Arrivato in viola a febbraio ha deluso tutti sul mercato, classifica da incubo per i viola dopo la sconfitta di Udine, una rivoluzione fallita

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nove punti in classifica, frutto di due vittorie, tre pareggi e 8 sconfitte – l’ultima oggi al BluEnergy Stadium di Udine – e piena zona retrocessione: non era questo che ci si aspettava dalla Fiorentina, che in molti in estate pronosticavano tra le prime sette. E non era questo che tutti credevano sarebbe accaduto quando Paratici è diventato il ds nello scorso febbraio. Dieci mesi da incubo per l’ex Juve che ora sale sul bancone degli imputati per un flop inatteso.

Le parole di Paratici

Solo ieri Paratici aveva elencato gli alibi per un avvio di stagione choc che sembrava aver toccato il punto più basso con l’umiliante sconfitta di Monza: “Abbiamo cambiato molto in estate, sono usciti giocatori di 28, 29, 30 anni e ne sono arrivati di 21, 22, 23. Da settembre sono stati tanto con le Nazionali, nessuno ci fa caso”.

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Da Grosso al ritorno di Vanoli

Il tumultuoso addio di Grosso, dopo sole tre giornate, è uno dei capi d’accusa principali per Paratici. Fatto fuori Vanoli che aveva conquistato una difficile salvezza l’anno scorso, Paratici ha puntato sull’ex Sassuolo senza però accontentarlo in nulla sul mercato e costruendogli una squadra con giocatori per nulla funzionali al suo calcio. Con Grosso è finita malissimo ed allora ecco il dietrofront. Torna Vanoli (“Paolo è un allenatore con grandissima energia e valori, conosce molto bene la città e la piazza. Ha un rapporto eccezionale con noi, super trasparente su ogni aspetto. Vanoli è la persona giusta per guidarci e ha tutto il nostro sostegno, il dialogo con lui è costante”) ma la svolta non c’è.

Quanti soldi spesi male

Non bastano i guizzi di Mastantuono, in rosa manca un centrocampista di carisma capace di dettare i tempi e un leader per il reparto arretrato a fronte di 150 milioni spesi. Male, a quanto pare. E per Paratici, che dopo aver lasciato la Juve nel 2021 in seguito ad alcune difficoltà interne e alla crisi che il club stava attraversando, aveva avuto una parentesi quasi insignificante di pochi mesi al Tottenham, i numeri, le cifre e le scelte fatte suonano come una condanna.