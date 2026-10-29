L'ex allenatore di Alcaraz sul mancato accordo col campione azzurro: "È una cosa che tengo per me, forse potrò parlarne in un futuro lontano". Ecco da chi può ripartire.

Parole pepate quelle di Juan Carlos Ferrero a proposito del mancato accordo con Jannik Sinner. Il coach spagnolo, ex allenatore di Carlos Alcaraz, ha fatto poco per nascondere la delusione per non essere stato preso in considerazione dal rosso di San Candido: l’annuncio ufficiale non c’è ancora, ma sembra proprio che Sinner abbia scelto Magnus Norman quale successore di Darren Cahill. E a proposito di annunci, il prossimo 9 novembre Ferrero dirà di chi sarà allenatore. Tutte le strano portano a Rafa Jodar, il nuovo e controverso campioncino spagnolo, anche se lo stesso Ferrero non ha dato troppe indicazioni a riguardo.

Il ritorno di Ferrero, c’è la data dell’annuncio

Intervenuto sul canale spagnolo di Eurosport, Ferrero ha lasciato intendere che il suo ritorno in grande stile nel circuito è ormai definito. “Posso già dire di aver raggiunto un accordo con un giocatore. La notizia sarà resa pubblica il 9 novembre“, ha spiegato il coach in occasione dell’uscita del suo libro ‘Mentalità vincente’. Un ritorno fortemente auspicato dallo stesso Ferrero: “In questo momento, il mio obiettivo per il prossimo anno è essere nel circuito. Al momento non posso fornire dettagli. Non posso dire di chi si tratti, né se sia un giocatore con cui mi piacerebbe lavorare oppure no”.

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Il silenzio su Jodar e le parole pepate su Sinner

Sospetto il silenzio su Rafa Jodar, il cui nome da diverso tempo è accostato a quello dell’ex allenatore di Carlos Alcaraz. “Ovviamente allenare giocatori dotati di grande talento è sempre un obiettivo per qualsiasi allenatore, sia adesso sia in futuro”. Una risposta vaga, che non ha chiarito i dubbi né spazzato via le perplessità. Decisamente più colorita, invece, la risposta alla domanda su Jannik Sinner, a cui più volte il coach spagnolo è sembrato proporsi: “Passo la parola. È una cosa che tengo per me. Forse potrò parlarne in un futuro lontano, ma al momento non è una possibilità”.

Sinner, perché Norman è stato preferito a Ferrero

Secondo Brad Gilbert, Sinner avrebbe scelto Norman per il suo carattere calmo e per la sua capacità di inserirsi con discrezione in un team collaudato. Forse l’esuberanza di Ferrero, in tal senso, ha giocato un ruolo a suo sfavore. Intanto il coach iberico ha commentato l’avvento di Sascha Zverev al top della classifica: “Penso che se lo sia meritato, è da tanto tempo che ci prova. Nell’ultimo anno e mezzo credo che si sia reso conto di essersi un po’ fermato nell’evoluzione del suo gioco e abbia cercato di fare un ulteriore passo avanti. È capitato che, nello stesso periodo, né Carlos né Jannik fossero presenti. Ha saputo sfruttare l’occasione e adesso, dopo averla colta, sarà mentalmente più forte e potrà cercare di competere alla pari con loro”.