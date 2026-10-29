Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Fiorentina-Atalanta, tutto sulla 9ª giornata di Serie A 2026-27: data e orario, probabili formazioni, giocatori indisponibili, designazione arbitrale, precedenti e statistiche del match

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La Fiorentina non può più permettersi passi falsi. Giovedì 29 ottobre, alle 20.45, l’Artemio Franchi si prepara ad accogliere l’Atalanta per una sfida che, per i viola, ha già il sapore di uno scontro decisivo. La classifica parla chiaro: penultimo posto con appena 4 punti, una sola vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Nove gol segnati e diciannove subiti raccontano le difficoltà di una squadra alla disperata ricerca di una svolta.

Dall’altra parte c’è un’Atalanta che naviga al dodicesimo posto con 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Quattordici reti all’attivo e quindici al passivo per i nerazzurri, chiamati a loro volta a trovare continuità.

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Al Franchi, però, la posta in palio pesa soprattutto per la Fiorentina. Non è una corsa all’Europa, almeno per ora: è una battaglia per ritrovare fiducia, invertire la rotta e allontanare lo spettro della retrocessione. Per i viola, il tempo delle attese sta finendo. Adesso servono risposte, e servono sul campo.

Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Vanoli dovrebbe affidarsi al 4-3-3, ma le assenze di Pongracic, Ranieri e Parisi restringerebbero le scelte difensive della Fiorentina. Davanti a de Gea si va verso la conferma di Dragusin, con Jiménez sulla destra. In regia toccherebbe a Fagioli, affiancato da Ndour e Brescianini, anche per l’indisponibilità di Atta. Il tridente potrebbe vedere Mastantuono e Njie ai lati di Pellegrino. Sarri risponderebbe con il 4-2-3-1: nell’Atalanta, senza Bellanova, dovrebbe trovare spazio Zappacosta. Al centro della difesa l’opzione sarebbe Kristensen–Obric. Sulla trequarti si candidano Elmas, De Ketelaere e Rowe, alle spalle di Krstovic: le assenze di Scamacca e Raspadori ridurrebbero le alternative offensive.

Fiorentina (4-3-3): de Gea ; Jiménez , Dragusin , Fernandes Santos Lopes , Valdepeñas Talavera ; Ndour , Fagioli , Brescianini ; Mastantuono , Pellegrino , Njie . Allenatore: Vanoli.

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Allenatore: Vanoli. Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, dos Santos Lourenço da Silva; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.

Gli indisponibili di Fiorentina-Atalanta

L’emergenza riguarda soprattutto le retroguardie. La Fiorentina deve rinunciare a tre difensori e perde anche le qualità di Atta in mezzo al campo. Ancora più lunga la lista dell’Atalanta: le assenze di Hien, Kossounou e Kolasinac limitano le rotazioni centrali, mentre il forfait di Bellanova sottrae spinta sulla fascia. Senza Kessie, Scamacca e Raspadori, Sarri avrebbe inoltre meno soluzioni per cambiare caratteristiche a partita in corso. Nelle informazioni disponibili non sono segnalati squalificati.

Fiorentina : Pongracic (problema ai muscoli posteriori della coscia), Ranieri (infortunio al piede), Parisi (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Atta (infortunio addominale). Squalificati: non segnalati.

: (problema ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio al piede), (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), (infortunio addominale). Squalificati: non segnalati. Atalanta: Kolasinac (infortunio alla coscia), Kessie (infortunio al polpaccio), Scamacca (infortunio alla coscia), Bellanova (infortunio all’inguine), Raspadori (problema ai muscoli posteriori della coscia), Hien (problema ai muscoli posteriori della coscia), Kossounou (problema ai muscoli posteriori della coscia), Pompei (frattura a un dito della mano). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate

Un successo, un pareggio e tre sconfitte a testa nelle ultime cinque gare di campionato: Fiorentina e Atalanta arrivano all’appuntamento con quattro punti raccolti nel periodo, ma attraverso percorsi differenti. I viola hanno perso le ultime tre partite, vanificando la spinta del successo sul Venezia e del pareggio con il Napoli. I nerazzurri hanno invece chiuso la sequenza con il pirotecnico 4-4 contro il Frosinone. Per entrambe, nessuna porta inviolata nelle cinque gare considerate.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Fiorentina 1 1 3 4 Vittoria, pareggio, sconfitta, sconfitta, sconfitta Atalanta 1 1 3 4 Sconfitta, sconfitta, vittoria, sconfitta, pareggio

Il dettaglio dei risultati, dalla gara meno recente alla più recente:

Fiorentina : Venezia – Fiorentina 2-4; Fiorentina – Napoli 1-1; Genoa – Fiorentina 2-1; Fiorentina – Como 1-3; Inter – Fiorentina 2-1.

