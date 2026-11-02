Festa a Casalecchio per Kimi Antonelli, il sindaco: “E' uno di noi”

Il sindaco di Casalecchio racconta l'emozione per il Mondiale vinto da Antonelli

“Abbiamo organizzato una grande festa per Kimi con tutti i casalecchiesi, i bolognesi e tante persone arrivate da diverse zone dell’Emilia-Romagna. Speriamo di riuscire a concordare insieme al suo team una giornata per festeggiarlo tutti quanti assieme”. Lo ha detto il sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri, felicissimo per la vittoria di Kimi Antonelli al mondiale di Formula 1. “È stato emozionante, probabilmente sopra le aspettative di ognuno di noi – racconta – Più passavano i giri, tra safety car, bandiere rosse e colpi di scena, più saliva l’emozione. Avere un campione del mondo di Formula 1 è raro, ma sapere che è un cittadino nato e vissuto a Casalecchio, con una famiglia che da generazioni fa parte della nostra comunità, è un’emozione straordinaria”. Il sindaco ricorda il legame del pilota con la città: “Molte persone mi raccontano di averlo incontrato per strada quando andava a scuola o di aver giocato a carte con il nonno. Kimi è uno di noi”. (ServizioDi Cavallari)