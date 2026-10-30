“Il Padova è stata la società che mi ha lanciato. Essendo padovano ho fatto tutto il settore giovanile, dagli Esordienti fino alla prima squadra. In prima squadra ho avuto la soddisfazione di far parte del gruppo che è tornato in Serie A dopo 32 anni, e l’anno dopo ci siamo salvati. Sono stato il capocannoniere della squadra. Il Padova per me resterà sempre la squadra e la società che mi ha lanciato nel grande calcio, e gliene sarò sempre riconoscente”.

“Sicuramente positivo. Arrivavo dal Padova e la Sampdoria di quegli anni è stata la mia prima grande squadra. Era formata da grandissimi giocatori, quindi per me essere giunto in una società del genere era motivo di grande soddisfazione. Ricordo un anno positivo, anche se mi sono fatto male dopo pochi mesi e non ho potuto dare il mio contributo al cento per cento. Sono comunque riuscito a segnare sei gol nel primo anno in una grande squadra, e per me è stata una bella soddisfazione. Aver giocato con grandi giocatori è qualcosa che ti ripaga di quello che fai”.

Con un passato in molte delle piazze della Serie B di oggi, Filippo Maniero torna a raccontare le sue esperienze nei diversi club del campionato cadetto. Dal Padova – la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio — all’ Ascoli , passando per la Sampdoria e il Verona , l’ex attaccante veneto, oggi vice allenatore della Luparense , ha ripercorso i suoi anni in queste piazze ed è entrato nel merito della situazione attuale, analizzando in esclusiva le prospettive di ciascun club.

I passeggi ad Ascoli, Verona e Palermo

Parliamo dell’Ascoli, che c’è stato nel mezzo.

“L’Ascoli è stata la mia seconda squadra in Serie A, poiché avevo esordito nella massima serie a diciotto anni a Bergamo con l’Atalanta. L’anno successivo sono passato all’Ascoli, dove ho segnato i miei primi gol in Serie A. La stagione non è andata bene perché siamo retrocessi, ma a livello personale ho realizzato le mie prime quattro reti e, a dicianove anni, all’epoca non era semplice mettersi in luce. Lo ricordo come un anno positivo per me, anche se alla fine siamo scesi in Serie B”.

Poi è arrivato Verona.

“Anche di Verona ho un ricordo fantastico, dato che ho segnato dodici gol in Serie A e questo mi ha permesso, come dicevo prima, di essere acquistato da una grande società come il Parma dell’epoca. Credo che avere la possibilità di esordire e giocare in Champions League sia il sogno di qualsiasi calciatore”.

E Palermo?

“Anche a Palermo è stata una bella soddisfazione; era il primo anno della presidenza Zamparini e per un pelo abbiamo sfiorato la promozione in Serie A, arrivata poi l’anno successivo. È stata un’annata positiva perché ce la siamo giocata fino alla fine, anche se alla fine non ce l’abbiamo fatta. Ho segnato tredici gol. Per un attaccante andare in doppia cifra, sia in Serie A sia in Serie B, rappresenta sempre un motivo di grande orgoglio, e ci sono riuscito sia a Verona sia a Palermo. All’epoca non era semplice, si faticava molto a segnare e ad andare in doppia cifra. Erano anni in cui il calcio migliore si giocava da noi e c’erano fior di campioni, eppure sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio con soddisfazione. I giocatori più forti venivano in Italia, esattamente come oggi accade in Inghilterra, dato che una volta il nostro Paese era la meta in cui qualsiasi calciatore sognava di giocare. Basti pensare a quanto fosse alto il livello tecnico di quell’epoca”

Ha vissuto la Serie B in diverse fasi della carriera. Com’è cambiata nel tempo in termini di difficoltà?

“Penso che non sia cambiata molto dal punto di vista dell’impegno richiesto in ogni partita. Anche oggi vediamo che le prime della classe fanno fatica a vincere contro le squadre che lottano per non retrocedere. In Serie A, invece, nove volte su dieci le grandi hanno la meglio su quelle che devono salvarsi. In Serie B ogni domenica ci sono partite durissime, sia che si giochi contro la prima sia che si affronti l’ultima in classifica. Era così anche ai miei tempi. Occorreva fare attenzione contro l’ultima come contro la prima, c’era poca differenza. Vedo che anche negli ultimi anni la Serie B ha mantenuto quello stesso livello di difficoltà”.

Il Padova di oggi

Veniamo alla Serie B di oggi. Un parere sul Padova, la squadra a cui è più legato?

“Il Padova ha vinto ad Avellino, rimettendosi un po’ a posto in classifica. Dopo due sconfitte casalinghe consecutive c’era un po’ di malcontento in città, ma la squadra è riuscita a imporsi. Non bisogna dimenticare che si è salvata all’ultima giornata dello scorso campionato di Serie B e che appena due anni fa militava in Serie C. Penso che per il Padova mantenere la categoria rappresenti l’obiettivo primario e i risultati attuali sono perfettamente in linea con le ambizioni della società, alla quale auguro ogni bene. Sarà dura da qui alla fine del torneo, ma il gruppo sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per lottare con le rivali e conservare la categoria”.

Inzaghi e il Palermo

Il Palermo?

