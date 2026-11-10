Foggia-Barletta, moviola: l’arbitro al Var non cambia mai idea, rigore negato al 93', la contestazione dei tifosi, Zaccheria in fiamme

La prova dell’arbitro Leonardo Di Mario allo Zaccheria nel posticipo del campionato di serie C analizzata al microscopio, gli ammoniti sono cinque

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova di carattere dell’arbitro Leonardo Di Mario di Ciampino, più volte richiamato dall’FVS al Var ma sempre pronto a confermare la sua decisione di campo con esiti alterni. Ben cinque gli ammoniti. Vediamo cosa è successo allo Zaccheria nel derby pugliese, posticipo del campionato di serie C.

Foggia-Barletta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ entra duro in scivolata Piarulli su Oviszach, primo giallo del match. Regolare al 23′ il gol di Ferrante che tira un bolide all’incrocio dei pali. Al 38′ cross dalla destra di Coccia con Laringe che cade a terra dopo un possibile contatto con Touré, per l’arbitro non c’è fallo: chiede il controllo FVS il Barletta per la spinta dubbia in area ma dopo il controllo VAR si prosegue regolarmente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal Var arrivano solo dei no

Ammonito Smeraldi al 65′. Due minuti dopo brutto fallo di Gallo su Franco che viene soccorso dai sanitari. Per l’arbitro è solo giallo, chiede l’FVS la panchina del Barletta ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rosso.

La contestazione finale

Al 78′ fallo di Luciani su Coccia e conseguente ammonizione. All’87’ giallo per Franco per fallo sulla trequarti, era diffidato, salterà il prossimo match di domenica contro l’Altamura. Finale infuocato, al 93′ c’è un controllo VAR per un presunto colpo di mani in area da parte della difesa biancorossa ma anche stavolta per l’arbitro non c’è nulla e dopo il recupero finisce 0-1 tra la rabbia dei tifosi foggiani con una furiosa contestazione da parte delle due curve che al termine della sfida hanno invitato i calciatori di casa a mostrare gli attributi

I precedenti tra le due squadre

L’ultimo precedente casalingo risaliva al dicembre 2014, quando Roberto Floriano firmò il successo dei biancorossi, capaci di espugnare lo Zaccheria. In totale 27 derby di cui 4 in Serie B, il bilancio pende in favore dei dauni vittoriosi in 14 occasioni contro le 8 affermazioni barlettane. 5 i pareggi.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Singh e Cassano con Tropiano IV uomo e operatore FVS Fracchiolla, l’arbitro del match ha ammonito 5 giocatori: 20′ Piarulli (B), 65′ Smeraldi (F), 67′ Gallo (F), 78′ Luciani (F), 87′ Franco (B).