Il crollo al Brianteo riaccende la contestazione del popolo viola: l’allenatore, discusso l’andamento nelle ultime giornate, manda un messaggio ai giocatori

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sembra essere svanito l’effetto Vanoli sulla Fiorentina: la sconfitta di Monza ha riacceso la contestazione da parte dei tifosi nei confronti della squadra e dell’allenatore, criticato anche per i cambi nella partita del Brianteo. Il tecnico, dal canto suo, se l’è presa con i giocatori.

Fiorentina, finito l’effetto Vanoli

La Fiorentina di Paolo Vanoli si è smarrita, fino a crollare al Brianteo nella partita contro il Monza, abbattuta dall’uragano Varela. Dopo il k.o. in casa dei brianzoli il rendimento della Viola nelle ultime giornate è deficitario: la Fiorentina ha vinto soltanto una delle ultime 8 partite di campionato (il 4-2 in casa del Sassuolo), racimolando poi 4 sconfitte e tre pareggi. E piombando così nuovamente ai margini della zona retrocessione: i Viola hanno appena 9 punti, uno in più su Parma e Sassuolo appaiate al terzultimo posto.

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Fiorentina contestata a Monza e sui social

La prestazione di Monza ha scatenato la contestazione dei tifosi, sia di quelli presenti allo stadio che sui social. Già dopo il 2-0 di Varela al Brianteo si sono alzati i cori dal settore ospiti che invitavano la squadra di Vanoli a tirare fuori gli attributi: “per vincere bisogna correre!”, hanno scandito gli ultrà viola.

Sul web, invece, è il tecnico il bersaglio principale delle critiche. “Io da stasera ho chiuso con Vanoli, arriviamo a Maggio il prima possibile e chiamiamo uno a caso dalla serie B”, scrive Squiddy. “Vanoli ha abbandonato il campo senza andare sotto la curva. La speranza è che dopo questa figuraccia si dimetta”, aggiunge Biagio. “Possiamo parlare di esonero di Vanoli dato che sta fallendo nel dare un assetto a questa squadra?”, chiede Federico. “Squadra senza grinta, cambi sconclusionati, nessuna voglia di combattere: Vanoli se ne vada”, attacca Mariano.

L’accusa di Vanoli alla squadra

Nel post partita Vanoli non ha fatto mea culpa o provato ad analizzare la sconfitta della Fiorentina sul piano tattico. Il tecnico della Viola si è limitato a strigliare i suoi giocatori per l’atteggiamento in campo. “Servono fame e umiltà – ha detto il tecnico – i ragazzi devono capire che non si possono vincere da soli le partite”. Un messaggio è che sembrato diretto a Franco Mastantuono, sostituito con la Fiorentina sotto per 2-0: un sospetto che è rafforzato dalle successive parole di Vanoli. “Questa squadra ha talento, ma bisogna capire che nel campionato italiano vince chi ha più fame”, ha detto Vanoli. Parole dirette, almeno apparentemente, proprio al trequartista argentino.

Fiorentina in ritiro da giovedì

Subito dopo, Vanoli ha annunciato che la squadra andrà in ritiro: “Giovedì andremo in ritiro – ha dichiarato l’allenatore della Viola – Sono molto più arrabbiato dopo questa sconfitta rispetto a quella col Genoa, quella era stata una partita diversa. Questa di stasera, invece, mi fa arrabbiare moltissimo”.