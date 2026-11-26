Lorenzo Mark Finn si prepara a vivere la prima stagione da professionista. Probabile debutto in Australia, poi altre due corse a tappe di una settimana prima di decidere quale GT correre

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Comincia a prendere forma la prima stagione professionistica di Lorenzo Mark Finn. Che dopo l’assaggio di grandi corse avvenuto nella parte conclusiva dell’annata appena mandata alle stampe (l’esordio in maglia azzurra al mondiale di Montreal come battesimo di fuoco) è pronto a immergersi a pieno carico nella nuova dimensione della vetrina World Tour. Con la Red Bull Bora Hansgrohe che è già al lavoro per cercare di selezionare le corse migliori per far crescere Lorenzo con tutta la dovuta calma, convinti di avere tra le mani una potenziale pepita d’oro per il decennio a venire.

Primo step: Australia, UAE Tour e Catalunya

Finn è già al lavoro e si aggregherà con i compagni a inizio dicembre nel primo vero ritiro del mondo pro, quello che la Red Bull affronterà a dicembre a Palma de Maiorca. E in attesa di salpare per l’isola spagnola, il 20enne genovese sta definendo il programma della prima parte del 2027, che con ogni probabilità lo vedrà protagonista in Australia, con il Tour Down Under che dovrebbe rappresentare (il condizionale è ancora d’obbligo) la gara inaugurale della stagione.

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A seguire ci sarebbero due corse a tappe brevi ad attenderlo: la prima è l’UAE Tour, in programma a metà febbraio (15-21 le date ufficializzate, al netto di problemi legati alla situazione di instabilità dell’area mediorientale che potrebbero far cambiare i programmi e costringere a una dolorosa cancellazione), la seconda è la Volta a Catalunya, che come consuetudine si corre alla fine di marzo (22-28). Ad oggi non è previsto che Finn sia al via delle Classiche Monumento, così come appare improbabile una sua partecipazione alle Strade Bianche.

Se sarà Giro o Vuelta dipenderà da quanto andrà forte

Il vero punto di domanda è legato però alla possibilità che Finn faccia il suo debutto in un grande giro. L’idea di fondo è di prendere parte o al Giro d’Italia, o alla Vuelta a Espana (scartata a priori l’ipotesi Tour de France, ritenuto ancora troppo probante per un corridore con così poca esperienza ad alto livello).

Una decisione in merito a quale dei due giri scegliere potrebbe arrivare alla fine di marzo, dopo l’appuntamento in Catalogna, quando la squadra austro-tedesca avrà tutte le informazioni necessarie per poter indirizzare il giovane corridore ligure verso uno degli appuntamenti. Sarà dunque la strada a decidere il programma stagionale di Finn, che se dovesse dimostrare da subito di essere competitivo finirebbe per correre sulle strade di casa, altrimenti verrebbe lasciato maturare con più calma e riproposto con maggiori certezze in vista della Vuelta.

Dopotutto Lorenzo ha la stessa età di Seixas (entrambi classe 2006), che pure ha già viaggiato a livelli altissimi nella passata stagione. E della stessa annata fa parte anche Hector Alvarez, vincitore del mondiale Under 23 (e successore di Finn, che aveva vinto nel 2025), senza dimenticare Benjamin Noval, classe 2008, grande promessa del ciclismo spagnolo.