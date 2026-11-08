Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Celik, Woltemade e Bremer

I bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva per dare continuità alla risalita, ma al Franchi li attende un ambiente caldissimo. Spalletti ritrova Bremer

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus fa visita alla Fiorentina in una partita che può rappresentare un passaggio importante per il percorso di crescita della squadra di Luciano Spalletti. I successi contro Napoli e AZ Alkmaar hanno restituito fiducia all’ambiente bianconero, ma adesso serve un’altra conferma per dimostrare che la strada intrapresa è quella giusta. Al Franchi, dove i viola cercano ancora la prima vittoria casalinga della stagione, si preannuncia una serata particolarmente calda, con lo stadio praticamente esaurito. Spalletti ritrova Gleison Bremer dal primo minuto e concede una nuova opportunità a Cabal sulla corsia sinistra. Paolo Vanoli risponde con un 4-2-3-1 nel quale spicca la presenza di Franco Mastantuono.

Fiorentina-Juventus: le formazioni ufficiali

La trasferta toscana rappresenta un esame importante per la Juventus, chiamata a dare continuità ai risultati dopo aver superato Napoli e AZ Alkmaar. I bianconeri vogliono centrare il terzo successo consecutivo per alimentare le proprie ambizioni di risalita in campionato e consolidare i segnali di miglioramento mostrati nelle ultime uscite.

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L’atmosfera del Franchi sarà quella delle grandi occasioni. La sfida ha richiamato un pubblico numeroso, con 22.000 biglietti già venduti e il tutto esaurito ormai vicino alla soglia massima di 23.132 spettatori. Anche la Curva Fiesole prepara una coreografia speciale per accompagnare l’ingresso in campo delle squadre. Per la Fiorentina, reduce dal successo sul Sassuolo, l’obiettivo è sfruttare il fattore campo per trovare finalmente la prima vittoria interna della stagione.

Bremer e Cabal titolari: le scelte di Spalletti

La novità principale in casa Juventus riguarda il ritorno dal primo minuto di Gleison Bremer, impiegato soltanto nel finale della partita contro l’AZ Alkmaar. Il brasiliano guiderà la difesa insieme a Lucumi, con Kalulu a completare il reparto e Cabal confermato sulla corsia mancina. Il colombiano ha quindi la meglio nella scelta per la fascia sinistra, anche alla luce del mancato recupero di Cambiaso.

A centrocampo Spalletti punta sulla qualità di Douglas Luiz e Koopmeiners, affiancati da McKennie e da Boga – preferito ad Alajbegovic -sulle corsie esterne. In attacco spazio alla coppia formata da Kolo Muani e dal febbricitante Woltemade, con il francese chiamato a confermare l’ultima prestazione positiva. Il tecnico bianconero sceglie quindi il 4-4-2, privilegiando una disposizione che garantisca equilibrio e presenza offensiva.

Mastantuono guida la Fiorentina: Fagioli in regia

Paolo Vanoli conferma il 4-3-3 e punta sulla continuità dopo il successo conquistato nell’ultimo turno contro il Sassuolo. Davanti a De Gea, la linea difensiva sarà composta da Jimenez, Dragusin, Viery e l’ex Joao Mario, con quest’ultimo pronto a ritrovare la Juventus da avversario. In mezzo al campo Oulai sarà il riferimento per la costruzione del gioco, affiancato da Ndour.

Il principale riferimento offensivo sarà Franco Mastantuono, chiamato a mettere la propria qualità in un tridente completato da Goncalves e Njie alle spalle dell’unica punta Pellegrino. L’argentino rappresenta una delle principali risorse tecniche della squadra viola, che punta sulla sua capacità di creare superiorità e trovare spazi negli ultimi metri. Soltanto panchina inizialmente per Beto.

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