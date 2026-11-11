Il difensore biancoceleste ha firmato il prolungamento del contratto che lo lega alla società del presidente Claudio Lotito, scelta ragionata anche in chiave mercato

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

In un novembre condito da Nations League, la nuova Italia e qualche spiraglio per il nostro calcio il rinnovo di Romano Floriani Mussolini con la Lazio è inusuale, ma desta meritata attenzione. Perché raro in una simile fase del campionato, ammettiamolo, e accompagnato da un crescendo – di rendimento e di valore – che ha confermato l’intuizione iniziale di Rino Gattuso sul difensore. L’avvio potente della Lazio vale il prolungamento di contratto tra la società di Claudio Lotito e Floriani Mussolini, pronipote del Duce e figlio di Alessandra della quale porta il cognome in aggiunta a quello del padre Mauro.

Il rinnovo di Floriani Mussolini con la Lazio

Alla sua seconda stagione in Serie A, dopo l’esperienza con la Cremonese, Floriani Mussolini si sta affermando come uno degli esterni più affidabili della squadra capolista che ha riconsegnato a Gattuso gratificazione e visibilità dopo l’esperienza da ct azzurro complicata con la Nazionale.

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“La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Il giocatore ha dichiarato: Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!“, il comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di martedì 10 novembre.

Contratto fino al 2031

Romano sigla, nella foto diffusa dal club, e sorride a favore del fotografo che immortala la soddisfazione del terzino reduce da una prima parte del girone d’andata davvero esaltante con, il 27 ottobre scorso, anche la prima rete in Serie A, contro il Sassuolo, nella dilagante vittoria del club biancoceleste per 2-6.

ANSA

Lo scopo di una mossa inusuale

Numeri di tutto rispetto per lui: 11 presenze fino ad oggi, 1 gol e 1 ammonizione con un dato sul piano della logica di questo prolungamento assai rilevante. Nelle valutazioni consultate, da giugno ad oggi ovvero dal suo rientro alla Lazio dalla retrocessa Cremonese, Floriani ha visto innalzare il prezzo del suo cartellino da 2 milioni circa fino ai 5 attuali. Per rendere le debite proporzioni dell’aumento di valore, basti pensare che prima del club lombardo, il terzino aveva vestito la maglia della Juve Stabia, in Serie B, e allora si riportava di circa un milioni di euro.

La parabola ascendente spiega l’accelerazione nel firmare il nuovo accordo a tutela di Lotito e di un capitale, umano e non solo, legato al giocatore con i conseguenti impatti sulla società stessa.

In neanche sei mesi il raddoppio del cartellino va registrato e interpretato, programmando la prima mossa sensata nel rinnovo a tutela di un patrimonio del club biancoceleste. Gennaio, e con esso il mercato di riparazione centrale per le big europee e l’Inter, non è così lontano.