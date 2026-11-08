Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Fiorentina-Juventus, 11ª giornata di Serie A 2026-27: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche della partitissima del Franchi.

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Rivalità accesa e obiettivi diversi: Fiorentina-Juventus si gioca domenica 8 novembre 2026 alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l’11ª giornata di Serie A. I viola, quindicesimi con 8 punti, cercano ossigeno: 2 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte, 15 gol segnati e 23 subiti. I bianconeri, settimi a quota 17, inseguono l’Europa con 5 successi, 2 pareggi e 3 ko, 13 reti fatte e 10 incassate. Per i padroni di casa è un’ottima prova per cercare il rilancio, per gli ospiti un esame di continuità: Spalletti cerca conferme importanti dopo le vittorie su Napoli e AZ.

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Probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

La Fiorentina dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con de Gea tra i pali e Drăgușin accanto a Fernandes Santos Lopes al centro della difesa: le assenze di Pongračić, Ranieri e Parisi ridurrebbero le alternative. Fagioli potrebbe dirigere il centrocampo, sostenuto da Ndour e Brescianini, mentre Mastantuono e Njie dovrebbero accompagnare Pellegrino. La Juventus si orienterebbe sul 3-4-2-1: Gatti, Bremer e Lucumí proteggerebbero Vicario. Con Locatelli, Thuram e McKennie infortunati, la mediana dovrebbe toccare a Soares de Paulo e Koopmeiners. Kalulu e Cabal sarebbero gli esterni, con Cambiaso da valutare. Davanti, spazio possibile a Zhegrova e Alajbegović dietro Kolo Muani.

Fiorentina (4-3-3): de Gea ; Jiménez , Drăgușin , Fernandes Santos Lopes , Neto Lopes ; Ndour , Fagioli , Brescianini ; Mastantuono , Pellegrino , Njie .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Soares de Paulo, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Alajbegović; Kolo Muani.

Gli indisponibili di Fiorentina-Juventus

La difesa è il reparto più condizionato dalle assenze nella Fiorentina, che deve rinunciare anche ad Atta a centrocampo. Più estesa l’emergenza della Juventus, soprattutto in mediana e sulla trequarti: mancano interpreti capaci di garantire inserimenti, equilibrio e superiorità individuale. Attenzione a Cambiaso: compare tra le riserve della formazione provvisoria, ma è segnalato anche tra gli infortunati per un problema alla coscia, dunque la sua disponibilità resta da verificare. Nei dati disponibili non risultano squalificati.

Fiorentina : Pongračić (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Ranieri (infortunio al piede), Parisi (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Atta (infortunio agli addominali). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio al piede), (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), (infortunio agli addominali). Squalificati: nessuno segnalato. Juventus: Locatelli (infortunio al ginocchio), Çelik (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), González (infortunio al polpaccio), McKennie (infortunio all’inguine), Thuram (infortunio al ginocchio), Conceição (infortunio alla spalla), Yildiz (frattura al piede). Da valutare: Cambiaso (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

La Fiorentina cerca di trasformare i segnali di ripresa in una vera svolta: dopo tre sconfitte, sono arrivati il pareggio con l’Atalanta e il successo sul Sassuolo. Il bilancio delle ultime cinque gare è di 4 punti, con 9 gol segnati e 11 subiti. La Juventus ne ha raccolti 7, alternando vittorie convincenti e battute d’arresto: 5 reti realizzate e 6 incassate. Ecco il confronto e i risultati, dal meno recente al più recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Fiorentina 1 1 3 4 Sconfitta, sconfitta, sconfitta, pareggio, vittoria Juventus 2 1 2 7 Pareggio, sconfitta, vittoria, sconfitta, vittoria

Le ultime cinque partite della Fiorentina:

Genoa-Fiorentina 2-1.

2-1. Fiorentina-Como 1-3.

1-3. Inter-Fiorentina 2-1.

2-1. Fiorentina-Atalanta 2-2.

2-2. Sassuolo-Fiorentina 2-4.

Le ultime cinque partite della Juventus:

Cagliari-Juventus 1-1.

1-1. Juventus-Lazio 0-3.

0-3. Lecce-Juventus 0-2.

0-2. Genoa-Juventus 2-0.

2-0. Juventus-Napoli 2-0.

L’arbitro di Fiorentina-Juventus

A dirigere la sfida sarà Andrea Colombo, nato a Como, assistito da Baccini e Ceccon. Maresca sarà il quarto ufficiale, mentre Di Paolo opererà al VAR con Meraviglia come AVAR. Nelle tre partite dirette nella Serie A 2026-27, Colombo ha registrato 61 falli e 14 fuorigioco, senza assegnare rigori. Il bilancio disciplinare riporta 9 ammonizioni, un’espulsione per doppio giallo e 2 cartellini rossi diretti: numeri da leggere su un campione ancora contenuto.