: – 2-4; – 1-1; – 2-1; – 1-3; – 2-1. Atalanta: Atalanta–Cagliari 1-2; Juventus–Atalanta 2-0; Atalanta–Venezia 3-1; Milan–Atalanta 3-2; Atalanta–Frosinone 4-4.

L’arbitro di Fiorentina-Atalanta

A dirigere Fiorentina–Atalanta sarà Federico La Penna, romano, nato il 7 agosto 1983. Gli assistenti saranno Bahri e Moro, con Marinelli quarto ufficiale; al VAR Gariglio, affiancato dall’AVAR Dionisi. Nella Serie A 2026-27 La Penna ha finora arbitrato due incontri, rilevando 56 falli e nove fuorigioco: cinque le ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è di 2,5 cartellini a partita, con un’ammonizione ogni 11,2 falli.

Fiorentina-Atalanta: precedenti e pillole sul match

La storia sorride alla Fiorentina, il presente impone prudenza. Nei 126 precedenti di Serie A i viola hanno vinto 54 volte, contro le 33 dell’Atalanta, e al Franchi hanno perso appena due delle 25 sfide dell’era dei tre punti. Un patrimonio di fiducia che si scontra però con sette gare interne consecutive senza successi e con tre sconfitte di fila in campionato. Anche i nerazzurri cercano una scossa: lontano da Bergamo hanno perso le ultime tre partite e rischiano una serie negativa che manca dal 2013. Il confronto propone inoltre un interessante contrasto tecnico: i toscani hanno già segnato cinque volte da fuori area, mentre gli ospiti non hanno ancora incassato reti dalla distanza. Tra i possibili protagonisti spiccano Jiménez, già a quota due gol, e Krstovic, coinvolto in 18 reti di Serie A nell’anno solare. Dopo l’1-1 dell’ultimo incrocio, il pareggio resta un precedente vicino, ma entrambe hanno bisogno di una vittoria per cambiare il tono del proprio avvio.

Il bilancio storico premia la Fiorentina : 54 successi, 39 pareggi e 33 sconfitte in 126 confronti di Serie A con l’ Atalanta . Soltanto contro Bologna e Napoli i viola hanno vinto di più nel torneo, rispettivamente 59 e 55 volte.

: 54 successi, 39 pareggi e 33 sconfitte in 126 confronti di Serie A con l’ . Soltanto contro e i viola hanno vinto di più nel torneo, rispettivamente 59 e 55 volte. L’ultimo incrocio, disputato il 22 maggio, è terminato 1-1. Un altro pareggio riporterebbe le due squadre a due segni X consecutivi in Serie A per la prima volta dalla serie di quattro registrata tra ottobre 2016 e febbraio 2018.

Il Franchi è stato spesso un ostacolo per l’ Atalanta : dall’introduzione dei tre punti, la Fiorentina ha raccolto in casa 14 vittorie e nove pareggi, perdendo soltanto due volte in 25 confronti. Tra le avversarie affrontate almeno altrettanto spesso nel periodo, nessuna ha battuto meno volte i viola a Firenze.

: dall’introduzione dei tre punti, la ha raccolto in casa 14 vittorie e nove pareggi, perdendo soltanto due volte in 25 confronti. Tra le avversarie affrontate almeno altrettanto spesso nel periodo, nessuna ha battuto meno volte i viola a Firenze. Dopo i quattro punti nelle prime due gare di questo campionato con Vanoli, la Fiorentina è caduta contro Genoa , Como e Inter . Un quarto ko consecutivo sarebbe il primo dalla sequenza negativa tra novembre e dicembre 2019, con Montella in panchina.

è caduta contro , e . Un quarto ko consecutivo sarebbe il primo dalla sequenza negativa tra novembre e dicembre 2019, con Montella in panchina. Ai viola manca una vittoria casalinga da sette partite di Serie A, nelle quali hanno ottenuto quattro pareggi e tre sconfitte. Arrivare a otto significherebbe riaprire un capitolo che non si vede dal periodo dicembre 2018-settembre 2019, quando le gare interne senza successi furono 13.

Tre trasferte, tre sconfitte: l’ Atalanta ha perso sui campi di Roma , Juventus e Milan . Non infila quattro ko esterni consecutivi in Serie A dall’autunno 2013, quando era allenata da Colantuono.

ha perso sui campi di , e . Non infila quattro ko esterni consecutivi in Serie A dall’autunno 2013, quando era allenata da Colantuono. Nelle ultime sei giornate l’ Atalanta ha raccolto quattro punti, come Fiorentina e Parma : soltanto Venezia , con tre, e Udinese , ancora a zero, hanno fatto peggio. Nello stesso periodo i bergamaschi hanno subito 14 gol, uno in meno dei friulani.

