Il mancato penalty per il tocco di mano di Joao Mario scatena le polemiche: Rocchi e Marelli concordano, mentre Spalletti sorprende con le sue parole. Chiarezza sul 2-2 di Bremer

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Quattro gol, un rigore negato, i sospetti sulla rete del 2-2. Fiorentina-Juventus è finita in pareggio, un risultato che non fa felice nessuno. Ma soprattutto una partita che farà a lungo parlare per l’episodio che ha scatenato le proteste dei bianconeri: un tocco di braccio di Joao Mario non ritenuto da rigore né dall’arbitro Colombo né dal Var Di Paolo.

Joao Mario, tocco di braccio ma niente rigore: Colombo e Var in silenzio

È l’episodio che ha fatto infuriare i calciatori della Juventus e i suoi tifosi. Al 78’ della sfida del Franchi, l’ex bianconero Joao Mario tocca il pallone con il braccio sinistro all’interno della propria area di rigore. L’azione nasce da un pallone allontanato da Ndour: la sfera rimbalza e finisce sul braccio del difensore portoghese, che ha l’arto piuttosto largo rispetto al corpo.

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Kolo Muani si accorge immediatamente dell’accaduto e protesta, seguito dagli altri giocatori bianconeri. L’arbitro Andrea Colombo, però, lascia proseguire il gioco. Dalla sala Var silenzio assoluto: Di Paolo non richiama il direttore di gara al monitor per una possibile revisione e niente calcio di rigore.

Rigore negato alla Juventus: Marelli non ha dubbi

A Dazn Luca Marelli ha analizzato in diretta l’episodio, soffermandosi soprattutto sulla posizione del braccio di Joao Mario. L’ex arbitro ha evidenziato come il contatto sia avvenuto in una zona ben precisa: “È sotto il gomito, è molto più braccio che ascella”. Poi ha riconosciuto che il pallone poteva essere considerato inaspettato, un elemento che avrebbe potuto incidere sulla valutazione dell’arbitro, ma ha sottolineato anche la posizione particolarmente larga degli arti del difensore viola.

“Le braccia erano veramente larghissime, considerarlo non punibile è veramente complicato”, la sua analisi. Secondo il talent di Dazn, la posizione del braccio avrebbe dovuto spingere il Var Di Paolo a richiamare Colombo per una revisione al monitor.

L’ex designatore Rocchi: “Era rigore”

Netta anche la valutazione di Gianluca Rocchi, ospite fisso del salotto domenicale di Diletta Leotta. Anche l’ex designatore arbitrale ha individuato nella posizione del braccio l’elemento decisivo per giudicare punibile il tocco di Joao Mario. “C’è un dettaglio che avrebbe fatto ragionare: il pallone arriva da un compagno, ma il braccio è largo e il fatto che lui potesse toglierlo lo rende un intervento da rigore”.

Rocchi ha poi spiegato il principio che dovrebbe guidare la valutazione arbitrale: “Il fallo di mano è in assoluto la cosa più complessa da decifrare. Per questo motivo ogni arbitro deve pensare: quell’intervento poteva essere evitato oppure no? Se lo poteva evitare, allora si concede il rigore”.

Tifosi della Juventus furiosi: social impazziti

La mancata concessione del rigore ha scatenato la rabbia dei sostenitori bianconeri, che sui social hanno contestato duramente la direzione arbitrale di Colombo e il mancato intervento del Var. “Che strano, il Var a favore della Juventus non esiste”, ha scritto Melo su X, mentre un altro tifoso ha messo a confronto l’episodio con il penalty assegnato al Verona per un precedente tocco di mano dello stesso Joao Mario.

Dura anche la presa di posizione di Juveretweet, che ha contestato non soltanto il mancato rigore, ma anche la mancata espulsione di Oulai e la gestione di un intervento di Fagioli. “Unico motivo per non andare neanche al Var: è a favore della Juventus”, è invece la provocazione lanciata da Dspider.

La strana reazione di Spalletti

Chi immaginava una reazione forte da parte di Spalletti è rimasto deluso. Quando Diletta Leotta gli ha chiesto cosa pensasse dell’intervento di Joao Mario, il tecnico di Certaldo ha evitato di fare polemiche, anche se il suo iniziale silenzio raccontava più di mille parole: “Non lo so. Posso avere la domanda di riserva?”. E ancora: “Io non ho bisogno di rivederlo, l’ho già visto in campo”.

Sospetti sul gol del pareggio di Bremer: cosa è successo

Non sono mancate le discussioni neppure sul 2-2 firmato da Bremer al 66’. Il difensore brasiliano ha anticipato De Gea sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riuscendo a spedire il pallone in rete. Le immagini hanno però alimentato qualche dubbio per la posizione del braccio e della spalla del centrale bianconero.

Anche lo stesso Bremer, dopo aver segnato, ha mostrato una certa preoccupazione, come se temesse che la rete potesse essere annullata per un eventuale tocco irregolare. Marelli ha analizzato anche questo episodio, spiegando la distinzione tra le zone del braccio: il pallone è stato colpito nella zona verde e non in quella rossa, per cui il gol è regolare.