Fiorentina-Juventus, moviola: manca un rosso, sul rigore negato Marelli e Calvarese hanno pareri opposti

La prova dell’arbitro Colombo al Franchi nell’11esima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto comasco ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata incerta per l’arbitro comasco Colombo che si perde un possibile rosso e non vede un rigore per la Juve ma un po’ tutti si sono lamentati. Vediamo cosa è successo al Franchi nell’11esima giornata di serie A.

Fiorentina-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 4′ valido il gol viola: Goncalves batte il calcio d’angolo sul secondo palo: Pellegrino incorna e fa 1-0. Woltemade non marca l’argentino. Primo giallo al 13′, è per Cabal che ha strattonato Goncalves. Al 22′ Pellegrino si gira su Bremer, ma il brasiliano lo strattona. Ammonito. Al 32′ il pari: Kolo Muani, salta Viery e appoggia al centro per Woltemade che di prima intenzione batte De Gea, gol regolare.

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Le proteste sul gol di Bremer

Al 50′ ammonito Oulai per un fallo su Boga. Due minuti dopo altro fallo di Oulai su Boga in ripartenza: Colombo grazia il centrocampista. Regolare al 53′ il gol di Njie su un cross di Jimenez. Al 66′ Bremer colpisce di testa prima di Pellegrino e de Gea e fa 2-2. La Fiorentina protesta per un potenziale controllo con l’arto superiore da parte del brasiliano al momento dello stacco decisivo in area di rigore.

Finale rovente

Polemiche nei minuti finali. Al 73′ ammonito Spalletti per proteste, al 74′ Celik si appende a Mastantuono e commette fallo, poi viene ammonito Kolo Muani per proteste. Al 79′ Joao Mario tocca la palla con il braccio nell’area di rigore viola: i bianconeri protestano ferocemente e i dubbi sono tanti. Il portoghese, ex di turno, vede il pallone all’ultimo dopo il mancato colpo di testa di Kolo Muani e lo controlla con il braccio sinistro, l’arbitro Colombo lascia giocare e il Var Di Paolo non interviene. Il braccio è oggettivamente largo e il punto di contatto è sotto al gomito. Poco dopo, annullato il 3-2 viola di Dragusin da corner: il centrale viola spinge Bremer a due passi da Vicario. Dopo 4′ di recupero finisce 2-2.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn, Luca Marelli, che sul mani sospetto in diretta dice: “Il punto di contatto è sotto il gomito, molto più braccio che ascella. C’è da dire che il pallone rimbalza sul giocatore in modo improvviso, ma il braccio era veramente molto largo. L’interpretazione potrebbe essere di un pallone inaspettato, ma Joao Mario ha le braccia a 90 gradi. Trovare questo tocco non punibile è abbastanza complicato, anche se c’è un tocco precedente con lo scarpino del giocatore della Fiorentina”.

Nel corso del successivo approfondimento all’interno del programma Fuoriclasse, l’esperto ha approfondito la dinamica: “Kolo Muani manca il colpo di testa e la palla arriva nei pressi di Joao Mario. Sul fatto che il giocatore della Viola prende il pallone di braccio è indubbio, così come il fatto che era punibile. L’interpretazione sull’azione improvvisa è un’ipotesi per spiegare, ma il VAR avrebbe dovuto richiamare il direttore di gara per il rigore”.

Di tenore completamente diverso è stata la valutazione del gol del momentaneo pareggio della Juventus firmato da Gleison Bremer: le immagini hanno subito confermato la bontà della decisione arbitrale. Marelli ha spiegato che il difensore bianconero ha toccato la sfera con una zona del corpo considerata assolutamente legale dalle regole internazionali, ovvero la parte superiore della spalla. Secondo le linee guida ufficiali dell’IFAB, la porzione anatomica che si trova al di sopra del limite inferiore dell’ascella non è considerata infrazione. Il movimento di Bremer è stato dunque ritenuto pulito e privo di irregolarità.

La sentenza di Calvarese

Diverso il parere dell’ex arbitro Calvarese che sul suo profilo social si sofferma sul rigore negato alla Juve: “Sul mani contestato cosa sta facendo Joao Mario? Non si sta opponendo a un tiro o a un cross, non può sapere se riuscirà a prendere il pallone che gli rimbalza tra i piedi, se se lo fosse aspettato lo avrebbe calciato via, il braccio intanto rimane fermo, solo alla fine un micromovimento, per questi motivi ritengo giusta la decisione dell’arbitro”

Il parere di Bergonzi

Lapidario invece il moviolista della Domenica Sportiva Bergonzi: “Per me è calcio di rigore per la Juve per fallo di mano di Joao Mario, che ha il braccio sempre largo e fuori sagoma, in posizione scomposta, non congrua. L’arbitro ha valutato che non fosse punibile e il VAR ha confermato la scelta. È un errore. La situazione era da punire. E Bremer per me ha segnato col braccio. Avete visto che reazione ha avuto al gol, come a dire: mmm, ora ce lo annullano”.

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo di Como, la scelta del designatore per Fiorentina-Juve, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in A in Lazio-Cagliari.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Ceccon con Maresca IV uomo, Di Paolo al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 4 giocatori Cabal, Bremer, Oulai, Kolo Muani.