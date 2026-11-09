“La partita è stata bella, perché 2-2 vuol dire che ci sono state emozioni. Ma, chiaramente, ci sono stati anche tanti errori in occasione dei gol. Nel primo della Fiorentina siglato da Pellegrino, la Juventus perde completamente l’uomo . La difesa, che dovrebbe essere in questo momento il punto di forza viste, comunque, le tante assenze, ha fatto molto male. Per quanto riguarda la Fiorentina , mi sembra un buon punto, anche perché ha dimostrato di avere i soliti problemi in difesa, però ha due esterni offensivi, Mastantuono e Njie, che sono pericolosi. È una squadra che, piano piano, mi sembra stia uscendo da quella zona pericolosa e ne esce meglio da questo confronto rispetto a una Juve che ha degli obiettivi diversi, ma che non riesce a dare continuità alle prestazioni e, dunque, alterna risultati. La Juve che non vince tre partite di fila fa notizia”.

A poco più di un anno dall’avvento di Spalletti sulla panchina della Juve, la sua mano non riesce a vedersi pienamente: è un problema di uomini o dell’allenatore?

“Io ci metterei un po’ di tutto. È evidente che la Juventus negli ultimi anni, alla ricerca di rifondare una squadra, ha fatto degli acquisti e che alcuni di questi non sono all’altezza, questo è poco ma sicuro. È anche vero che finito un ciclo è sempre difficile aprirne un altro. Ovviamente, incidono anche gli infortuni. Spalletti, che io ritengo un allenatore di esperienza che conosce molto bene il calcio, ieri sera è andato in campo con un 4-4-2 un po’ timoroso. Alla Juve manca qualità in questo momento e, personalmente, a uno come Alajbegovic non rinuncerei mai. Quando è entrato si è visto, per me deve giocare sempre. Il mister sembra che non riesca a trovare un equilibrio, una quadratura e questo è quello che, a mio avviso, deve preoccupare un po’ di più i tifosi”.

Come detto, il quarto posto è distante sei punti. Continuando di questo passo, la Juve rischia di restare fuori dall’Europa che conta anche nella prossima stagione?

“C’è sempre l’opzione dell’Europa League dove la Juve, comunque, deve per forza di cose essere protagonista. Ha iniziato molto bene, ma la strada è lunga. Parlando del campionato, credo che non possa più permettersi di perdere punti, in attesa di recuperare dei giocatori, perché questo è evidente che sia un problema. Ieri sera ho visto una squadra sempre in difficoltà in fase difensiva su ogni palla inattiva. Ci sono giocatori che mi sembrano anche impauriti, ad esempio non capisco perché in questo momento Spalletti faccia giocare Lucumi che è in grande difficoltà e ha Gatti che darebbe più certezze. Dunque, se non cambia un po’ la situazione la vedo dura. Se, invece, dovesse rimanere a distanza di sicurezza, a 4-5 punti per capirci, in attesa dei rientri di Yildiz, Thuram e gli altri può ancora farcela. Però già dalla prossima col Venezia deve vincere e avere continuità di risultati. Trattandosi della Juve devo dire che comprendo la rabbia dei tifosi abituati bene e sempre a vincere, questa è una squadra che li fa un po’ soffrire”, ha concluso Orlando a Virgilio Sport.