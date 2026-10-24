Figc: per Malagò sgambetto possibile dei club, lo scenario per le elezioni e il nome che vogliono le milanesi

La Serie A si divide in vista del voto del 14 dicembre e cresce il sostegno attorno all’ex Milan. Malagò rivendica l’appoggio di 13 presidenti, ma non Inter, Milan e Atalanta

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Le elezioni per la presidenza della Figc, in programma il 14 dicembre, si avvicinano in un clima di crescente divisione all’interno della Serie A. Giovanni Malagò, inizialmente sostenuto da una maggioranza quasi unanime dei club, deve fare i conti con il malcontento di una parte delle società, che starebbero valutando un’alternativa per la guida del calcio italiano. Il nome che sta raccogliendo consensi è quello di Adriano Galliani, storico dirigente del Milan ed ex amministratore delegato del Monza. Secondo le ricostruzioni riportate dalla Gazzetta dello Sport , attorno a Galliani si starebbe formando un fronte trasversale, con il coinvolgimento di alcuni club di Serie A e l’obiettivo di allargare il consenso alle altre componenti federali. La partita resta aperta e il primo appuntamento decisivo sarà il 4 novembre, termine ultimo per presentare le candidature.

Malagò, dal sostegno iniziale al malcontento dei club

Il percorso di Malagò verso la presidenza federale era partito nell’aprile 2026 con un sostegno quasi unanime da parte della Serie A. Nel tempo, tuttavia, l’intesa si sarebbe progressivamente indebolita, lasciando spazio a divergenze sulla gestione del calcio italiano e sulle decisioni prese senza un adeguato coinvolgimento delle società. Tra i punti di frizione indicati dalla Gazzetta dello Sport c’è la scelta di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale, preferito ad Antonio Conte, il cui nome era stato sostenuto da diversi club dopo le polemiche legate alla gestione di Maldini, Leonardo e Pirlo. Altre perplessità avrebbero riguardato la nomina di Diana Bianchedi a capo delegazione della Nazionale, oltre alle scelte relative al segretario generale e agli accompagnatori delle selezioni giovanili. Secondo questa ricostruzione, una parte delle società avrebbe auspicato una maggiore condivisione delle decisioni, mentre il progressivo allontanamento tra le parti avrebbe favorito la ricerca di un candidato alternativo.

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Galliani, l’ipotesi alternativa sostenuta da alcuni club

In questo scenario si inserisce la candidatura potenziale di Adriano Galliani, dirigente con una lunga esperienza ai vertici del calcio italiano. Secondo quanto riferito da Giovanni Capuano su X, Atalanta, Inter e Milan sarebbero al lavoro per sostenere il suo nome, con Percassi impegnato a costruire un fronte alternativo a Malagò. Nella settimana appena trascorsa si sarebbe tenuto anche un incontro con altre società per verificare la possibilità di raccogliere ulteriori adesioni. L’obiettivo sarebbe quello di trasformare il malcontento di una parte della Serie A in un sostegno concreto, coinvolgendo eventualmente anche le altre componenti del sistema federale. Il progetto, però, dovrà fare i conti con la necessità di definire programmi e numeri effettivi, oltre a verificare la disponibilità dello stesso Galliani a scendere in campo. La sua figura rappresenta un riferimento per diversi club, ma al momento la divisione interna alla massima serie non consente di considerare definito l’esito della partita elettorale.

Il curriculum di Galliani e le parole di Malagò

Il profilo di Galliani è legato soprattutto ai successi ottenuti durante i suoi 31 anni nel Milan al fianco di Silvio Berlusconi, periodo nel quale il club ha conquistato 29 trofei secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport. A questi risultati si aggiunge il percorso alla guida del Monza, accompagnato nella scalata dalla Serie D fino alla prima storica promozione in Serie A. Galliani ha inoltre ricoperto la carica di presidente della Lega Serie A dal 2002 al 2006 e quella di vicepresidente dal 2013 al 2017, prima di assumere un ruolo analogo nella Lega Serie B tra il 2021 e il 2022. I club che lo hanno contattato per sondarne la disponibilità avrebbero ricevuto un’apertura, da confermare anche alla luce dei programmi e dei sostegni effettivi.

Malagò, dal canto suo, continua a rivendicare il proprio percorso e ha dichiarato: «Mi candido. Ovviamente, c’è una dinamica anche formale che riguarda tutti, non solo me, e che deve esprimere una maggioranza a supporto». L’ex presidente del Coni ha inoltre riferito a Repubblica di aver contattato personalmente 13 presidenti di Serie A, che gli avrebbero garantito il loro appoggio. Il 4 novembre sarà il primo passaggio chiave, quando dovranno essere presentate le candidature, mentre il voto federale è fissato per il 14 dicembre. Fino ad allora, la Serie A dovrà chiarire se confermare il sostegno a Malagò o convergere su Galliani.