Fiorentina-Atalanta, moviola: La Penna, che guaio. Dubbi su due rigori nella ripresa

Le prove dell’arbitro La Penna e di Marinelli che l’ha sostituito nella ripresa al Franchi nella nona giornata di serie A analizzate al microscopio, cinque gli ammoniti

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Giudizi diversi al Franchi per la nona di serie A: sufficiente La Penna che ha diretto per 45’ ma il fischietto romano per problemi muscolari non è rientrato in campo nella ripresa, sostituito da Marinelli che ha cambiato metro di direzione, mostrando maggiore severità e lasciando qualche dubbio. Vediamo cosa è successo.

Fiorentina-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dura 4′ la gra di Kristensen che dopo aver accusato dolori alla coscia chiede il cambio, al suo posto entra Scalvini. Primo giallo al 12′, è per Elmas che stende Joao Mario. Al 30′ ammonito Viery per una sbracciata su Krstovic. Valido al 41′ il gol di De Ketelaere.

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L’arbitro va ko

La ripresa si apre con una novità: non c’è più La Penna a dirigere il match, al suo posto – come da regolamento – ci va il IV uomo Marinelli. La decisione del cambio della direzione di gara è maturata negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, dopo le verifiche di rito che hanno accertato l’impossibilità di proseguire da parte del fischietto romano che ha accusato problemi muscolari.

I rigori negati

Al 51′ ammonito Pellegrini che prova a segnare con la mano. Valido al 53′ il gol di Njie così come al 61′ la rete di Joao Mario. Al 68′ De Ketelaere va giù in area dopo un contatto con Ndour, tutto regolare per l’arbitro. Al 72′ Gnonto calcia dal limite, mura Obric. Proteste viola per un presunto tocco di mano, giudicato non punibile da Marinelli. Valido al 74′ il 2-2 di Zalewski. Al 75′ giallo per Gnonto per un duro intervento su De Ketelaere. All’83’ ammonito Obric che trattiene Mastantuono a centrocampo. Dopo 4′ di recupero finisce 2-2.

Chi è l’arbitro La Penna

E’ tornato ad arbitrare in A solo 4 stagioni fa Federico La Penna, la scelta per Fiorentina-Atalanta, dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato la scora stagione in Inter-Torino e fu protagonista nel celebre Inter-Juve, con la svista sul caso-Bastoni. Ultima uscita in A in Milan-Lecce.

I due arbitri hanno ammonito 5 giocatori

Coadiuvati dagli assistenti Bahri e Moro con Marinelli IV uomo (che poi è diventato primo arbitro), Gariglio al Var e Dionisi all’Avar, i due arbitri del match hanno ammonito 5 giocatori: Elmas, Viery, Pellegrini, Gnonto, Obric.