Dopo gli scontri sugli spalti, quasi tutti i sostenitori turchi fermati sono stati liberati. Due i feriti, mentre il governo di Ankara chiede chiarimenti

Una vittoria conquistata sul campo, ma una serata che rischia di essere ricordata soprattutto per quanto accaduto sugli spalti. Il 2-1 del Beşiktaş contro l’Hapoel Beer-Sheva, nella quinta giornata di Europa League, è stato accompagnato da momenti di forte tensione in Georgia (campo neutro), dove l’intervento delle forze di sicurezza contro i tifosi turchi ha provocato feriti, arresti e una dura reazione diplomatica da parte di Ankara. Al centro della vicenda anche le bandiere palestinesi esposte dai sostenitori bianconeri, finite nel mirino degli addetti alla sicurezza. Una situazione che ha richiesto l’intervento delle autorità turche e che ha trovato un epilogo significativo nel gesto di Kassoum Ouattara dopo il fischio finale.

Turchia in campo: quasi tutti i tifosi sono stati liberati

La diplomazia turca si è attivata immediatamente per ottenere il rilascio dei sostenitori del Beşiktaş fermati durante gli incidenti. L’Ambasciata di Ankara a Tbilisi ha seguito direttamente la vicenda, riuscendo a ottenere la liberazione della quasi totalità dei cittadini arrestati. Anche i due tifosi inizialmente ricoverati in ospedale sono stati dimessi, sotto la supervisione del personale del Consolato generale turco a Batumi.

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A fornire un primo bilancio era stato il presidente del club, Serdal Adalı, che aveva denunciato pubblicamente la gestione dell’ordine pubblico da parte delle forze di sicurezza georgiane. Secondo quanto riferito dal numero uno del Beşiktaş, due sostenitori erano rimasti feriti, mentre 12-13 erano stati fermati. Adalı aveva definito sproporzionato e inaccettabile l’intervento della polizia, auspicando una rapida soluzione della vicenda.

Italiano: “Sono dispiaciuto per quanto accaduto”

Al termine della partita, anche Vincenzo Italiano ha voluto esprimere la propria vicinanza ai sostenitori coinvolti negli incidenti. L’allenatore del Beşiktaş ha dichiarato di aver ricevuto notizie sui tifosi finiti in ospedale, augurando loro una pronta guarigione. “Mi dispiace per quanto accaduto. A nome mio, dei giocatori e della società, voglio augurare loro di rimettersi presto”.

Sul campo, invece, Italiano ha promosso la prestazione della squadra, soprattutto per quanto mostrato nella ripresa. Le sostituzioni erano state studiate proprio per cambiare l’inerzia della gara e permettere ai bianconeri di conquistare i tre punti. Una strategia rivelatasi vincente: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma eravamo convinti che i cambi avrebbero funzionato. Sono molto soddisfatto della vittoria e della prestazione del secondo tempo”.

Il successo permette al Beşiktaş di salire a quota 10 punti in Europa League, avvicinandosi all’obiettivo della qualificazione al turno successivo. Italiano ha sottolineato anche le difficoltà incontrate per raggiungere la Georgia, spiegando che il viaggio non era stato semplice e che la squadra aveva dovuto superare diversi ostacoli.

Il caso delle bandiere palestinesi: la versione della UEFA

A rendere ancora più delicata la vicenda è stato il chiarimento emerso dopo una telefonata tra il ministro dell’Interno turco Mustafa Çiftçi e il suo omologo georgiano Sulkhan Tamazaşvili. Durante il colloquio, quest’ultimo avrebbe riferito che il sequestro delle bandiere palestinesi sugli spalti non sarebbe stato effettuato da agenti dello Stato georgiano, ma da funzionari della UEFA.

Una ricostruzione che aggiunge un nuovo elemento alla polemica, già esplosa in Turchia dopo le immagini dell’intervento contro i sostenitori del Beşiktaş. Proprio l’esposizione dei vessilli palestinesi avrebbe infatti contribuito ad alimentare le tensioni durante l’incontro.

Ouattara provoca la UEFA

La risposta più simbolica è arrivata direttamente dal campo. Al termine della partita, Kassoum Ouattara ha raccolto una bandiera palestinese ricevuta dagli spalti e l’ha sistemata sul cartellone pubblicitario, proprio sopra il logo della UEFA. Un gesto che non è passato inosservato e che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi.

Il calciatore del Beşiktaş ha poi accompagnato il gesto con un messaggio pubblicato sui propri profili social: “Per tutti gli oppressi!”.

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