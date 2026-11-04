Feyenoord-Inter, moviola: rigore negato e gol annullato poi fuochi d’artificio in campo e sul tetto

La prova dell’arbitro Nyberg al 'De Kuip' di Rotterdam nella quarta giornata della Phase di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto svedese ha ammonito 3 giocatori

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Prova energica di Nyberg che tutto sommato sbaglia poco anche se restano dei dubbi su un paio di situazioni. Vediamo cosa è successo Nyberg al ‘De Kuip’ di Rotterdam nella quarta giornata della Phase di Champions League.

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Questi gli episodi dubbi della gara. Primo cartellino giallo della partita al 3′, è per Calhanoglu per un intervento in ritardo su Nacho Ferri. Valido all’8′ il primo gol nerazzurro. Spence serve Bisseck al limite dell’area avversaria, il difensore si gira sul sinistro e insacca la palla all’angolino basso. Al 27′ Zielinski finisce a terra dopo un tackle di Vanhoutte sotto gli occhi di Nyberg che non fischia nulla. Qualche protesta dei giocatori nerazzurri ma il direttore di gara svedese è irremovibile.

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Il gol annullato

Al 33′ regolare il raddoppio: Spence affonda sulla corsia e mette un pallone invitante al centro dell’area, dove Pio Esposito anticipa tutti e insacca di testa. Al 37′ Zechiel va a muso duro con Akanji e viene ammonito, due minuti dopo il giallo tocca anche al difensore svizzero. Al 54′ Zielinski fa tris con un sinistro preciso che bacia il palo e si insacca alle spalle di Ernst. Al 65′ ancora Pio Esposito deposita il pallone in rete a porta vuota su assist di Dimarco dalla sinistra. Si alza però la bandierina dell’asssitente di Nyberg e il Var conferma: gol annullato per fuorigioco. Al 70′ gioco fermo al De Kuip per la caduta di materiale pirotecnico in campo e sul tetto dell’impianto olandese. Dopo 4′ di recupero finisce 0-3.

Chi è l’arbitro Nyberg

Svedese, 36 anni, Glenn Nyberg dirige partite nel campionato svedese di Fotbollsallsvenskan dal ottobre 2013. Dal 2016 è incluso nella lista degli arbitri della FIFA e dirige partite internazionali. Nella stagione 2020/21, Nyberg ha diretto per la prima volta partite in Europa League, mentre nella stagione 2022/23 ha diretto per la prima volta partite in Champions League. Inoltre, ha già arbitrato partite nella Nations League, nelle qualificazioni europee per il Campionato mondiale del 2022 in Qatar e partite amichevoli.

I precedenti tra le due squadre

Nei due incroci precedenti tra i due club con Nyberg arbitro un pari (col City) e una vittoria per 4-0 sull’Union Saint Galloise.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Soderkvist con Ladeback IV uomo, il polacco Kwiatkowski al Var e l’inglese Attwell all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Calhanoglu, Zechiel, Akanji.