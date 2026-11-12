Figc: Malagò si sfoga contro i “traditori”, Galliani incassa l’appoggio dei tecnici. E domani la sfida approda in tribunale

Il commissario ha espresso tra le righe il suo disappunto per il mancato appoggio di tutto il mondo del calcio alla sua candidatura alla presidenza della Federcalcio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non fa nomi, Giovanni Malagò, ma nell’intervista concessa oggi a Sky Sport è evidente la sua delusione verso il mondo del calcio che, dopo averlo spinto al ruolo di presidente della Figc nelle prime elezioni dello scorso giugno, si è spaccato sul suo nome dopo il commissariamento e l’annuncio del nuovo voto, in programma il 14 dicembre. Intanto il suo rivale Adriano Galliani incassa ufficialmente l’appoggio degll’Assoallenatori. E domani il Tribunale Federale deciderà sulla validità della candidatura di Malagò.

Malagò e l’unità del calcio finita presto

Dopo il disastro di Zenica e le dimissioni di Gabriele Gravina, Giovanni Malagò impiegò settimane per accettare di candidarsi al ruolo di nuovo presidente della Figc: voleva essere sicuro di avere l’appoggio di tutte le componenti del mondo del calcio. Maturò così la sua elezione, col voto del 22 giugno. Da allora sono passati pochi mesi, ma quell’unità pare un ricordo lontanissimo: nelle nuove elezioni del 14 dicembre Malagò dovrà vedersela con Adriano Galliani, appoggiato da allenatori, calciatori e non si sa con precisione da quanti club professionistici. Un cambio di scenario che l’ex presidente del Coni e oggi commissario della Figc non ha digerito, come è emerso chiaramente dall’intervista concessa oggi a Sky Sport.

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Lo sfogo di Malagò contro i “traditori”

“Perché è successo tutto questo? Perché il calcio ha delle dinamiche interne che voi conoscete benissimo – ha detto Malagò – Il calcio ha delle forme di autolesionismo secondo me, questo è un dato di fatto. Uno si augura di lavorare e poi di essere giudicato su quello che riesce a fare. E non avere magari anche tanti altri non voglio dire attacchi però diciamo problemi che non riguardano proprio quelli di campo…”.

Uno sfogo, quello del commissario Figc, che pare diretto ai “traditori”, a coloro che l’hanno appoggiato a giugno e oggi si sono tirati indietro. “A livello personale ci sono indubbiamente alcun cose che sono a dir poco sorprendenti – ha poi aggiunto Malagò – però è inutile lamentarsi, nella mia vita non ho mai fatto la vittima. Se sono fiducioso per le elezioni? Non posso non esserlo”.

Assoallenatori con Galliani

Tra coloro che hanno cambiato idea su Malagò, preferendo ora Galliani, c’è anche l’Assoallenatori che oggi attraverso il suo presidente Renzo Ulivieri ha ufficializzato l’appoggio all’ex a.d. del Milan. “Abbiamo deciso di candidare Galliani alla Federcalcio – ha detto il numero uno dell’Aiac a Rai Radio 1 – Galliani è uno che ha una storia tutta di calcio, lo abbiamo scelto perché garantiva conoscenza calcistica”.

Galliani-Malagò, la sfida in tribunale

Dalla parte di Galliani c’è anche l’Assocalciatori, mentre 11 club di serie A si sono schierati con Malagò: tra loro anche il Genoa, che in un primo tempo aveva però firmato per il suo rivale, ma in seguito ha ritirato quell’appoggio con una pec di revoca e diffida. Per questa ragione Galliani ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc contro la commissione istituita da Malagò per verificare la validità delle candidature, ricorso a cui il commissario si è opposto. Il Tfn domani darà il suo verdetto in quello che, di fatto, rappresenta una sorta di prologo alla sfida elettorale di dicembre.