ha raccolto quattro punti, come e : soltanto , con tre, e , ancora a zero, hanno fatto peggio. Nello stesso periodo i bergamaschi hanno subito 14 gol, uno in meno dei friulani. La distanza potrebbe diventare un terreno di sfida decisivo: la Fiorentina guida il campionato con cinque gol da fuori area, appena uno in meno di quelli segnati nell’intera stagione precedente. L’ Atalanta , però, è ancora imbattuta su conclusioni dalla distanza, come Frosinone , Juventus e Milan .

guida il campionato con cinque gol da fuori area, appena uno in meno di quelli segnati nell’intera stagione precedente. L’ , però, è ancora imbattuta su conclusioni dalla distanza, come , e . Jiménez ha già firmato due gol in sette presenze nel torneo, dopo averne realizzato uno nelle prime 57 partite tra Serie A e Premier League con Milan e Bournemouth . Nella statistica realizzativa dei difensori con almeno due reti, il dato indicato per lo spagnolo è del 40%, come Balerdi : davanti c’è soltanto Odenthal , al 50%.

ha già firmato due gol in sette presenze nel torneo, dopo averne realizzato uno nelle prime 57 partite tra Serie A e Premier League con e . Nella statistica realizzativa dei difensori con almeno due reti, il dato indicato per lo spagnolo è del 40%, come : davanti c’è soltanto , al 50%. Il 2026 di Krstovic vale 14 gol e quattro assist in Serie A, con sette partecipazioni a rete nelle ultime tre gare di campionato. Nell’anno solare hanno fatto meglio soltanto Thuram, con 21 coinvolgimenti, e Malen, con 23.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Atalanta

L’Atalanta produce meno conclusioni della Fiorentina, 84 contro 93, ma segna di più: 14 reti contro nove, con una conversione del 16,67% rispetto al 9,68% viola. I bergamaschi hanno anche un leggero vantaggio nel possesso, 46,4% contro 44,9%, e una maggiore precisione nei passaggi, 86,80% contro 83,49%. Il punto debole comune resta la protezione della porta: i toscani hanno subito 19 gol in otto partite, gli ospiti 15. La squadra di Sarri ha però concesso più tiri, 150 contro 118. Il fattore campo presenta un paradosso: i viola hanno ottenuto un solo punto in quattro gare interne, mentre i nerazzurri sono ancora a zero nelle tre trasferte disputate.

Tra i marcatori della Fiorentina comanda Mastantuono con tre gol, seguito da Jiménez e Pellegrino a due; una rete ciascuno per Gudmundsson, Mandragora e Pongracic. Nell’Atalanta spicca Krstovic con sei centri, davanti a Éderson con due; a quota uno figurano Elmas, Gaetano, Kessie, Raspadori, Samardzic e Scamacca. Il miglior assistman viola è Fagioli con due passaggi vincenti; tra i nerazzurri condividono il primato De Ketelaere, Krstovic e Zalewski, tutti a due. Per le ammonizioni, nella rosa viola sono in testa Mastantuono, Ranieri e Fernandes Santos Lopes, con due gialli ciascuno; nei bergamaschi guidano Éderson e de Roon, sempre a due. Nessun rosso registrato per i viola; uno a testa per Elmas e Gaetano. Tra i portieri, de Gea non ha ancora mantenuto la porta inviolata, mentre Carnesecchi conta un clean sheet, 37 parate e un rigore respinto.

Statistica Fiorentina Atalanta Posizione in classifica 19ª 12ª Punti 4 10 Partite giocate 8 8 Vittorie 1 3 Pareggi 1 1 Sconfitte 6 4 Gol segnati 9 14 Gol subiti 19 15 Media gol segnati 1,13 1,75 Media gol subiti 2,38 1,88 Possesso palla 44,9% 46,4% Precisione nei passaggi 83,49% 86,80% Tiri totali 93 84 Tiri nello specchio 40 41 Precisione di tiro 43,01% 48,81% Conversione delle occasioni di tiro 9,68% 16,67% Tiri concessi 118 150 Gol da fuori area 5 1 Calci d’angolo 38 32 Pali e traverse colpiti 6 2 Falli commessi 91 79 Cartellini gialli 17 7 Cartellini rossi 0 2 Capocannoniere Mastantuono: 3 Krstovic: 6 Primato assist Fagioli: 2 De Ketelaere, Krstovic, Zalewski: 2 Più ammonizioni individuali Mastantuono, Ranieri, Fernandes Santos Lopes: 2 Éderson, de Roon: 2 Più espulsioni individuali Nessuna Elmas, Gaetano: 1 Clean sheet del portiere titolare de Gea: 0 Carnesecchi: 1 Parate del portiere titolare de Gea: 30 Carnesecchi: 37

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FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Atalanta? Fiorentina-Atalanta si gioca giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 20:45, per la 9ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Fiorentina-Atalanta? La partita si disputa allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Atalanta? L’arbitro è Federico La Penna, assistito da Bahri e Moro. Marinelli è il quarto ufficiale, Gariglio il VAR e Dionisi l’AVAR.