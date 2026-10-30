FP1 Messico, comanda Leclerc: tempone del monegasco, Antonelli insegue a 7 decimi, poi Vesti (Mercedes) e Hamilton

Ancora una volta le libere mettono in mostra tutto il potenziale della Ferrari: Leclerc con le soft stampa un 1'18" basso e stacca tutta la concorrenza. Antonelli però è veloce. Debutto per Fornaroli e Mimì

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È una costante, quasi una certezza: la Ferrari che si mette davanti a tutte nella prima sessione di libere di un fine settimane è, in questo periodo dell’anno, l’unica certezza di cui sentiamo di avere il bisogno. Con Charles Leclerc che rifila quasi 7 decimi a Kimi Antonelli, tornato abile e arruolabile dopo il virus che l’aveva costretto a saltare il media day del giovedì. Un tempo notevole, quello del monegasco, che riserva distacchi pesanti un po’ a tutti, ma che andrà verificato poi sul lungo periodo, soprattutto al sabato, quando in qualifica l’auspicio è che il potenziale delle Rosse di Maranello non venga disperso come sovente è accaduto nel corso della stagione (anche ad Austin, giusto per citare un esempio recente). Hamilton si piazza quarto alle spalle del collaudatore Mercedes, Frederik Vesti (che lo precede di 5 centesimi), con Ferrari e Mercedes che sono le uniche a scendere sotto il muro dell’1’19”.

Debutto per Fornaroli e Minì (che sorprende con le soft)

Se serviva una conferma della velocità delle Rosse su un tracciato (a detta di molti) amico, la prima sessione di libere ha confermato tutti i buoni propositi del caso. Leclerc è sembrato molto a suo agio su una SF-26 che ha saputo addomesticare al meglio i curvoni del tracciato messicano, dove la scarsa aderenza la fa da padrona. Si spiegano così anche i tanti lunghi che hanno contraddistinto la sessione, dove peraltro c’è stato spazio anche per molti giovani piloti in cerca di visibilità.

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È il caso degli italiani Leonardo Fornaroli (McLaren) e Gabriele Minì (Alpine), che nel finale hanno pure trovato il modo per abbassare un po’ i loro tempi sul giro: 14esimo il palermitano al volante dell’Alpine a 1”818 da Leclerc, 17esimo Fornaroli (appena sopra i due secondi), entrambi a 8 decimi dai piloti titolari (Gasly sesto assoluto con l’Apine, Piastri ottavo con la McLaren).

Hanno fatto decisamente più fatica gli altri deb di giornata, da Crawford con l’Aston Martin (piantato dalla vettura a fine sessione, con tanto di virtual safety car) a Slater con l’Audi, peraltro mandato in pista con un ventilatore sulla pancia laterale (i meccanici si erano “dimenticati” di rimuoverlo quando è uscito dal box: inevitabile la multa in arrivo, resta solo da capire chi la pagherà…). Il migliore dei non titolare è stato il giapponese Ayumu Isawa, al volante della Red Bull lasciata vacante da Verstappen, quinto a poco più di 9 decimi da Leclerc.

La Ferrari vale la pole, ma deve confermarlo domani

La presenza di tanti rookie ha reso la sessione un po’ meno “bilanciata” del solito, ma in generale la conferma di una Ferrari competitiva (e prima rivale di Mercedes) è quanto si andava cercando. Alle 23 è in programma la FP2 e probabilmente i tempi di avvicineranno a quelli che domani andranno a determinare i giochi per la pole, con Leclerc a caccia della prima partenza al palo del 2026.