuova avventura. “Non volevo un impegno totalizzante, di quelli da 365 giorni all’anno sempre fuori da casa”, ha spiegato il tecnico spagnolo.

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“Con Shelton l’accordo è basato su un totale di 12 tornei stagionali, distribuiti tra prove dello slam e dei Masters 1000, con un torneo bonus riferito alle Finals. Quando non sarò presente io ci sarà papà Bryan a seguirlo, e lui sa che potrà venire in qualunque momento e quantunque lo vorrà in tutti gli appuntamenti dove sarò presente, a cominciare da Melbourne nel prossimo gennaio. È una formula che avevamo sperimentato anche con Carlos negli ultimi tempi, grazie alla presenza di Samu Lopez, e sono felice di poterla mettere in pratica con Bryan Shelton”.

Cosa serve a Shelton per arrivare al livello degli altri

Nella testa di Ferrero l’obiettivo cardine è quello di avvicinare Ben al livello di Sinner e Alcaraz. “Secondo me esistono già i presupposti affinché possa elevarsi al loro rango”, ha aggiunto. “Già a Parigi la settimana scorsa ho dato qualche input a Ben prima di affrontare Carlos, e la cosa mi ha fatto un effetto davvero straniante… però nutro grande fiducia nel fatto che possa già oggi essere in grado di vincere uno slam.

Ben ha un tennis aggressivo, quando riesce a servire bene è difficile da arginare, deve solo imparare a gestirsi un po’ meglio e a essere più continuo nell’arco di tutta l’annata. Lavoreremo molto su questo aspetto già a dicembre durante il periodo di allenamento a Orlando, ma ripeto, io lo vedo già adesso molto vicino ai migliori. Se riuscirà a limare certe sbavature, allora diventerà davvero complicato batterlo, per chiunque”.

“Alcaraz favorito a Torino e per la Davis. E su Sinner…”

Non è un mistero che di tanto in tanto Juan Carlos continui a pensare al suo vecchio pupillo, lanciandolo anche in ottica Finals. “Senza Sinner, è chiaro che Carlos sia l’uomo da battere a Torino. Sta giocando un gran tennis e l’infortunio che l’ha tenuto fuori da aprile ad agosto gli ha permesso di risparmiare molte energie e di farlo arrivare in ottima forma a questi appuntamenti di fine stagione. Penso che Alcaraz potrà rappresentare un fattore anche per la Spagna nella Davis, dove parte come la nazionale favorita. E dovesse portarla al trionfo farebbe un altro passo verso la gloria eterna, perché per me Carlitos può diventare il migliore di tutti i tempi”.

Ferrero ha avuto anche un pensiero per Sinner: “La scelta di Norman non mi sorprende, Magnus ha l’esperienza giusta per poter guidare un numero uno del mondo come Jannik. Se sono stato contattato dall’entourage di Sinner? Non risponderò, e non dirò nemmeno quali sono i giocatori con i quali ho parlato, perché di contatti ne ho avuti tanti, ma è giusto che restino nascosti, anche perché non avrebbe molta importanza far uscire i nomi adesso che ho accettato l’incarico con Shelton”.