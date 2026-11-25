Il Porto vince 1-0 a Rotterdam, ma nel finale l'orologio dell'arbitro segnala erroneamente una rete del Feyenoord. Il VAR interviene e annulla il gol fantasma.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Champions League regala anche episodi surreali, come quello andato in scena a Rotterdam durante Feyenoord-Porto. La squadra portoghese di Francesco Farioli porta a casa una vittoria preziosa, ma nel finale deve fare i conti con un incredibile equivoco tecnologico che rischia di compromettere il risultato. L’orologio dell’arbitro Irfan Peljto segnala infatti una rete che, in realtà, non è mai stata realizzata. Per qualche istante il Feyenoord sembra aver trovato il pareggio, prima che l’intervento del VAR ristabilisca la verità. Un episodio singolare, che riaccende il dibattito sull’affidabilità degli strumenti utilizzati per verificare gli episodi più delicati.

L’orologio dell’arbitro segnala il gol, ma il pallone non entra

L’episodio si verifica nel finale della partita, quando il Feyenoord cerca disperatamente la rete del pareggio. Un colpo di testa di Nacho Ferri supera il portiere del Porto e colpisce il palo destro, con il pallone che rimbalza nei pressi della linea di porta. L’orologio dell’arbitro Peljto segnala però il gol, inducendo il direttore di gara a convalidare inizialmente la rete. I giocatori portoghesi protestano immediatamente, convinti che la sfera non abbia oltrepassato completamente la linea. Le immagini chiariscono in pochi istanti quanto accaduto, smentendo la prima indicazione tecnologica.

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Il VAR corregge l’errore: rete annullata

Dopo la segnalazione iniziale, interviene il VAR, che invita Peljto a verificare l’episodio attraverso le immagini. I replay mostrano chiaramente che il pallone, dopo aver colpito il palo, non è entrato completamente in porta. La decisione viene quindi corretta e il gol del Feyenoord annullato, permettendo al Porto di conservare il vantaggio. Una situazione particolarmente insolita, perché l’errore iniziale non nasce da una valutazione arbitrale soggettiva, ma dalla segnalazione del dispositivo utilizzato per certificare il superamento della linea. La tecnologia, chiamata a eliminare le incertezze, finisce così per generare un momento di confusione che viene risolto – fortunatamente – grazie a un ulteriore controllo.

Farioli sorride, il Porto porta a casa tre punti pesanti

La squadra di Francesco Farioli aveva indirizzato la partita già nelle battute iniziali, beneficiando dell’autorete di Oussama Targhalline dopo appena due minuti. Da quel momento i portoghesi hanno cercato di gestire il vantaggio, resistendo alla pressione del Feyenoord e riuscendo a conservare lo 0-1 fino al termine. Il successo rappresenta un risultato importante anche nella corsa europea, mentre per gli olandesi la delusione è doppia: la sconfitta e l’episodio del gol fantasma, che per qualche istante aveva alimentato la speranza di rimettere in equilibrio la partita. Il Porto continua così il proprio percorso in Champions League con una vittoria esterna preziosa, mentre Rotterdam si ritrova al centro di un caso arbitrale destinato a far discutere.