Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Finisce in parità la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni. I viola partono forte e trovano il vantaggio già al 4′ con Pellegrino, bravo a sfruttare il cross di Pedro Gonçalves. La risposta bianconera arriva al 32′, quando Woltemade finalizza il preciso suggerimento di Kolo Muani. Nella ripresa la squadra di Vanoli torna avanti con Njie, abile ad anticipare McKennie nell’area piccola. La Juventus non si arrende e trova nuovamente il pareggio con Bremer, che approfitta di un’uscita imperfetta di De Gea per colpire di testa. Nel finale i bianconeri cercano anche il sorpasso, mentre alla Fiorentina viene annullata una rete di Dragusin per una spinta sul difensore brasiliano. Il 2-2 premia la capacità di reazione della squadra di Spalletti, ma lascia qualche interrogativo sulla tenuta della retroguardia. Tra i migliori spiccano Kolo Muani e Vicario, mentre sul fronte viola si mettono in evidenza Pellegrino e Njie.