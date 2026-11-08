Finisce in parità la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni. I viola partono forte e trovano il vantaggio già al 4′ con Pellegrino, bravo a sfruttare il cross di Pedro Gonçalves. La risposta bianconera arriva al 32′, quando Woltemade finalizza il preciso suggerimento di Kolo Muani. Nella ripresa la squadra di Vanoli torna avanti con Njie, abile ad anticipare McKennie nell’area piccola. La Juventus non si arrende e trova nuovamente il pareggio con Bremer, che approfitta di un’uscita imperfetta di De Gea per colpire di testa. Nel finale i bianconeri cercano anche il sorpasso, mentre alla Fiorentina viene annullata una rete di Dragusin per una spinta sul difensore brasiliano. Il 2-2 premia la capacità di reazione della squadra di Spalletti, ma lascia qualche interrogativo sulla tenuta della retroguardia. Tra i migliori spiccano Kolo Muani e Vicario, mentre sul fronte viola si mettono in evidenza Pellegrino e Njie.
Fiorentina-Juventus 2-2 pagelle: Pellegrino-Njie ci provano (7), Woltemade (6,5) e Bremer (6) risolvono. Vicario decisivo (7)
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Le pagelle della Juventus: Bremer bene solo per il gol, Lucumi è un disastro
- Kalulu 6 Gara ordinata per il difensore francese, che prova a garantire equilibrio sulla corsia destra. Non sempre riesce a contenere le iniziative avversarie, ma nel complesso tiene.
- Bremer 6 Non impeccabile in occasione del vantaggio viola, quando la difesa perde le proprie marcature. Rimedia un'ammonizione per una trattenuta su Pellegrino e sembra dormire sul tap-in di Njie. Si riscatta parzialmente col gol del 2-2.
- Lucumi 5 Condivide con il compagno di reparto le responsabilità sul gol di Pellegrino. Il centravanti viola trova troppo spazio per colpire di testa e sbloccare la partita. Inoltre, commette diversi errori in una serata nel complesso poco convincente. (Dall'89' Gatti ng).
- Cabal 5 Si fa vedere anche in fase offensiva, mettendo alla prova De Gea con una conclusione interessante. Però dietro è tutt'altro che solido, anche sul 2-1 viola l'atteggiamento è passivo. (Dal 56' Celik 6 Sistema la fascia sinistra della Juve e assiste Alajbegovic).
- McKennie 5,5 Partecipa attivamente alla manovra bianconera e mette il proprio contributo nell'azione del pareggio, servendo il pallone che Kolo Muani trasforma nell'assist per Woltemade. Però ha responsabilità sul 2-2 di Njie. (Dal 78' Ekhator ng).
- Douglas Luiz 6 Cerca di dare ordine alla manovra e di gestire il possesso, senza sempre riuscire a trovare la giocata che possa aprire la difesa viola. Prestazione di sostanza.
- Koopmeiners 6 Si muove tra le linee cercando di dare qualità alla costruzione. Partecipa alla pressione offensiva e prova a rendersi pericoloso anche dalla distanza.
- Boga 5,5 Alterna qualche iniziativa interessante a momenti in cui fatica a entrare realmente nella partita. Non riesce a sfruttare al meglio il lavoro dei compagni mostrandosi poco incisivo. (Dal 56' Alajbegovic 6,5 Entra bene in gara, è ispirato e prova anche la conclusione sulla quale è pronto De Gea).
- Woltemade 6,5 Si fa trovare al posto giusto in occasione del gol dell'1-1, finalizzando con freddezza il suggerimento di Kolo Muani. Per il resto, però, non è sempre efficace. (Dal 56' Zhegrova 5,5 Stasera in versione arruffone).
- Kolo Muani 7 È il giocatore che dà maggiore imprevedibilità all'attacco bianconero. Salta l'uomo, crea superiorità sulla destra e serve a Woltemade un assist perfetto per il primo pareggio. Una prestazione di grande dinamismo e qualità, pur senza trovare personalmente la via del gol: ci prova nel finale ma sbaglia tutto anche se era in fuorigioco.
Top e flop della Fiorentina: De Gea a vuoto, Njie e Pellegrino convincono
- Njie 7 E' il più sveglio di tutti su quel pallone vagante che tramuta nella rete del 2-1 viola.
- Pellegrino 7 Sblocca la partita con un bel colpo di testa, sfruttando il cross di Pedro Gonçalves. Lavora per dare profondità alla squadra e si conferma un riferimento importante nell'attacco viola.
- Mastantuono 6,5 Parte lento e chiude in crescendo. Sfiora il gol nel finale.
- Alex Jimenez 6,5 Quando attacca sa rendersi pericoloso, come sul cross che porta al 2-1 di Njie.
- De Gea 5,5 Decisivo con un paio di interventi importanti, soprattutto sulla conclusione di Cabal e sul tentativo di Woltemade. Va a vuoto, però, sul 2-2 di Bremer.
- Dragusin 5, Troppo spazio a Woltemade sia in occasione de gol sia quando De Gea si fa trovare pronto a respingere con i piedi. Male anche sul 2-2 di Bremer.
- Viery 5 Soffre la presenza fisica di Kolo Muani e perde il tempo nell'azione che porta al pareggio bianconero. Una disattenzione pesante che permette alla Juventus di rientrare in partita.
Il migliore in campo: Vicario determinante nel finale
- Vicario 7 Non può fare molto sul colpo di testa ravvicinato di Pellegrino. Attento nelle uscite, coinvolto suo malgrado nel 2-2 di Njie ma non poteva fare granché di meglio. Bravissimo nel finale su Brescianini e Mastantuono: salva il risultato.
Il giudizio sull'arbitro: Colombo, c'è un episodio che pesa
- Colombo 5 Un solo episodio ma significativo: il mancato penalty alla Juve per il tocco di braccio di Joao Mario. In questo caso il Var non lo aiuta. C'è, invece la spinta di Dragusin su Bremer nel gol annullato ai viola.
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