Informazioni interessanti e pillole su Fiorentina-Juventus

La classifica premia la Juventus, ma i precedenti recenti invitano alla prudenza: la Fiorentina è imbattuta da quattro confronti di Serie A con i bianconeri e al Franchi ha perso soltanto una delle ultime sette sfide contro questo avversario. Il fattore campo, però, in questo campionato non ha ancora aiutato i viola, fermi a due punti in cinque gare interne. È qui che si incrociano le fragilità delle due squadre: i toscani cercano il primo successo casalingo, gli ospiti devono frenare un rendimento esterno meno affidabile. Anche il pressing offre una chiave di lettura: la Fiorentina produce più conclusioni dopo un recupero offensivo, pur riconquistando meno palloni in avanti rispetto alla Juventus. E poi ci sono i giovani: Mastantuono insegue il quinto gol e un posto tra i talenti più precoci del torneo, mentre Alajbegović può firmare un primato bianconero. Tra rivalità, necessità di punti e possibili record, la sfida promette più equilibrio di quanto suggerisca il distacco in graduatoria.

La Fiorentina ha cambiato passo negli scontri diretti: dopo tre sconfitte consecutive senza segnare, ha raccolto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro sfide di Serie A con la Juventus . Per una striscia positiva più lunga bisogna risalire ai sette risultati utili consecutivi ottenuti tra il 1961 e il 1964.

ha cambiato passo negli scontri diretti: dopo tre sconfitte consecutive senza segnare, ha raccolto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro sfide di Serie A con la . Per una striscia positiva più lunga bisogna risalire ai sette risultati utili consecutivi ottenuti tra il 1961 e il 1964. Il bilancio complessivo resta bianconero: nessuno ha battuto la Fiorentina in Serie A più della Juventus , a quota 82 successi, contro 37 vittorie viola e 55 pareggi. Con altre due reti, gli ospiti raggiungerebbero l’ Inter a 277 gol contro i toscani.

in Serie A più della , a quota 82 successi, contro 37 vittorie viola e 55 pareggi. Con altre due reti, gli ospiti raggiungerebbero l’ a 277 gol contro i toscani. Il Franchi è diventato un terreno insidioso per la Juventus : una sola vittoria nelle ultime sette trasferte di campionato contro la Fiorentina , con quattro pareggi e due sconfitte. Dal 2019-20, tra le avversarie affrontate almeno tre volte fuori casa, soltanto il Napoli ha concesso meno successi ai bianconeri; la Lazio è alla pari dei viola.

: una sola vittoria nelle ultime sette trasferte di campionato contro la , con quattro pareggi e due sconfitte. Dal 2019-20, tra le avversarie affrontate almeno tre volte fuori casa, soltanto il ha concesso meno successi ai bianconeri; la è alla pari dei viola. Il successo sul Sassuolo ha interrotto una serie viola di due pareggi e tre sconfitte. La Fiorentina cerca due vittorie consecutive in campionato per la prima volta dallo scorso aprile, quando superò Hellas Verona e Lazio , e punta alla prima sequenza stagionale di tre gare senza perdere.

ha interrotto una serie viola di due pareggi e tre sconfitte. La cerca due vittorie consecutive in campionato per la prima volta dallo scorso aprile, quando superò e , e punta alla prima sequenza stagionale di tre gare senza perdere. Due punti nelle prime cinque partite interne: la Fiorentina vuole cancellare un avvio casalingo senza vittorie già vissuto nel 1977-78 e nel 2025-26. Soltanto in quest’ultima stagione l’attesa si allungò oltre la quinta gara, arrivando a sette incontri.

vuole cancellare un avvio casalingo senza vittorie già vissuto nel 1977-78 e nel 2025-26. Soltanto in quest’ultima stagione l’attesa si allungò oltre la quinta gara, arrivando a sette incontri. I 17 punti in dieci giornate valgono alla Juventus una media di 1,7 a partita. Nell’era dei tre punti, i bianconeri hanno concluso un campionato con una media inferiore soltanto nel 1998-99, nel 2009-10 e nel 2010-11: in tutti e tre i casi terminarono settimi.

una media di 1,7 a partita. Nell’era dei tre punti, i bianconeri hanno concluso un campionato con una media inferiore soltanto nel 1998-99, nel 2009-10 e nel 2010-11: in tutti e tre i casi terminarono settimi. La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di Serie A, tante quante nelle precedenti tredici. Nell’era dei tre punti, almeno tre sconfitte nelle prime sei gare esterne sono arrivate soltanto nel 1995-96, nel 1998-99 e nel 2015-16.

ha perso due delle ultime quattro trasferte di Serie A, tante quante nelle precedenti tredici. Nell’era dei tre punti, almeno tre sconfitte nelle prime sei gare esterne sono arrivate soltanto nel 1995-96, nel 1998-99 e nel 2015-16. Recuperare in alto non basta: la Fiorentina ha prodotto 19 tiri dopo una riconquista offensiva, seconda soltanto alla Roma con 22. La Juventus è a 13, pur avendo effettuato più recuperi offensivi, 80 contro 72. Con Vanoli i viola sono saliti a 8,4 recuperi avanzati a partita, rispetto ai 4,3 della gestione Grosso.