“Il Palermo è una corazzata per la B; ha i giocatori e allenatore per vincere questo campionato. Penso che già l’anno scorso ci sia andato abbastanza vicino. Quest’anno, vista la partenza e la caratura della squadra, a meno di catastrofi, penso sia l’anno buono per tornare in Serie A”.

La crisi della Sampdoria e la possibile sorpresa

E la Sampdoria?

“Non riesco a capire come mai in questi ultimi anni la Sampdoria viva queste difficoltà, dato che la piazza è fantastica e con la Serie B non c’entra nulla. Già da tre anni vedo che fa una fatica enorme, non dico a tornare in Serie A, ma proprio a rimanere in Serie B. Non riesco a capire quali siano i problemi reali di questa squadra, perché dal punto di vista dell’ambiente e dei tifosi merita ben altri palcoscenici. Probabilmente c’è qualcosa che non va all’interno della società, ma da fuori è difficile comprendere certe dinamiche. Mi dispiace molto che non si trovi in Serie A, ovvero la categoria in cui meriterebbe di stare”.

Quale può essere la sorpresa di questo campionato?

“Sto vedendo il Mantova fare un grandissimo campionato. È una vera sorpresa per gli addetti ai lavori. Di solito vengono citate le squadre retrocesse lo scorso anno dalla Serie A e il Palermo, che da due o tre anni disputa campionati fantastici e che, sulla carta, fa parte dei club accreditati per la promozione. Il Mantova, invece, fin qui sta disputando una stagione straordinaria, qualcosa di inedito e sorprendente anche rispetto agli obiettivi di partenza. Non so se la promozione in Serie A rientrasse nei piani, ma non credo. Vederlo nelle prime posizioni lo rende, ad oggi, la vera squadra rivelazione del torneo”.

L’Ascoli di Tomei

E l’Ascoli?

“Penso che sia più o meno come per il Padova; l’Ascoli quest’anno avrà come priorità la permanenza in categoria. Dipende anche dalle ambizioni della società. Sappiamo benissimo che costruire una grande squadra in Serie B comporta un impegno economico importante. Bisognerebbe capire se c’è la volontà di costruire una grande squadra per tornare in Serie A oppure no. Come primo anno, penso che mantenere la categoria sia l’obiettivo primario”.

La nuova vita nel mondo del calcio

Parliamo della vita fuori dal campo. Com’è questo nuovo ruolo?

“È da un paio d’anni che faccio il secondo in Serie D. Quest’anno ho avuto la fortuna che un mio ex compagno di squadra, Nicola Zanini, con cui ho giocato a Verona, mi ha cercato e mi ha chiesto la disponibilità per questa esperienza. Restare nell’ambito del calcio è la cosa che mi piace di più. La Serie D è una categoria importante, perché sei quasi professionista. È un ruolo che mi piace. Posso dare consigli, parlare con i ragazzi, magari con quelli che hanno dei problemi, e mi fa stare a contatto con questo mondo che è stato la mia vita, dal punto di vista professionale, fino a qualche anno fa. Lo sto facendo con molto entusiasmo. Per il momento stiamo andando bene, siamo primi in classifica, ed è una bella soddisfazione. La Serie D è un campionato molto complesso. Ci sono giocatori importanti, perché molti scendono dalla Serie C. È una categoria dilettante sulla carta, ma per quanto riguarda i giocatori e l’organizzazione delle società sei più professionista che dilettante. Lo faccio molto volentieri e mi dà una bella soddisfazione: le cose che ti danno soddisfazione le fai volentieri”.

I ricordi e gli attaccanti del calcio moderno

Il compagno di squadra più forte con cui ha giocato?

“Ce ne sono tanti: dal Chino Recoba, quando era a Venezia con noi, a Roberto Baggio; come portiere ti direi Gigi Buffon. Ho avuto la fortuna di conoscere prima di tutto grandissimi ragazzi e poi grandissimi giocatori. Oltre ai nomi che ti ho fatto, ce ne sono tanti con cui ho giocato”.

E da avversario?

“Da avversario, il giocatore più forte che ho visto con i miei occhi è Ronaldo, il Fenomeno Sì. Vederlo in tv è una cosa, vederlo dal vivo è un’altra. Mi ha impressionato per tante cose: per il fattore tecnico, per la forza fisica, per la capacità di far gol. Davvero un giocatore di un altro pianeta, e ho avuto la fortuna di giocarci contro”.

Un’ultima domanda: c’è un attaccante di oggi in cui si rivede?

“Il calcio di oggi è completamente diverso, perché attaccanti con le mie caratteristiche, di quelli che si giocavano all’epoca, ce ne sono ben pochi adesso. Ti direi Pio Esposito, che è quello che si avvicina di più all’attaccante di quegli anni, se pensi ai Vieri, ai Trezeguet, ai Batistuta, ai Luca Toni: attaccanti che oggi difficilmente riesci a trovare. Direi Esposito, o anche uno come Scamacca, quello dell’Atalanta. Sono i giocatori che si avvicinano di più agli attaccanti come me, che all’epoca quasi ogni squadra aveva. Adesso fai fatica a trovarli: quelli che si avvicinano di più, per caratteristiche, sono loro due”.

Il calcio è cambiato tantissimo, anche a livello internazionale.

“Sì, mancano i numeri nove. Non so se sia un bene o un male che queste figure stiano scomparendo: ci sono Kane e Haaland, ed è il ruolo che ti fa vincere le partite. Però sta un po’ scomparendo”.