ha prodotto 19 tiri dopo una riconquista offensiva, seconda soltanto alla con 22. La è a 13, pur avendo effettuato più recuperi offensivi, 80 contro 72. Con Vanoli i viola sono saliti a 8,4 recuperi avanzati a partita, rispetto ai 4,3 della gestione Grosso. Mastantuono potrebbe raggiungere cinque gol in meno di quindici presenze a 19 anni e 86 giorni: nell’era dei tre punti, soltanto Martins e Pato hanno centrato il traguardo a un’età inferiore. Segnando, diventerebbe inoltre il terzo più giovane marcatore viola contro la Juventus in Serie A, dopo Desolati e Berti .

potrebbe raggiungere cinque gol in meno di quindici presenze a 19 anni e 86 giorni: nell’era dei tre punti, soltanto e hanno centrato il traguardo a un’età inferiore. Segnando, diventerebbe inoltre il terzo più giovane marcatore viola contro la in Serie A, dopo e . Alajbegović cerca il gol per la seconda presenza consecutiva a 19 anni e 48 giorni. L’ultimo bianconero a riuscirci più giovane è stato Kean nel 2019, a 19 anni e 44 giorni. Il talento bosniaco potrebbe anche diventare il primo straniero della Juventus a segnare in due gare consecutive di Serie A prima dei vent’anni.

Statistiche stagionali di Fiorentina e Juventus

Più possesso non significa necessariamente più gol: la Juventus tiene il pallone per il 57,9% del tempo, contro il 45,1% della Fiorentina, ma ha segnato 13 reti contro le 15 viola. La differenza più evidente è nella protezione della porta: i bianconeri hanno subito 10 gol e concesso 90 conclusioni, i toscani rispettivamente 23 e 135. Gli ospiti sono più precisi nei passaggi, con l’86,97% contro l’83,84%, e hanno conquistato 82 corner contro 49. I viola rispondono con più dribbling riusciti, 86 contro 73, e una migliore percentuale realizzativa, 12,20% contro 10,92%. La sfida oppone dunque una squadra più solida e abituata a gestire il pallone a una formazione produttiva davanti, ma ancora troppo vulnerabile dietro.

Mastantuono guida i marcatori della Fiorentina con 4 gol, seguito da Pellegrino con 3 e da Jiménez e Njie con 2. A quota una rete figurano Fabbian, Gudmundsson, Neto Lopes, Mandragora, Pongračić e Valdepeñas Talavera. Nella Juventus il primato è condiviso da Bremer e Zhegrova, entrambi a 2; seguono con una rete Alajbegović, Boga, Soares de Paulo, Conceição, Gatti, González, Kolo Muani, Koopmeiners e McKennie. Tra gli assistman viola sono appaiati a 2 Fabbian, Fagioli, Jiménez, Ndour e Njie; nei bianconeri comanda Zhegrova, sempre con 2. I più ammoniti sono Fernandes Santos Lopes e Lucumí, con 3 gialli ciascuno; non risultano espulsioni nei dati stagionali disponibili delle due squadre. Tra i portieri, de Gea è a zero clean sheet e 33 parate, mentre a Vicario sono attribuite 4 gare a porta inviolata e 15 parate. Il totale collettivo della Juventus è invece di 5 clean sheet, distinto dal dato individuale del portiere.

Statistica Fiorentina Juventus Posizione in classifica 15ª 7ª Punti 8 17 Partite giocate 10 10 Vittorie 2 5 Pareggi 2 2 Sconfitte 6 3 Gol segnati 15 13 Gol subiti 23 10 Media gol segnati 1,5 1,3 Media gol subiti 2,3 1,0 Possesso palla 45,1% 57,9% Tiri, esclusi quelli respinti 123 119 Tiri nello specchio 50 51 Precisione al tiro 40,65% 42,86% Percentuale realizzativa 12,20% 10,92% Tiri concessi 135 90 Precisione nei passaggi 83,84% 86,97% Calci d’angolo conquistati 49 82 Dribbling riusciti 86 73 Pali e traverse colpiti 6 8 Falli commessi 116 119 Cartellini gialli 23 13 Espulsioni registrate 0 0 Clean sheet di squadra 0 5 Capocannonieri Mastantuono, 4 Bremer e Zhegrova, 2 Leader negli assist Fabbian, Fagioli, Jiménez, Ndour e Njie, 2 Zhegrova, 2 Giocatore più ammonito Fernandes Santos Lopes, 3 Lucumí, 3 Clean sheet individuali del portiere de Gea, 0 Vicario, 4 Parate del portiere de Gea, 33 Vicario, 15

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FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Juventus? Fiorentina-Juventus si gioca domenica 8 novembre 2026 alle ore 20.45, per l’11ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Fiorentina-Juventus? La partita si disputa allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Juventus? L’arbitro è Andrea Colombo, assistito da Baccini e Ceccon. Il quarto ufficiale è Maresca; al VAR c’è Di Paolo, con Meraviglia come AVAR.